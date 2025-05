Văn học nghệ thuật tiếp nối, lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh

Tại Gia Lai cũng có nhiều tác phẩm lan tỏa tinh thần yêu kính, học tập và làm theo Bác được người nghe, người xem đánh giá cao.

Trong lễ trao giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II, giai đoạn 2021-2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, Gia Lai có 7 tác phẩm đạt giải trong tổng số 269 tác phẩm được tôn vinh dịp này. Kết quả trên phản ánh quá trình làm việc nghiêm túc, dân chủ, khoa học của Ban giám khảo để xét chọn từ hàng ngàn tác phẩm dự thi.

Đáng chú ý, có 6 tác phẩm đạt giải là của các hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Cụ thể, 2 giải B được trao cho các tác phẩm: tập truyện ngắn “Phía mùa rực rỡ” (Hoàng Thanh Hương); phim tài liệu “Chuyện nữ già làng Ksor H’Blâm” (biên kịch Hoàng Thanh Hương, đạo diễn Phan Huỳnh Trang, Công ty cổ phần Phim Giải phóng sản xuất). 4 giải khuyến khích được trao cho các tác phẩm: truyện ngắn “Mai hoa quyền” (Nguyễn Thị Thanh Thúy); truyện ngắn “Gió xước đêm” (Lê Vi Thủy); chùm tác phẩm lẻ (Lê Thị Kim Sơn) và ca khúc “Gia Lai theo Đảng, Bác Hồ” (Thảo Nam Giang). Trong số này, ca khúc của nhạc sĩ Thảo Nam Giang vinh dự được chọn biểu diễn tại lễ trao giải.

Nhà văn Hoàng Thanh Hương (bìa trái) và đạo diễn Phan Huỳnh Trang-đồng tác giả phim tài liệu “Chuyện nữ già làng Ksor H’Blâm” (ảnh nhân vật cung cấp).

Nhạc sĩ người Bahnar nhớ lại: Trong một lần dạo bước tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), đọc từng dòng thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946 được khắc trên đá, lòng anh dâng lên niềm xúc động. Từ cảm hứng đó, anh đã viết những câu hát gửi gắm tình cảm của một người con Tây Nguyên dành cho Bác: “Gia Lai quê hương tôi, nơi đắm say những làn điệu dân ca/Ai hát thêm oai hùng còn mãi với những chiến công/Gia Lai hôm nay luôn khắc ghi lời dạy của Bác, hạnh phúc đến buôn làng xa gần, no ấm muôn đời sau/Đổi mới trên con đường phía trước/Hân hoan, rộn ràng, Gia Lai ngày hội, cùng đi theo lời của Đảng/Gia Lai vươn xa”.

Ca sĩ Trọng Tấn là người đầu tiên thể hiện ca khúc này tại lễ khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai và Liên hoan trình diễn cồng chiêng Tây Nguyên năm 2023. Nhạc sĩ Thảo Nam Giang cho hay: “Qua tác phẩm, tôi mong muốn góp một phần nhỏ nhằm thể hiện tình yêu kính với Bác và lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người”.

Ở chuyên ngành Văn học, tác phẩm “Mai hoa quyền” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy cũng đại diện cho tinh thần ấy khi khắc họa chân thật hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát cơ động trong cuộc đấu tranh với nạn sử dụng tràn lan súng tự chế ở vùng dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Bằng giọng văn khúc chiết, lối kể chuyện cuốn hút ở một mảng đề tài không dễ thể hiện, tác phẩm từng được trao giải đặc biệt tại cuộc thi viết chủ đề “Cảnh sát cơ động-Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống” năm 2023.

Trò chuyện về tác phẩm, Nguyễn Thị Thanh Thúy cho hay: Điều chị muốn lột tả trong truyện ngắn “Mai hoa quyền” là vẻ đẹp giản dị, chân thực và sự hy sinh thầm lặng, cao cả của người chiến sĩ Công an nhân dân. Sự quên mình ấy đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ, trên khắp mọi miền của đất nước, ngay giữa thời bình. Đằng sau mỗi chiến công của lực lượng Công an là mồ hôi, nước mắt và đôi lúc phải đánh đổi bằng cả sự sống.

“Họ hết lòng vì nhiệm vụ, sẵn sàng ngã xuống vì bình yên của buôn làng, sự an toàn của mỗi người dân. Sự hy sinh của người chiến sĩ Công an trong tác phẩm chỉ là một ví dụ nhỏ bé, nhưng tôi tin rằng đó là vẻ đẹp nhân văn, gần gũi, thấm đẫm tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, là sự kết nối thiêng liêng giữa lực lượng Công an với Nhân dân, với buôn làng, với gia đình và những thế hệ kế tiếp”-chị Thúy chia sẻ về mạch cảm xúc của tác phẩm.

Trong khi đó, tác giả Hoàng Thanh Hương cũng bày tỏ niềm vinh dự, hạnh phúc khi đạt đến 2 giải B tại giải thưởng uy tín này. Ở chuyên ngành Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số, tập truyện ngắn “Phía mùa rực rỡ” (Nhà xuất bản Đà Nẵng, năm 2023) của chị được ghi nhận bởi những câu chuyện nhân văn về tinh thần chống dịch Covid-19, nỗ lực bảo vệ văn hóa truyền thống, ca ngợi người lính Biên phòng bảo vệ biên giới…

Ở chuyên ngành Điện ảnh, phim tài liệu “Chuyện nữ già làng Ksor H’Blâm” mà chị là người viết kịch bản cũng được xét chọn, trao giải xứng đáng. Chị Hương cho biết, kịch bản tập trung vào nữ già làng H’Blâm-người uy tín, “cột mốc sống” ở vùng biên giới Chư Prông. Bà là người đứng ra hòa giải tranh chấp, vận động người dân không phá rừng, giữ đất biên cương, chống lại kẻ xấu lợi dụng chia rẽ dân tộc; đồng thời góp phần giáo dục thế hệ trẻ sống trách nhiệm, yêu nước, yêu đồng bào.

“Điều này gợi nhắc đến lời Bác Hồ dạy: “Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm”. Kịch bản phim tài liệu được xây dựng theo tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mang ý nghĩa cả về chính trị, văn hóa, lịch sử”-chị Hương nhận định.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu về những tác phẩm đạt giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học và làm theo Bác. Ảnh: Minh Phương

Mỗi tác phẩm là một dấu ấn sáng tạo của người nghệ sĩ, đồng thời cũng khẳng định trách nhiệm công dân trong hành trình lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để từ đó “hiệu triệu sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp nối hành trình của Bác trên con đường vươn tới kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, đúng như kỳ vọng của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại lễ trao giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II, giai đoạn 2021-2025.