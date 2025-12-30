Ra mắt Câu lạc bộ Cồng chiêng làng Krái

Các thành viên Câu lạc bộ Cồng chiêng làng Krái biểu diễn tại lễ ra mắt. Ảnh: R'Ô HOK

Làng Krái (xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hiện có 188 hộ với 1.010 người dân, trong đó, đồng bào Jrai chiếm 80%. Thời gian qua, các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được người dân trong làng gìn giữ và phát huy.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo xã Chư Păh đã công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ. Theo đó, Câu lạc bộ Cồng chiêng làng Krái có 45 thành viên, do ông Rơ Châm Vang làm Đội trưởng Cồng chiêng. Sau khi thành lập, Câu lạc bộ sẽ duy trì sinh hoạt, tập luyện thường xuyên để truyền dạy cồng chiêng, múa xoang cho thế hệ trẻ trong làng.

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai trao tặng Câu lạc bộ Cồng chiêng làng Krái 1 bộ cồng chiêng Jrai, 1 đàn T’rưng, 1 bộ âm thanh lưu động.Ảnh: R'Ô HOK

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Lê Thị Thu Hương cho biết: Câu lạc bộ Cồng chiêng làng Krái là câu lạc bộ thứ 6 được cơ quan nhà nước thành lập trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025, góp phần bảo tồn, phát huy di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã trao tặng Câu lạc bộ Cồng chiêng làng Krái 1 bộ cồng chiêng Jrai, 1 đàn T’rưng, 1 bộ âm thanh lưu động và hỗ trợ kinh phí tập luyện.