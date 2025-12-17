Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

2 nhà văn Việt Nam nhận giải thưởng văn học ASEAN

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Nhân Dân, Văn Nghệ Quân Đội)

(GLO)- Hai nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế và Y Ban (Phạm Thị Xuân Ban) vinh dự được nhận giải thưởng văn học ASEAN (S.E.A. Write Award) năm 2024-2025.

Đây là giải thưởng tôn vinh những nhà văn, nhà thơ đương đại xuất sắc của các quốc gia Đông Nam Á.

Ngày 16-12, tại Cung điện Sukhothai ở Thủ đô Bangkok, thay mặt Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn, Công chúa Sirivannavari Nariratana Rajakanya trao Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2024-2025 cho 14 tác giả đến từ 8 quốc gia (Brunei, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam), trong đó có nhà văn của Việt Nam là Nguyễn Tham Thiện Kế và Y Ban.

giai-thuong-van-hoc-asean.jpg
Các cá nhân được trao Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2024-2025 và Giải thưởng Phê bình văn học ASEAN. Ảnh Báo Nhân Dân

Nguyễn Tham Thiện Kế là một nhà văn Việt Nam hiện đại, sinh năm 1961 (quê Phú Thọ). Ông nổi tiếng với các tác phẩm truyện ngắn và tiểu thuyết như "Miền đời quên lãng", "Người cha ở trên trời". Hiện ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Nhà văn Y Ban (tên thật Phạm Thị Xuân Ban, sinh 1961 tại Nam Định) là một cây bút nữ nổi bật của Việt Nam, được biết đến với giọng văn mạnh mẽ, tinh tế, khai thác sâu sắc tâm lý phụ nữ và bản năng giới, thể hiện qua các tác phẩm như: I am đàn bà, Người đàn bà có ma lực, Xuân từ chiều, Đồi cát bay. Các tác phẩm mang đậm màu sắc nữ quyền và hiện thực dị thường, gây tiếng vang lớn và giành nhiều giải thưởng văn học.

nha-van.png
Nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế và Y Ban. Ảnh nguồn internet

Bên cạnh Giải thưởng Văn học ASEAN, năm nay, Ban tổ chức lần đầu trao Giải thưởng Phê bình văn học ASEAN (S.E.A. Write Award Literary Criticism) cho 6 cá nhân. Đây là sáng kiến nhằm đưa các tác phẩm đoạt giải đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là độc giả trẻ.

Sự kiện lần này cũng lần đầu mang tới ca khúc chủ đề của Giải thưởng Văn học ASEAN mang tên “Sức mạnh của ASEAN” với phần lời do cây đại thụ của nền văn học Thái Lan Naowarat Pongpaiboon sáng tác.

