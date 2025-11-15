Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Đêm nhạc Pleimer Town-nơi giai điệu hòa quyện cùng thiên nhiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 13-11, tại khuôn viên Công viên Diên Hồng (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Pleimer Town” thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Pleimer Town (tạm dịch: "Thị trấn của ký ức mùa hè Pleiku") gây ấn tượng với những giai điệu nhẹ nhàng cùng khung cảnh gần gũi với thiên nhiên không thể nào quên.

Đây là chương trình âm nhạc cộng đồng, kết nối âm nhạc với thiên nhiên, cảnh đẹp và văn hóa Gia Lai.

dem-nhac-pleimer-town.jpg
Các ca sĩ, nghệ sĩ, ban nhạc đến từ nhiều câu lạc bộ âm nhạc trên địa bàn. Ảnh: Hoàng Hoài

Mỗi đêm nhạc là một bức tranh kết hợp giữa giai điệu, cảm xúc và cảnh sắc địa phương, nhằm khơi gợi tình yêu quê hương và quảng bá hình ảnh phố núi Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước.

Đặc biệt, các đêm nhạc không thu tiền vé và được tổ chức định kỳ tại các địa điểm du lịch khác nhau.

img-5868.jpg
Khán giả được thưởng thức giai điệu của kèn saxophone, violin. Ảnh: Hoàng Hoài

Đêm mở màn mang chủ đề “Giữ lại chút hoàng hôn”, trình diễn 9 ca khúc: Còn chút gì để nhớ, Không còn mùa thu, Mùa thu cho em, Thành phố sương, Mashup: Tháng năm-Có em chờ, Hoàng hôn nhớ, Phép màu, Xin giữ em cho hoàng hôn, Tháng 10. Các ca khúc thiên về giai điệu hoài niệm, phù hợp bối cảnh chiều muộn của phố núi.

Dự kiến, đêm nhạc tiếp theo sẽ được tổ chức tại đập Tân Sơn (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai). Các đêm nhạc đều được ghi hình và phát trực tiếp trên Fanpage của ban tổ chức.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Âm thanh đàn T’rưng gắn bó với tuổi thơ của em H’Thương. Ảnh: Ngọc Duy

Khi tiếng đàn nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Hiện có một số nơi tại phố núi Gia Lai dạy đàn tranh, đàn t’rưng, piano, guitar… thu hút nhiều học sinh các cấp. Mỗi buổi học không chỉ giúp các em rèn luyện tính kiên trì, khơi dậy năng khiếu, mà còn vun đắp tình yêu âm nhạc, sự trong trẻo của tâm hồn.

“Giữ lửa” nghề thủ công truyền thống ở vùng cao

“Giữ lửa” nghề thủ công truyền thống ở vùng cao

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, khi những sản phẩm công nghiệp ngày càng phổ biến, ở các xã vùng cao trong tỉnh vẫn có những nghệ nhân miệt mài gìn giữ nghề thủ công truyền thống của dân tộc mình. Họ không chỉ làm ra sản phẩm để mưu sinh, mà còn giữ lửa cho những giá trị văn hóa truyền đời.

Tác phẩm Đại hội quân nhân Sư đoàn 5 của họa sĩ Huỳnh Phương Đông sáng tác năm 1965.

Văn học và số phận con người

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Kỷ nguyên mới mà Ðảng ta đang dồn sức dẫn dắt toàn dân tộc vươn tới, hiểu một cách nôm na là kỷ nguyên mà toàn dân tộc ai cũng hạnh phúc. Hay như lời Bác Hồ giản dị-“…dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. 

Niềm vui của nghệ nhân Thui và cô gái trẻ Hyăo khi được tham gia biểu diễn ở thủ đô, đồng thời giao lưu với các dân tộc anh em. Ảnh: Lam Nguyên

“Hoa của núi” tỏa sắc tại Hà Nội

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Như những bông hoa rừng mộc mạc mà đậm hương sắc, 25 nghệ nhân Bahnar làng Kon Măh (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) góp mặt tại chuỗi hoạt động tháng 10 với chủ đề “Em là hoa của núi” diễn ra tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, nơi hội tụ vẻ đẹp và tình đoàn kết các dân tộc anh em.

Người kể chuyện làng mình

Người kể chuyện làng mình

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Không chỉ ghi dấu ấn bởi là một trong số ít nữ họa sĩ ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên theo đuổi và thành công với dòng tranh sơn mài, nữ họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu còn là người kể chuyện buôn làng thật tài tình bằng ngôn ngữ hội họa.

Nữ họa sĩ ba miền hội ngộ phố Núi

Nữ họa sĩ ba miền hội ngộ phố Núi

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Những ngày này, công tác chuẩn bị cho triển lãm “Về miền đất đỏ” của các nữ họa sĩ Bắc - Trung - Nam đang được gấp rút triển khai nhằm kịp ra mắt đông đảo công chúng yêu nghệ thuật vào ngày 20-10, đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sắt son niềm tin theo Đảng” sẽ diễn ra vào tối 4-10

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sắt son niềm tin theo Đảng” sẽ diễn ra vào tối 4-10

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tối ngày 4-10, tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Sắt son niềm tin theo Đảng” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Thắp lên lời thơ quê xứ

Thắp lên lời thơ quê xứ

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Giữa thời đại ngổn ngang những thanh âm đô thị, giữa nhịp sống hối hả dễ bào mòn gốc rễ bản thể, tập thơ Cồn quê xứ (NXB Hội Nhà văn, 2025) vừa ra mắt bạn đọc đầu tháng 7-2025 như một vọng âm dịu dàng từ đất mẹ, khiến ta như lắng lại...

Giải mã 'năm số 9'

Giải mã 'năm số 9'

Văn học - Nghệ thuật

Trào lưu “năm số 9” hay "năm thế giới số 9" bùng nổ trong ngày 9/9. Không chỉ nhiều bạn trẻ hưởng ứng, chia sẻ những bài học, chiêm nghiệm của bản thân mà nhiều nghệ sĩ Việt cũng hưởng ứng.

Dấu ấn nhiếp ảnh trẻ ở sân chơi quốc gia

Dấu ấn nhiếp ảnh trẻ ở sân chơi quốc gia

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Tham gia Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2025, các tay máy Gia Lai đã đạt giải thưởng cao hoặc có tác phẩm được chọn triển lãm, củng cố kỳ vọng về lứa nghệ sĩ kế thừa với tố chất trẻ trung, tư duy nhanh nhạy và cực kỳ nghiêm túc trong sáng tạo nghệ thuật.

null