Đêm thơ Nguyên tiêu “Xuân giao hòa” lan tỏa cảm hứng thi ca

(GLO)- Tối 3-3, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật đêm thơ Nguyên tiêu với chủ đề “Xuân giao hòa”, chào mừng Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 24.

Toàn cảnh chương trình nghệ thuật đêm thơ Nguyên tiêu với chủ đề “Xuân giao hòa” tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Ngọc Duy

Tham dự chương trình có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Chi hội Múa Gia Lai, các câu lạc bộ nghệ thuật cùng đông đảo người yêu thơ trên địa bàn tỉnh.

Chương trình gồm 21 tiết mục thơ, nhạc, múa được dàn dựng công phu, nội dung phong phú, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và mùa xuân.

Mở đầu chương trình là phần ngâm thơ bài “Nguyên tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua sự thể hiện của người yêu thơ Nhan Thị Hằng Nga.

Chương trình giới thiệu nhiều tác phẩm thơ tiêu biểu như: “Ngựa qua từng chuyến” (tác giả Yến Lan); “Tự xuân” (tác giả Đào An Duyên); “Xôn xao hương rừng” (tác giả Phan Lan Hương); “Niệm lành” (tác giả Ngô Thanh Vân); “Người giữ lửa trong mưa” (tác giả Lệ Thu); “Phiên gác trẻ” (tác giả Lữ Hồng); “Phía bên kia thành phố” (tác giả Thuận Ánh)...

Phần thể hiện thi phẩm “Phiên gác trẻ” (tác giả Lữ Hồng). Ảnh: Ngọc Duy

Bên cạnh đó, chương trình còn đan xen nhiều tiết mục hát, múa đặc sắc như: “Tuổi xuân dâng Đảng”, “Mừng buôn làng ấm no”, “Vũ khúc đêm trăng”, cùng các ca khúc “Mùa chim én bay”, “Pleiku chiều sương dạt dào”… tạo nên bức tranh nghệ thuật đa sắc màu.

Đặc biệt, thi phẩm “Tháp Chàm” của nhà thơ, nhà viết kịch Văn Trọng Hùng được NSƯT Phương Nga thể hiện sâu lắng, góp phần làm nổi bật chiều sâu văn hóa truyền thống và sự tiếp nối các giá trị lịch sử qua thời gian.

Tiết mục hát múa “Tuổi xuân dâng Đảng” được dàn dựng công phu tại chương trình. Ảnh: Ngọc Duy

Khép lại chương trình là liên khúc “Khát vọng hùng cường – Thênh thang đường mới” với sự tham gia của tập thể ca sĩ, diễn viên, lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tin và khát vọng xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển.

Chương trình nghệ thuật đêm thơ Nguyên tiêu với chủ đề “Xuân giao hòa” là dịp để văn nghệ sĩ và người yêu thơ gặp gỡ, giao lưu, tôn vinh những giá trị thi ca dân tộc, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn tỉnh.