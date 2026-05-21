Gia Lai hoàn thành Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp xã, phường

(GLO)- Tính đến ngày 21-5, 135/135 Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp xã, phường nhiệm kỳ 2026-2029.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Tuy Phước ra mắt tại Đại hội. Ảnh: ĐVCC

Theo thông tin từ Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh, qua theo dõi, đánh giá, công tác tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp xã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp xã đã tập trung đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên trong giai đoạn vừa qua; xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Đặc biệt, việc xây dựng đội ngũ Ủy ban Hội đảm bảo theo hướng dẫn của Trung ương Hội LHTN Việt Nam và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Nhiều đơn vị đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, tổ chức Đại hội.

Việc hoàn thành Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp xã là tiền đề quan trọng, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2026-2029) dự kiến tổ chức vào tháng 6-2026.