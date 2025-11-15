Đêm nhạc Pleimer Town-nơi giai điệu hòa quyện cùng thiên nhiên

(GLO)- Tối 13-11, tại khuôn viên Công viên Diên Hồng (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Pleimer Town” thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Pleimer Town (tạm dịch: "Thị trấn của ký ức mùa hè Pleiku") gây ấn tượng với những giai điệu nhẹ nhàng cùng khung cảnh gần gũi với thiên nhiên không thể nào quên.

Đây là chương trình âm nhạc cộng đồng, kết nối âm nhạc với thiên nhiên, cảnh đẹp và văn hóa Gia Lai.

Các ca sĩ, nghệ sĩ, ban nhạc đến từ nhiều câu lạc bộ âm nhạc trên địa bàn. Ảnh: Hoàng Hoài

Mỗi đêm nhạc là một bức tranh kết hợp giữa giai điệu, cảm xúc và cảnh sắc địa phương, nhằm khơi gợi tình yêu quê hương và quảng bá hình ảnh phố núi Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước.

Đặc biệt, các đêm nhạc không thu tiền vé và được tổ chức định kỳ tại các địa điểm du lịch khác nhau.

Khán giả được thưởng thức giai điệu của kèn saxophone, violin. Ảnh: Hoàng Hoài

Đêm mở màn mang chủ đề “Giữ lại chút hoàng hôn”, trình diễn 9 ca khúc: Còn chút gì để nhớ, Không còn mùa thu, Mùa thu cho em, Thành phố sương, Mashup: Tháng năm-Có em chờ, Hoàng hôn nhớ, Phép màu, Xin giữ em cho hoàng hôn, Tháng 10. Các ca khúc thiên về giai điệu hoài niệm, phù hợp bối cảnh chiều muộn của phố núi.

Dự kiến, đêm nhạc tiếp theo sẽ được tổ chức tại đập Tân Sơn (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai). Các đêm nhạc đều được ghi hình và phát trực tiếp trên Fanpage của ban tổ chức.