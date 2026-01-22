Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Phát hiện phù điêu vị thần và sư tử tại tháp Dương Long

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐOÀN NGỌC NHUẬN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 22-1, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã đưa hai hiện vật Champa vừa phát hiện tại tháp Dương Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) về bảo tàng để xử lý, bảo quản.

Ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai, cho biết: “Ngày 21-1, nhóm công nhân dọn dẹp mặt bằng tháp Dương Long để chuẩn bị các bước trùng tu tháp, thì phát hiện hai hiện vật nằm cách tháp Bắc khoảng 15 m. Ngay sau đó, Bảo tàng tỉnh đã cử cán bộ chuyên môn đến hiện trường để bảo vệ, quản lý địa điểm phát hiện, tiến hành các bước đưa hiện vật về bảo tàng để xử lý, bảo quản theo quy định”.

do-dac-xac-dinh-kich-thuoc-phu-dieu-vi-thanjog.jpg
Cán bộ Bảo tàng tỉnh Gia Lai lập hồ sơ mô tả hiện vật. Ảnh: Ngọc Nhuận
can-bo-bao-tang-tinh-gia-lai-dang-lap-ho-so-mo-ta-hien-vatjpg.jpg
Đo đạc xác định kích thước hiện vật. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo nhận định ban đầu, hiện vật phát hiện lần này là phù điêu vị thần trong Hindu giáo của Champa, được tạc bằng chất liệu sa thạch, với tư thế đứng, hai tay cầm hai hoa sen; xung quanh khắc trang trí hình vòm cung Makara và hoa văn lửa bao quanh.

Phù điêu này có kích thước chiều cao 1,06 m, chiều rộng 0,6 m, dùng để trang trí tầng mái tháp.

Hiện vật còn lại là phù điêu sư tử tạc bằng sa thạch, có chiều cao 0,42 m, chiều rộng 0,44 m, dùng trang trí góc chân tháp.

phu-dieu-vi-thanjpg.jpg
Phù điêu vị thần trong Hindu giáo của Champa. Ảnh: Ngọc Nhuận
phu-dieu-su-tujpg.jpg
Phù điêu sư tử. Ảnh: Ngọc Nhuận

Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai thông tin thêm: “Hiện tại, đơn vị đã đưa hai hiện vật về bảo tàng để bảo quản, trưng bày phục vụ khách tham quan. Cùng với đó, đơn vị sẽ báo cáo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh xin chủ trương cho khai quật khẩn cấp, nhằm làm rõ thêm giá trị lịch sử, văn hóa di tích kiến trúc di tích tháp Dương Long”.

Tháp Dương Long (còn gọi là tháp Ngà) được người Champa xây dựng vào thế kỷ XII - XIII, với cụm tháp gồm ba tháp: Tháp Giữa cao 42 m, tháp Nam cao 36 m và tháp Bắc cao 34 m mang phong cách kiến trúc độc đáo. Tháp Dương Long được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2015.

di-tich-quoc-gia-dac-biet-thap-duong-longjpg.jpg
Di tích quốc gia đặc biệt tháp Dương Long. Ảnh: Ngọc Nhuận

Những năm qua, từ nhiều nguồn vốn, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) đã đầu tư tu bổ, chống xuống cấp, trùng tu tháp Dương Long, nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị các di tích tháp Chăm trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình khai quật khảo cổ, trùng tu, tu bổ, tôn tạo tháp Dương Long đã phát hiện hàng nghìn hiện vật có giá trị; trong đó, có phù điêu thần Brahma phát hiện vào năm 1985; phù điêu này được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2016.

bao-vat-quoc-gia-phu-dieu-than-brahma-dang-trung-bay-tai-bao-tang-tinh-gia-laijpg.jpg
Bảo vật quốc gia phù điêu thần Brahma hiện đang trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Nhuận
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Bộ sưu tập phù điêu rắn Naga tại tháp Dương Long: Hướng tới lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia

Bộ sưu tập phù điêu rắn Naga tại tháp Dương Long: Hướng tới lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia

Trong nghệ thuật kiến trúc tháp Chăm tại Bình Ðịnh, hình tượng rắn Naga được thể hiện nhiều nhất tại tháp Dương Long (huyện Tây Sơn) có niên đại thế kỷ XII - XIII. Bảo tàng tỉnh đang triển khai các bước lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận bảo vật quốc gia “Bộ sưu tập 5 phù điêu rắn Naga tháp Dương Long”.

