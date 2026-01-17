Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ra mắt Câu lạc bộ cồng chiêng làng Ôrê 1

LAM NGUYÊN
(GLO) - Sáng 17-1, tại xã Ia Grai, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã ra mắt Câu lạc bộ (CLB) cồng chiêng tại làng Ôrê 1.

Tham dự buổi lễ có Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lê Thị Thu Hương, đại diện lãnh đạo xã cùng các thành viên đội cồng chiêng và dân làng Ôrê 1.

f6aaf29a4531ca6f9320.jpg
Phần trình diễn của CLB tại lễ ra mắt. Ảnh: Lam Nguyên

Đây là hoạt động nhằm triển khai kế hoạch xây dựng CLB sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng di dân tái định cư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo đó, CLB cồng chiêng làng Ôrê 1 có 45 nghệ nhân và những người am hiểu việc thực hành, truyền dạy cồng chiêng tại cộng đồng. Sau lễ ra mắt, CLB sẽ duy trì hoạt động nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Jrai tại địa phương nói riêng; bảo tồn, phát huy di sản Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh nói chung.

488fd4c4656fea31b37e.jpg
Lãnh đạo xã Ia Grai trao quyết định thành lập CLB cho các thành viên. Ảnh: Lam Nguyên

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lê Thị Thu Hương đề nghị các thành viên CLB tích cực duy trì tập luyện, tham gia sinh hoạt văn hóa truyền thống thường xuyên tại địa phương, tham gia các hoạt động văn hóa được tổ chức từ cơ sở đến cấp tỉnh nhằm lưu giữ nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, nêu cao tinh thần tự giác và niềm tự hào của dân tộc mình.

Dịp này, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã trao tặng CLB 1 bộ cồng chiêng Jrai, 1 đàn t'rưng, 1 bộ âm thanh lưu động; đồng thời hỗ trợ chi phí tập luyện và biểu diễn tại lễ ra mắt cho các thành viên. Lãnh đạo xã cũng có phần quà tặng CLB để hỗ trợ hoạt động thường xuyên.

9b3a9ab90612894cd003.jpg
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Thu Hương trao tặng bộ cồng chiêng cho CLB. Ảnh: Lam Nguyên
