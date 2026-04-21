Câu lạc bộ (CLB) hiện có 10 thành viên là đội viên Liên đội Trường THCS Lê Hồng Phong và duy trì sinh hoạt định kỳ từ 1-2 lần/tháng với nhiều chủ đề gắn với lịch sử, văn hoá địa phương. Các hoạt động của CLB được tổ chức tại phường, trường học, kết hợp với chương trình phát thanh măng non nhằm tuyên truyền, giới thiệu về các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đoàn phường An Khê ra mắt Câu lạc bộ Thiếu nhi “Bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc”. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình ra mắt, các em thiếu nhi đã tham quan Nhà trưng bày Tây Sơn Thượng Đạo, nơi lưu giữ nhiều hiện vật, tư liệu quý gắn liền với phong trào khởi nghĩa Tây Sơn.

Các thành viên Câu lạc bộ Thiếu nhi “Bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc” dâng hương, tham quan Nhà trưng bày Tây Sơn Thượng Đạo. Ảnh: ĐVCC

CLB được thành lập nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc, khuyến khích các em chủ động tham gia các hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hoá truyền thống ngay từ lứa tuổi học sinh.