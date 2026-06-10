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Gia Lai ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyển sinh đầu cấp

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TRẦN DUNG TRẦN DUNG
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(GLO)- Hiện nay, nhiều trường học tại Gia Lai chủ động ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyển sinh đầu cấp. Việc số hóa quy trình tuyển sinh giúp tiết kiệm thời gian, tăng tính công khai, minh bạch, mở ra hướng tiếp cận giáo dục hiện đại.

​Không mất thời gian cho việc chuẩn bị hồ sơ giấy tờ và lo lắng về thủ tục hành chính, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính kết nối internet, phụ huynh đã có thể đăng ký xét tuyển cho con một cách nhanh chóng và thuận tiện.

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Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Quy Nhơn) đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, cập nhật dữ liệu học sinh trên nền tảng số. Ảnh: T.D

Chị Nguyễn Thị Nhung (phường Quy Nhơn) cho biết: “Năm nay con tôi vào lớp 6. Tôi thấy tuyển sinh trực tuyến rất tiện lợi vì các thông tin đều được cập nhật rõ ràng trên hệ thống, tạo thuận lợi cho phụ huynh và học sinh ngay từ khâu đăng ký đến tra cứu thông tin. Hình thức này giúp tiết kiệm nhiều thời gian, giảm áp lực cho phụ huynh”.

Theo thầy Nguyễn Tất Thành - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Quy Nhơn), nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, cập nhật dữ liệu học sinh trên nền tảng số và công khai các chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh qua các kênh trực tuyến.

Nhờ đó, phụ huynh có thể thực hiện đăng ký nhập học nhanh chóng, hạn chế việc đi lại, đồng thời, nhà trường cũng thuận lợi hơn trong công tác quản lý và tổng hợp thông tin.

“Theo kế hoạch, năm học 2026-2027, nhà trường dự kiến tuyển 306 học sinh cho 7 lớp học. Công tác tuyển sinh được triển khai theo hình thức trực tuyến và bám sát với tình hình thực tiễn, đảm bảo tính minh bạch, công khai và đúng quy định” - thầy Thành cho biết.

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Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku) thông báo tuyển sinh và hướng dẫn phụ huynh hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Ảnh: T.D

Tại phường Pleiku, trong những ngày tuyển sinh, các trường đã bố trí giáo viên trực tiếp hướng dẫn phụ huynh thao tác đăng ký, hoàn thiện hồ sơ điện tử và giải đáp những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh (phường Pleiku) chia sẻ: “Ban đầu tôi cũng khá lo lắng và lúng túng trong các bước đăng ký cho con vào lớp 1. Tuy nhiên, sau khi được sự hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô giáo, tôi đã thuận lợi hoàn thành thủ tục nhập học cho con”.

Cô Hoàng Thị Kim Ngân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku) - thông tin: Năm học 2026 - 2027, nhà trường tuyển sinh 210 em vào lớp 1. Để công tác tuyển sinh đầu cấp diễn ra thuận lợi, nhà trường và chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, công khai chỉ tiêu, địa bàn tuyển sinh và hướng dẫn phụ huynh hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

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Giáo viên trực tiếp hướng dẫn phụ huynh thao tác đăng ký, hoàn thiện hồ sơ điện tử. Ảnh: T.D

Tương tự, tại Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Pleiku), việc chủ động thực hiện các phương án tuyển sinh giúp công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 - 2027 của nhà trường diễn ra suôn sẻ, tạo thuận lợi cho phụ huynh và học sinh trước thềm năm học mới.

“Nhà trường phối hợp cùng chính quyền địa phương rà soát số trẻ trong độ tuổi đến trường, chuẩn hóa dữ liệu học sinh phục vụ công tác phân tuyến tuyển sinh và ổn định sĩ số đầu cấp. Hầu hết phụ huynh đã tiếp cận và thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến thuận lợi, thành công" - cô Đinh Thị Phượng - Phó Hiệu trưởng nhà trường - cho hay.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm học 2026 - 2027 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, việc đăng ký tuyển sinh đầu cấp được triển khai theo hình thức trực tuyến từ ngày 1 đến 10-6. Các trường hoàn thành xét tuyển trước ngày 12-6 và công bố kết quả trước ngày 19-6. Phiếu đăng ký dự tuyển được in từ phần mềm tuyển sinh; thông tin học sinh được đồng bộ thông qua mã định danh trên VNeID.

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Các trường học chủ động thực hiện các phương án tuyển sinh trực tuyến, đảm bảo tính minh bạch, công khai và đúng quy định. Ảnh: T.D

Ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyển sinh đầu cấp được xem là một trong những nội dung được ngành giáo dục chú trọng, tạo thuận lợi cho phụ huynh trong quá trình đăng ký, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu tuyển sinh.

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