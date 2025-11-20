Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Thơ Đặng Phước Tấn: Người lái đò thầm lặng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đặng Phước Tấn
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Bài thơ "Người lái đò thầm lặng" của tác giả Đặng Phước Tấn là lời tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy lặng lẽ, với mái đầu bạc theo năm tháng và cả những chuyến đò chẳng bao giờ mong được gọi tên...

Thầy lặng lẽ bên dòng sông tri thức

Chở bao mùa nắng sớm lẫn mưa khuya

Mái chèo cũ vẫn rì rầm hơi thở

Dẫn lớp người qua bến ước mơ xưa.

ong-lai-do.jpg
Ảnh minh họa: internet

Phấn trắng rơi như sương chiều năm cũ

Bảng đen trầm lưu giữ ánh mắt hiền

Từng con chữ hóa thành bông hoa nhỏ

Thầy nhẹ gieo làm sáng cả đời riêng.

Mỗi trang vở là một mùa gieo hạt

Thầy cày sâu trên nẻo đất niềm tin

Vai trĩu nặng dấu thời gian lặng khắc

Giọng thầy mềm vẫn ấm tựa bình minh.

Bao chuyến đò sang rồi không ngoảnh lại

Chỉ dòng sông còn bóng thầy lặng trôi

Mái tóc bạc như triều lên nhẫn nại

Gợn trong ta muôn ánh nắng xa xôi.

Thầy chẳng kể những công mình vun đắp

Chỉ mỉm cười nhìn thế hệ nên người

Giữa dâu bể thầy như ngôi sao sáng

Dẫu khuất trời… ánh vẫn tỏa muôn nơi.

Thầy lặng lẽ đưa bao dòng sông nhỏ

Về bến đời rực rỡ sắc ban mai

Dẫu bụi phấn phủ mờ trang năm tháng

Ơn thầy hiền… luôn khắc mãi không phai.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Thơ Đặng Phước Tấn: Tháng mười một-Lời tri ân phố núi

Thơ Đặng Phước Tấn: Tháng mười một-Lời tri ân phố núi

(GLO)- Tác giả Đặng Phước Tấn viết nên “Tháng mười một-Lời tri ân phố núi” như một khúc tâm tình ấm áp. Bài thơ là dòng hồi ức trong trẻo về tuổi học trò, về những người gieo chữ giữa đại ngàn. Giản dị mà sâu lắng, từng câu thơ ấm áp và đượm nghĩa tình tri ân.

Có thể bạn quan tâm

Nhà thơ Đào Đức Tuấn (thứ 2 từ phải sang) khẳng định người nghệ sĩ cần hun đúc tinh thần lao động sáng tạo phù hợp với thời kỳ mới. Ảnh: Lam Nguyên

“Trái ngọt” từ một trại sáng tác

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Sau 1 tuần tổ chức đi thực tế và dành thời gian cho trại viên tự do sáng tạo, Trại sáng tác Văn học nghệ thuật (VHNT) năm 2025 tại cao nguyên Gia Lai bế mạc ngày 3-11. Từ đây, nhiều cảm xúc đẹp đẽ được chắt lọc và gửi trao qua từng tác phẩm.

Âm thanh đàn T’rưng gắn bó với tuổi thơ của em H’Thương. Ảnh: Ngọc Duy

Khi tiếng đàn nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Hiện có một số nơi tại phố núi Gia Lai dạy đàn tranh, đàn t’rưng, piano, guitar… thu hút nhiều học sinh các cấp. Mỗi buổi học không chỉ giúp các em rèn luyện tính kiên trì, khơi dậy năng khiếu, mà còn vun đắp tình yêu âm nhạc, sự trong trẻo của tâm hồn.

Tác phẩm Đại hội quân nhân Sư đoàn 5 của họa sĩ Huỳnh Phương Đông sáng tác năm 1965.

Văn học và số phận con người

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Kỷ nguyên mới mà Ðảng ta đang dồn sức dẫn dắt toàn dân tộc vươn tới, hiểu một cách nôm na là kỷ nguyên mà toàn dân tộc ai cũng hạnh phúc. Hay như lời Bác Hồ giản dị-“…dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. 

Niềm vui của nghệ nhân Thui và cô gái trẻ Hyăo khi được tham gia biểu diễn ở thủ đô, đồng thời giao lưu với các dân tộc anh em. Ảnh: Lam Nguyên

“Hoa của núi” tỏa sắc tại Hà Nội

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Như những bông hoa rừng mộc mạc mà đậm hương sắc, 25 nghệ nhân Bahnar làng Kon Măh (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) góp mặt tại chuỗi hoạt động tháng 10 với chủ đề “Em là hoa của núi” diễn ra tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, nơi hội tụ vẻ đẹp và tình đoàn kết các dân tộc anh em.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sắt son niềm tin theo Đảng” sẽ diễn ra vào tối 4-10

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sắt son niềm tin theo Đảng” sẽ diễn ra vào tối 4-10

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tối ngày 4-10, tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Sắt son niềm tin theo Đảng” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

“Ung dung thanh thản giữa mây trời”

“Ung dung thanh thản giữa mây trời”

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Tôi mượn câu thơ “Ung dung thanh thản giữa mây trời” trong bài mở đầu tập “Vân không” để giới thiệu tập thơ mới của Ngô Thanh Vân. “Vân không” ghi dấu sự trở lại của nữ thi sĩ sau 8 năm chị không xuất bản cuốn sách nào về thơ.

Nhà thơ Ngô Thanh Vân: Đường văn chạm vào trái tim, thành tình yêu biết hát

Nhà thơ Ngô Thanh Vân: Đường văn chạm vào trái tim, thành tình yêu biết hát

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Hơn 20 năm nuôi mộng văn chương, nhà thơ Ngô Thanh Vân đã trình làng 5 tập thơ, 2 tập truyện ngắn, 2 tập tản văn. Với chị, khi đường văn chạm vào trái tim sẽ trở thành tình yêu biết hát bởi mong muốn của người viết là được đồng hành với bạn đọc bằng những điều bình dị, chân thành nhất.

null