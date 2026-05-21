Gia Lai hoàn thành Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp xã, phường

(GLO)- Tính đến ngày 21-5, 135/135 Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp xã, phường nhiệm kỳ 2026-2029.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Tuy Phước ra mắt tại Đại hội. Ảnh: ĐVCC

Theo thông tin từ Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh, qua theo dõi, đánh giá, công tác tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp xã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp xã đã tập trung đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên trong giai đoạn vừa qua; xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Đặc biệt, việc xây dựng đội ngũ Ủy ban Hội đảm bảo theo hướng dẫn của Trung ương Hội LHTN Việt Nam và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Nhiều đơn vị đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, tổ chức Đại hội.

Việc hoàn thành Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp xã là tiền đề quan trọng, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2026-2029) dự kiến tổ chức vào tháng 6-2026.

Tuyên truyền pháp luật giao thông cho gần 300 học sinh xã Đak Sơmei

(GLO)- Ngày 19-5, Đoàn Thanh niên xã Đak Sơmei phối hợp với Chi đoàn 2 - Phòng PC08 (Công an tỉnh Gia Lai), Chi đoàn Công an xã Đak Sơmei tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Hà Đông.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số cho cán bộ Mặt trận, đoàn thể

(GLO)- Ngày 13 và 14-5, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Tỉnh đoàn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức lớp tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số năm 2026.

Mang yêu thương tới học sinh nghèo xã Phú Túc

(GLO)- Ngày 8-5, Đoàn xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Khuyến học xã và 2 nhà hảo tâm Alê H’Nhoang, Alex Frei tổ chức chương trình trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm Trường Tiểu học Hùng Vương (buôn Ma Giai).

Đoàn UBND tỉnh triển khai chương trình “Áo xanh hành động - phục vụ nhân dân” tại xã Canh Liên

(GLO)- Ngày 9-5, Đoàn UBND tỉnh phối hợp với Đoàn xã Canh Liên, Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai, Đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định, Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình “Áo xanh hành động - phục vụ nhân dân” tại xã Canh Liên.

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết và Cuộc thi ảnh “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

(GLO)- Ngày 29-4, Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời trao giải Cuộc thi ảnh “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Hơn 200 cán bộ Đoàn, Hội, Đội và đoàn viên thanh niên được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ

(GLO)- Ngày 24-4, tại hội trường trụ sở Đảng ủy phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai), Đoàn phường Pleiku phối hợp với tổ chức Đoàn các phường Diên Hồng, Thống Nhất, Hội Phú, An Phú và 2 xã Biển Hồ, Gào tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội năm 2026.

Gần 300 học sinh tham gia diễn đàn chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng, chống bạo lực học đường

(GLO)- Ngày 20-4, Đoàn xã, Hội đồng Đội xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Al Bá và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phan Đăng Lưu tổ chức Diễn đàn truyền thông về chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng, chống bạo lực học đường năm 2026, thu hút gần 300 học sinh tham gia.

“Chiếc xe tri thức” khơi dậy đam mê khoa học cho học sinh Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 12-3 đến 17-4, chương trình “Chiếc xe tri thức” do Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ), Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức đã góp phần khơi dậy đam mê khoa học cho học sinh.

Trường THPT Số 1 Tuy Phước đoạt giải nhất “Đường đến thành công - UTC2” tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 19-4, tại Nhà Văn hóa trung tâm phường Bình Định đã diễn ra vòng chung kết chương trình “Đường đến thành công - UTC2” tỉnh Gia Lai năm 2026 do Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Đoàn phường Bình Định tổ chức.

