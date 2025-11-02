Khi tiếng đàn nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ

(GLO)- Hiện có một số nơi tại phố núi Gia Lai dạy đàn tranh, đàn t’rưng, piano, guitar… thu hút nhiều học sinh các cấp. Mỗi buổi học không chỉ giúp các em rèn luyện tính kiên trì, khơi dậy năng khiếu, mà còn vun đắp tình yêu âm nhạc, sự trong trẻo của tâm hồn.

Trung tâm Hướng Nhạc (số 33B đường Lê Thị Riêng, phường Hội Phú) ra đời từ năm 2010, do anh Nguyễn Hữu Hướng (SN 1984, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Huế) thành lập. Hiện các lớp ở Hướng Nhạc dạy chơi đàn piano, organ, guitar, với hơn 50 học viên.

Trong đó, có không ít em là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn, được thầy Hướng chia sẻ, hỗ trợ truyền dạy để theo đuổi đam mê. Các em còn được tham gia biểu diễn trong các chương trình âm nhạc gây quỹ từ thiện do Trung tâm tổ chức hằng năm, qua đó rèn luyện sự tự tin, tinh thần sẻ chia và nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc.

Trung tâm Hướng Nhạc thu hút nhiều học viên nhỏ tuổi. Ảnh: Ngọc Duy

Em Y Nhơn (SN 2008, xã Ia Khươl) kể: “Năm 2020, em học đàn guitar tại Trung tâm Hướng Nhạc. Ban đầu, những nốt những khuôn nhạc lạ lẫm, phức tạp khiến em bối rối nhưng nhờ thầy Hướng kiên nhẫn chỉ dạy, em nhận diện được chúng, quen dần và hình dung đó cũng như các ký tự, chữ viết thông thường. Rồi em chơi được từ giai điệu đơn giản đến phức tạp… Âm nhạc giúp em tự tin hơn, đưa em đến một thế giới khác”.

Em Y Nhơn từ nhỏ đã đam mê đàn guitar. Ảnh: Ngọc Duy

Từ nhiều buổi say mê luyện tập tại Hướng Nhạc, Y Nhơn nay đã trở thành nhạc công trẻ, thường xuyên biểu diễn trong các chương trình giao lưu văn hóa tại vùng đất cao nguyên.

Ông Y Kha (SN 1974, bố Y Nhơn) xúc động nói: “Gia đình tôi khó khăn, sống cách Pleiku gần 60 km.

Từ nhỏ, Y Nhơn đã phụ giúp gia đình đủ việc, từ cuốc đất, nhổ cỏ đến làm rẫy thuê cho người khác, rồi phải nghỉ học từ năm lớp 9.

Thấy con yêu thích âm nhạc, đặc biệt là đàn guitar, tôi cố gắng sắp xếp thời gian chở con đi học. Lớp học của thầy Hướng giúp con tôi phát triển năng khiếu, mở ra cơ hội tương lai”.

Sau khi tốt nghiệp tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, chị Hồ Như Quỳnh (SN 2000, phường Hội Phú) mở Quynh Music House (số 236 đường Trường Chinh, phường Hội Phú) từ năm 2023, với các lớp dạy đàn tranh, đàn tỳ bà cùng các nhạc cụ hiện đại cho học viên từ 5 tuổi trở lên, hiện có gần 30 em đang theo học.

Chị Quỳnh chia sẻ: “Nhiều em gặp khó khăn về lý thuyết và cách bắt nhịp với tiết tấu nhưng tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng và tình yêu âm nhạc. Việc dạy đàn tranh, đàn tỳ bà không chỉ là hướng dẫn kỹ thuật mà còn giúp các em hiểu, trân trọng, bảo tồn âm nhạc truyền thống và gắn kết với văn hóa Việt Nam”.

Quynh Music House còn tổ chức các buổi biểu diễn, cover những ca khúc ca ngợi Tổ quốc vào dịp lễ lớn, giúp các em vừa rèn kỹ năng vừa gắn kết với âm nhạc dân tộc.

Em Cao Thái Sơn (bên trái) chăm chú lắng nghe cô giáo hướng dẫn tập đàn tranh tại Quynh Music House. Ảnh: Ngọc Duy

Em Cao Thái Sơn (lớp 8, Trường THCS Trần Phú, phường Hội Phú) bày tỏ: “Em bắt đầu học đàn tranh tại Quynh Music House từ năm 2023. Mỗi buổi luyện tập, dù gặp khó em vẫn kiên trì để có thể chơi được từng bản nhạc. Em thích nhất là khi học các bài dân ca, vì qua đó em càng cảm nhận rõ hơn âm thanh mộc mạc nhưng đầy lôi cuốn của nhạc cụ dân tộc và thấy gần gũi với quê hương”.

Anh Y Ploi (SN 1984, người Jrai, phường An Phú) tốt nghiệp khoa Sư phạm Thanh nhạc, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Nhiều năm qua, anh đã mở lớp dạy nhạc miễn phí tại làng Plei Pong Phrâo (phường An Phú) và sau đó mở rộng mô hình ra những địa phương khác trong tỉnh.

Lớp học thu hút học sinh, thiếu nhi ở các lứa tuổi, phần lớn là các em người Jrai và Bahnar, giúp âm nhạc đến gần hơn với những em khó khăn.

Anh Y Ploi chia sẻ: “Tôi chơi được nhiều loại nhạc cụ truyền thống và hiện đại, nên nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn chủ động đưa con tới học nhạc cụ phù hợp. Tôi mong khơi lại những niềm đam mê thời trẻ của mình cho các em và biết đâu sẽ có những em trưởng thành và phát huy tài năng, mang hồn cốt văn hóa dân tộc Việt Nam qua âm nhạc truyền thống nói chung và Tây Nguyên nói riêng đến với nhiều người hơn”.

Một “học viên đặc biệt” ở lớp là cô bé H’Thương (người Jrai), được anh Y Ploi nhận về nuôi từ năm 2021, khi mới sinh chỉ nặng 1,3 kg. Anh đặt tên cho bé và dạy học đàn T’rưng cùng các bạn khác, vừa rèn kỹ năng, vừa gắn bó với âm nhạc truyền thống.

Âm thanh đàn T’rưng gắn bó với tuổi thơ của em H’Thương. Ảnh: Ngọc Duy

Em H’Thương (4 tuổi) hào hứng nói: “Con thích đánh đàn t’rưng. Cha Y Ploi chỉ từng nốt nhạc, dạy con cảm nhận giai điệu và biết yêu thương mọi người xung quanh”.

“Những lớp dạy chơi đàn tranh, tỳ bà, t’rưng ở phố núi góp phần giúp âm nhạc truyền thống tiếp nối và lan tỏa. Khi các em được tiếp xúc và học chơi các nhạc cụ truyền thống của dân tộc, tâm hồn được nuôi dưỡng, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa”-nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Thanh Thiết (phường Thống Nhất) chia sẻ.