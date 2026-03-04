Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Đêm thơ Nguyên tiêu “Xuân giao hòa” lan tỏa cảm hứng thi ca

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC DUY NGỌC DUY

(GLO)- Tối 3-3, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật đêm thơ Nguyên tiêu với chủ đề “Xuân giao hòa”, chào mừng Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 24.

toancanh-duy.jpg
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật đêm thơ Nguyên tiêu với chủ đề “Xuân giao hòa” tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Ngọc Duy

Tham dự chương trình có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Chi hội Múa Gia Lai, các câu lạc bộ nghệ thuật cùng đông đảo người yêu thơ trên địa bàn tỉnh.

Chương trình gồm 21 tiết mục thơ, nhạc, múa được dàn dựng công phu, nội dung phong phú, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và mùa xuân.

Mở đầu chương trình là phần ngâm thơ bài “Nguyên tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua sự thể hiện của người yêu thơ Nhan Thị Hằng Nga.

Chương trình giới thiệu nhiều tác phẩm thơ tiêu biểu như: “Ngựa qua từng chuyến” (tác giả Yến Lan); “Tự xuân” (tác giả Đào An Duyên); “Xôn xao hương rừng” (tác giả Phan Lan Hương); “Niệm lành” (tác giả Ngô Thanh Vân); “Người giữ lửa trong mưa” (tác giả Lệ Thu); “Phiên gác trẻ” (tác giả Lữ Hồng); “Phía bên kia thành phố” (tác giả Thuận Ánh)...

nhatholuhong-duy.jpg
Phần thể hiện thi phẩm “Phiên gác trẻ” (tác giả Lữ Hồng). Ảnh: Ngọc Duy

Bên cạnh đó, chương trình còn đan xen nhiều tiết mục hát, múa đặc sắc như: “Tuổi xuân dâng Đảng”, “Mừng buôn làng ấm no”, “Vũ khúc đêm trăng”, cùng các ca khúc “Mùa chim én bay”, “Pleiku chiều sương dạt dào”… tạo nên bức tranh nghệ thuật đa sắc màu.

Đặc biệt, thi phẩm “Tháp Chàm” của nhà thơ, nhà viết kịch Văn Trọng Hùng được NSƯT Phương Nga thể hiện sâu lắng, góp phần làm nổi bật chiều sâu văn hóa truyền thống và sự tiếp nối các giá trị lịch sử qua thời gian.

tietmuc-duy.jpg
Tiết mục hát múa “Tuổi xuân dâng Đảng” được dàn dựng công phu tại chương trình. Ảnh: Ngọc Duy

Khép lại chương trình là liên khúc “Khát vọng hùng cường – Thênh thang đường mới” với sự tham gia của tập thể ca sĩ, diễn viên, lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tin và khát vọng xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển.

Chương trình nghệ thuật đêm thơ Nguyên tiêu với chủ đề “Xuân giao hòa” là dịp để văn nghệ sĩ và người yêu thơ gặp gỡ, giao lưu, tôn vinh những giá trị thi ca dân tộc, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Giai điệu “Một hôm quay về” cho người trẻ xa quê

Giai điệu “Một hôm quay về” cho người trẻ xa quê

(GLO)- Chiều tối 7-2, tại hàng thông trăm tuổi (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), chương trình âm nhạc miễn phí “Một hôm quay về” thuộc chuỗi hoạt động Pleimer Town đã thu hút đông đảo khán giả, mang đến không gian nghệ thuật gần gũi giữa thiên nhiên phố núi.

Có thể bạn quan tâm

Gia hạn thực hiện Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng đến hết 31-12-2026

Gia hạn thực hiện Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng đến hết 31-12-2026

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 139/QĐ-TTg về việc gia hạn thời gian thực hiện Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng đến hết ngày 31-12-2026.

Bài chòi dân gian vào nhịp mới

Bài chòi dân gian vào nhịp mới

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tại nhiều địa phương của tỉnh Bình Ðịnh cũ, các câu lạc bộ bài chòi dân gian dần thưa vắng. Việc tiếp tục bảo tồn và phát huy loại hình bài chòi dân gian, ngoài sự quan tâm của tỉnh, đòi hỏi sự chủ động từ các phường, xã và tâm huyết của đội ngũ nghệ nhân.

Ngựa trong sắc màu sáng tạo nghệ thuật

Ngựa trong sắc màu sáng tạo nghệ thuật

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Bằng ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, nhiều nghệ sĩ ở Gia Lai đã mở đầu cảm hứng sáng tác trong năm mới với hình tượng ngựa - linh vật của năm Bính Ngọ 2026. Mỗi tác phẩm được gửi gắm vào đó nhiều ước vọng cùng những quan niệm riêng về nghệ thuật và đời sống.

Ra mắt “Sách Tết Bính Ngọ 2026”

Ra mắt “Sách Tết Bính Ngọ 2026”

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Dự án Sách Tết bước sang năm thứ 8 với “Sách Tết Bính Ngọc 2026” vừa chính thức ra mắt. Ấn phẩm gồm 5 phần do nhà văn Hồ Anh Thái tuyển chọn: Khúc dạo đầu của mùa xuân, Văn, Thơ, Nhạc, Họa, như một dòng chảy cảm xúc liền mạch.

Những lát cắt giàu xúc cảm về cuộc sống

Những lát cắt giàu xúc cảm về cuộc sống

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- “Bông trang đỏ” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2025) gồm 13 truyện ngắn tâm đắc nhất được Nguyễn Đặng Thùy Trang chọn in tập trong những sáng tác từ năm 2019 đến nay. Tập truyện ngắn là những lát cắt giàu xúc cảm về cuộc sống cùng thông điệp ý nghĩa mà tác giả muốn gửi tới bạn đọc.

Danh mục kênh chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu

Danh mục kênh chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 17/2025/TT-BVHTTDL quy định về danh mục kênh chương trình phát thanh, kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương.

Ký ức tươi đẹp về Pleiku xưa

Ký ức tươi đẹp về Pleiku xưa

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- “Suối nguồn Pleiku” là tập kỷ yếu do Ban liên lạc cựu học sinh liên trường trung học Pleiku trước năm 1975 thực hiện, tập hợp những bài viết xúc động về bạn cũ trường xưa. Qua từng trang viết, những ký ức tươi đẹp về Pleiku xưa cũng được nhắc nhớ, trong lắng sâu xúc cảm.

null