Có thể bạn quan tâm

Đi con đường ít người đi…

Đi con đường ít người đi…

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại gấp gáp, có những người chọn lặng lẽ đi ngược dòng thời gian, lần theo dấu vết chữ nghĩa xưa để phục dựng hồn cốt văn hóa một vùng đất. Tiến sĩ Võ Minh Hải-Phó trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Quy Nhơn), nhà nghiên cứu Hán Nôm - là một người như thế.

Bài chòi dân gian vào nhịp mới

Bài chòi dân gian vào nhịp mới

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tại nhiều địa phương của tỉnh Bình Ðịnh cũ, các câu lạc bộ bài chòi dân gian dần thưa vắng. Việc tiếp tục bảo tồn và phát huy loại hình bài chòi dân gian, ngoài sự quan tâm của tỉnh, đòi hỏi sự chủ động từ các phường, xã và tâm huyết của đội ngũ nghệ nhân.

Pleiku ra mắt “Khu vườn vui vẻ”

Pleiku ra mắt “Khu vườn vui vẻ”

Văn hóa

(GLO) - Với tinh thần xã hội hóa, nhà điêu khắc Nguyễn Vinh - Phó Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Gia Lai phối hợp với UBND phường Pleiku vừa lắp đặt cụm 10 bức tượng cỡ lớn tại khu vực bờ kè suối Hội Phú, đoạn Nguyễn Lương Bằng - Bà Triệu với tên gọi “Khu vườn vui vẻ”.

Ngựa trong sắc màu sáng tạo nghệ thuật

Ngựa trong sắc màu sáng tạo nghệ thuật

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Bằng ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, nhiều nghệ sĩ ở Gia Lai đã mở đầu cảm hứng sáng tác trong năm mới với hình tượng ngựa - linh vật của năm Bính Ngọ 2026. Mỗi tác phẩm được gửi gắm vào đó nhiều ước vọng cùng những quan niệm riêng về nghệ thuật và đời sống.

Tấm bình phong cổ - dấu tích xưa còn lại tại Văn miếu Bình Định. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đất học Bình Định: Dấu xưa từ những văn miếu, văn chỉ

Văn hóa

(GLO) - Giữa dải đất miền Trung đầy nắng gió, Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) hiện lên không chỉ là “đất võ, trời văn”, mà còn là một vùng đất học lâu đời, nơi truyền thống hiếu học được kết tinh qua những văn miếu, văn chỉ, trường thi và nhiều thế hệ sĩ tử.

Dựng nêu đón Tết sớm

Dựng nêu đón Tết sớm

Văn hóa

(GLO)- Mặc dù hơn 1 tháng nữa mới đến Tết cổ truyền của dân tộc nhưng khắp các con đường tại xã Phú Thiện và xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã rực rỡ sắc màu từ những cây nêu trang trí ven đường. Không chỉ tạo cảnh quan đẹp mắt, đây còn là biểu tượng gửi gắm ước vọng về một năm mới ấm no, hạnh phúc.

Tái hiện lễ ăn hỏi truyền thống của dân tộc Jrai tại làng Ơp, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai nhằm phát triển du lịch

Phục dựng lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Giữa làng Ơp (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai được phục dựng với đầy đủ nghi thức. Hoạt động này góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống người dân.

Gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

Cần phối hợp liên ngành để gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Từ những sắc phong, gia phả, văn tế, địa bạ đến hoành phi, câu đối…, di sản Hán Nôm đang lưu giữ trên vùng đất Gia Lai là lớp trầm tích đặc biệt của lịch sử và văn hóa. Việc nhận diện giá trị, gìn giữ kho tư liệu này sẽ gợi mở con đường bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong đời sống.

null