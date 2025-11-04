Thơ Đặng Phước Tấn: Tháng mười một-Lời tri ân phố núi

(GLO)- Tác giả Đặng Phước Tấn viết nên “Tháng mười một-Lời tri ân phố núi” như một khúc tâm tình ấm áp. Bài thơ là dòng hồi ức trong trẻo về tuổi học trò, về những người gieo chữ giữa đại ngàn. Giản dị mà sâu lắng, từng câu thơ ấm áp và đượm nghĩa tình tri ân.

Tháng mười một trời cao nguyên trở lạnh

Sương trắng bay, len lỏi những con đường

Hoa dã quỳ rực vàng trong nắng sớm

Gọi mùa về chan chứa những yêu thương.

Phố núi nhỏ, hương cà phê dìu dịu

Khói lam chiều quấn quýt mái tranh xưa

Tiếng trống trường ngân vang trong ký ức

Như gọi về một thuở tuổi thơ tôi

Tôi nhớ lắm dáng cô hiền tóc bạc

Bước lặng thầm giữa bụi phấn thời gian

Từng con chữ nâng niu theo giọng nói

Gieo vào lòng tôi giấc mộng nhân gian.

Nhớ ngày ấy, nâng trang đời chập chững

Tay cô dìu nắn nét chữ đầu tiên

Giọng ấm áp như dòng sông mùa hạ

Tắm hồn tôi qua bao tháng năm ròng.

Nay tôi lớn, cũng đứng trên bục giảng

Thấy trong veo ánh mắt tuổi học trò

Bao khát vọng dẫu thời gian vỗ cánh

Vẫn vẹn nguyên như nắng sớm ban sơ.

Từng tiết học, với bao điều mới mẻ

Là niềm tin gửi gắm đến tương lai

Giữa phố núi, giữa trời xanh, mây trắng

Dáng thầy cô vẫn lặng lẽ miệt mài

Tháng mười một–xin dâng lời cảm tạ

Đến thầy cô, người đưa đò thầm lặng

Dẫu gian khó, vẫn bình yên, bền vững

Như dã quỳ nở giữa gió mênh mang.

Phố núi ơi, mùa tri ân trở lại

Hương cà phê hòa khói sớm, nắng vàng

Tôi cúi đầu một đời luôn ghi nhớ

Ơn thầy cô như biển rộng, trời cao.