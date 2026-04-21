Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chuyển động trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Sống đẹp Kỹ năng sống Khởi nghiệp

Gần 300 học sinh tham gia diễn đàn chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng, chống bạo lực học đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LẠC HÀ LẠC HÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 20-4, Đoàn xã, Hội đồng Đội xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Al Bá và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phan Đăng Lưu tổ chức Diễn đàn truyền thông về chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng, chống bạo lực học đường năm 2026, thu hút gần 300 học sinh tham gia.

Tại diễn đàn, các em học sinh được cán bộ Công an xã Al Bá tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe tâm thần học đường; tìm hiểu nguyên nhân, hệ lụy của bạo lực học đường và các biện pháp phòng tránh; trang bị kỹ năng ứng xử tích cực, kỹ năng kiểm soát cảm xúc, cách chia sẻ và hỗ trợ bạn bè khi gặp khó khăn trong học tập.

tuyen-truyen.jpg
Đại diện Công an xã Al Bá tuyên truyền về an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường cho học sinh. Ảnh: Lê Luyên

Chương trình được tổ chức dưới hình thức trao đổi, thảo luận mở với nhiều tình huống thực tế, tạo không khí sôi nổi, giúp học sinh mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ.

Đại diện Công an xã Al Bá cũng lồng ghép tuyên truyền về an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh về trách nhiệm xây dựng môi trường học đường lành mạnh, thân thiện.

al-ba.jpg
Đoàn xã và Hội đồng Đội xã Al Bá đã trao 7 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phan Đăng Lưu. Ảnh: Lê Luyên

Dịp này, Đoàn xã và Hội đồng Đội xã Al Bá đã trao 7 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá 1,4 triệu đồng. Ngoài ra, Công an xã Al Bá còn tặng mũ bảo hiểm cho học sinh tham gia chương trình, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông và đảm bảo an toàn khi đến trường.

Đánh giá bài viết

null