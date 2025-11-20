Thơ Đặng Phước Tấn: Người lái đò thầm lặng

Thầy lặng lẽ bên dòng sông tri thức
Chở bao mùa nắng sớm lẫn mưa khuya
Mái chèo cũ vẫn rì rầm hơi thở
Dẫn lớp người qua bến ước mơ xưa.
Phấn trắng rơi như sương chiều năm cũ
Bảng đen trầm lưu giữ ánh mắt hiền
Từng con chữ hóa thành bông hoa nhỏ
Thầy nhẹ gieo làm sáng cả đời riêng.
Mỗi trang vở là một mùa gieo hạt
Thầy cày sâu trên nẻo đất niềm tin
Vai trĩu nặng dấu thời gian lặng khắc
Giọng thầy mềm vẫn ấm tựa bình minh.
Bao chuyến đò sang rồi không ngoảnh lại
Chỉ dòng sông còn bóng thầy lặng trôi
Mái tóc bạc như triều lên nhẫn nại
Gợn trong ta muôn ánh nắng xa xôi.
Thầy chẳng kể những công mình vun đắp
Chỉ mỉm cười nhìn thế hệ nên người
Giữa dâu bể thầy như ngôi sao sáng
Dẫu khuất trời… ánh vẫn tỏa muôn nơi.
Thầy lặng lẽ đưa bao dòng sông nhỏ
Về bến đời rực rỡ sắc ban mai
Dẫu bụi phấn phủ mờ trang năm tháng
Ơn thầy hiền… luôn khắc mãi không phai.