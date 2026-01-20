7 tác phẩm đạt Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025

(GLO)- Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều vừa ký các quyết định công bố Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025 cho 7 tác phẩm.

Cụ thể, giải thưởng Văn xuôi được trao cho tiểu thuyết Miền đất hứa của nhà văn Lê Thanh Kỳ (Nhà xuất bản Văn học).

3 tác phẩm đoạt Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam 2025, hạng mục Văn xuôi, Thơ. Ảnh: Vanvn/Znews

2 giải thưởng Thơ được trao cho tác phẩm Thơm từ nỗi đau (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) - tập thơ của nhà thơ Hoàng Thụy Anh (Hoàng Thị Quỳnh Anh) và tác phẩm Trên con đường tóc (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) - tập thơ của nhà thơ Trang Thanh.

Giải thưởng Văn học dịch được trao cho tác phẩm Hạc trắng xòe cánh (Nhà xuất bản Văn học) - truyện của tác giả Tawada Yoko, do An Nhiên (Nguyễn Đỗ An Nhiên) dịch; tác phẩm Bài ca Solomon (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) - truyện của tác giả Toni Morrison - Thiên Nga (Nguyễn Thiên Nga) dịch.

Giải thưởng Lý luận phê bình thuộc về tác phẩm Văn học như một diễn ngôn của nhà lý luận phê bình Trần Văn Toàn (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm).

Cùng với đó, giải thưởng Văn học thiếu nhi được trao cho tác phẩm Miền thảo nguyên Panduranga (Nhà xuất bản Kim Đồng) - tiểu thuyết của nhà văn Lê Đức Dương.

Đáng chú ý, năm nay không có giải thưởng ở hạng mục Tác giả Trẻ.