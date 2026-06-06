Gia Lai: Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội

(GLO)- Sáng 6-6, tại Trường THPT Quốc học Quy Nhơn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong ngành giáo dục năm 2026.

Hội nghị nhìn nhận, trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, mạng xã hội và những tác động đa chiều của đời sống xã hội, tình trạng bạo lực học đường có xu hướng diễn biến phức tạp, đa dạng hơn về hình thức, đối tượng và không gian xảy ra.

Ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị trực tuyến. Ảnh: Kim Hường

Bạo lực học đường không chỉ là hành vi đánh nhau trực tiếp trong khuôn viên trường học, mà còn bao gồm các hành vi xúc phạm, cô lập, đe dọa, bắt nạt, quay clip, phát tán hình ảnh, bình luận ác ý trên không gian mạng, gây tổn thương về thể chất, tinh thần, danh dự và nhân phẩm của học sinh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT- TTg ngày 26-1-2024, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30-1-2026 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 1-4-2026 của UBND tỉnh về ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó nhấn mạnh yêu cầu tăng cường công tác phối hợp, thực hiện hiệu quả việc phòng - chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong ngành giáo dục tỉnh; triển khai thực hiện đảm bảo nguyên tắc “6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả); ưu tiên phòng ngừa và can thiệp sớm; bảo đảm quyền lợi, an toàn cho học sinh; tôn trọng pháp luật và nguyên tắc giáo dục.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Kim Hường

Các đại biểu cũng đề ra nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả phòng - chống bạo lực học đường như: tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục; nâng cao hiệu quả công tác tư vấn tâm lý học đường; thiết lập cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin hiệu quả; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Ngoài ra, chú trọng quản lý và định hướng sử dụng mạng xã hội; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm; xây dựng văn hóa học đường an toàn, lành mạnh, nhằm tiến tới đẩy lùi bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong ngành giáo dục tỉnh...