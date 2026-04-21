Đoàn phường An Khê ra mắt Câu lạc bộ Thiếu nhi “Bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc”

(GLO)- Ngày 20-4, tại Khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo, Đoàn phường An Khê (tỉnh Gia Lai) ra mắt Câu lạc bộ Thiếu nhi “Bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc”. 

Câu lạc bộ (CLB) hiện có 10 thành viên là đội viên Liên đội Trường THCS Lê Hồng Phong và duy trì sinh hoạt định kỳ từ 1-2 lần/tháng với nhiều chủ đề gắn với lịch sử, văn hoá địa phương. Các hoạt động của CLB được tổ chức tại phường, trường học, kết hợp với chương trình phát thanh măng non nhằm tuyên truyền, giới thiệu về các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đoàn phường An Khê ra mắt Câu lạc bộ Thiếu nhi “Bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc”. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình ra mắt, các em thiếu nhi đã tham quan Nhà trưng bày Tây Sơn Thượng Đạo, nơi lưu giữ nhiều hiện vật, tư liệu quý gắn liền với phong trào khởi nghĩa Tây Sơn.

Các thành viên Câu lạc bộ Thiếu nhi “Bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc” dâng hương, tham quan Nhà trưng bày Tây Sơn Thượng Đạo. Ảnh: ĐVCC

CLB được thành lập nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc, khuyến khích các em chủ động tham gia các hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hoá truyền thống ngay từ lứa tuổi học sinh.

Đoàn xã Ia Dreh ra mắt Câu lạc bộ cồng chiêng thanh thiếu nhi

(GLO)- Ngày 26-3, Đoàn xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Ngô Quyền tổ chức ra mắt Câu lạc bộ (CLB) cồng chiêng thanh thiếu nhi, nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh.

Gia Lai: “Cháy” hết mình tại Ngày hội “Học sinh 3 tốt”

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku), Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức ngày hội “Học sinh 3 tốt” năm 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút hơn 500 học sinh thuộc các phường Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng tham gia. Các em học sinh "cháy" hết mình trong không khí tươi vui, sôi nổi.

60s Gia Lai: Sôi nổi ngày hội của Thanh niên

(GLO)- Tháng Ba, không khí tuổi trẻ lan tỏa khắp Gia Lai với nhiều hoạt động sôi nổi. Trong đó, ngày hội thanh niên tại các trường học đã diễn ra với không khí rộn ràng, năng động, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo nên bức tranh trẻ trung, đầy năng lượng.

Cống hiến sức trẻ cho quê hương Gia Lai

Cống hiến sức trẻ cho quê hương Gia Lai

(GLO)- Với tinh thần tận tâm trong công việc và không ngừng rèn luyện, hoàn thiện bản thân, mỗi cá nhân được Tỉnh đoàn trao Giải thưởng Ngô Mây năm 2025 đều là những điển hình tiêu biểu cho sự nỗ lực, sáng tạo và trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển.

