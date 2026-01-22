Phát hiện phù điêu vị thần và sư tử tại tháp Dương Long

(GLO)- Chiều 22-1, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã đưa hai hiện vật Champa vừa phát hiện tại tháp Dương Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) về bảo tàng để xử lý, bảo quản.

Ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai, cho biết: “Ngày 21-1, nhóm công nhân dọn dẹp mặt bằng tháp Dương Long để chuẩn bị các bước trùng tu tháp, thì phát hiện hai hiện vật nằm cách tháp Bắc khoảng 15 m. Ngay sau đó, Bảo tàng tỉnh đã cử cán bộ chuyên môn đến hiện trường để bảo vệ, quản lý địa điểm phát hiện, tiến hành các bước đưa hiện vật về bảo tàng để xử lý, bảo quản theo quy định”.

Cán bộ Bảo tàng tỉnh Gia Lai lập hồ sơ mô tả hiện vật. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đo đạc xác định kích thước hiện vật. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo nhận định ban đầu, hiện vật phát hiện lần này là phù điêu vị thần trong Hindu giáo của Champa, được tạc bằng chất liệu sa thạch, với tư thế đứng, hai tay cầm hai hoa sen; xung quanh khắc trang trí hình vòm cung Makara và hoa văn lửa bao quanh.

Phù điêu này có kích thước chiều cao 1,06 m, chiều rộng 0,6 m, dùng để trang trí tầng mái tháp.

Hiện vật còn lại là phù điêu sư tử tạc bằng sa thạch, có chiều cao 0,42 m, chiều rộng 0,44 m, dùng trang trí góc chân tháp.

Phù điêu vị thần trong Hindu giáo của Champa. Ảnh: Ngọc Nhuận

Phù điêu sư tử. Ảnh: Ngọc Nhuận

Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai thông tin thêm: “Hiện tại, đơn vị đã đưa hai hiện vật về bảo tàng để bảo quản, trưng bày phục vụ khách tham quan. Cùng với đó, đơn vị sẽ báo cáo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh xin chủ trương cho khai quật khẩn cấp, nhằm làm rõ thêm giá trị lịch sử, văn hóa di tích kiến trúc di tích tháp Dương Long”.

Tháp Dương Long (còn gọi là tháp Ngà) được người Champa xây dựng vào thế kỷ XII - XIII, với cụm tháp gồm ba tháp: Tháp Giữa cao 42 m, tháp Nam cao 36 m và tháp Bắc cao 34 m mang phong cách kiến trúc độc đáo. Tháp Dương Long được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2015.

Di tích quốc gia đặc biệt tháp Dương Long. Ảnh: Ngọc Nhuận

Những năm qua, từ nhiều nguồn vốn, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) đã đầu tư tu bổ, chống xuống cấp, trùng tu tháp Dương Long, nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị các di tích tháp Chăm trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình khai quật khảo cổ, trùng tu, tu bổ, tôn tạo tháp Dương Long đã phát hiện hàng nghìn hiện vật có giá trị; trong đó, có phù điêu thần Brahma phát hiện vào năm 1985; phù điêu này được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2016.