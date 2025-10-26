Triển lãm nữ họa sĩ Bắc-Trung-Nam: Sắc màu tự sự

(GLO)- Nhiều người thường ví lao động nghệ thuật của các họa sĩ là cuộc dạo chơi với sắc màu. Nhưng ngắm gần 50 tác phẩm tại triển lãm nữ họa sĩ Bắc-Trung-Nam mới thấy, đó là cuộc chơi đầy tự sự mà nếu không dốc sức, dốc lòng đi đến cùng thì không thể trọn vẹn và mỹ mãn.

Với chủ đề “Về miền đất đỏ”, triển lãm nữ họa sĩ Bắc-Trung-Nam chào đón người thưởng lãm từ ngày 20-10 đến 10-11 tại Bảo tàng Pleiku. Sự góp mặt của 30 họa sĩ đã trao gửi đến người xem thật nhiều cảm xúc.

Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng-Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai tặng hoa cho các nữ họa sĩ đại diện 3 miền Bắc-Trung-Nam góp mặt tại triển lãm. Ảnh: Phương Duyên

“Gánh màu đi khắp thế gian”

Thật kinh ngạc khi được biết nữ họa sĩ lớn tuổi nhất có tác phẩm trưng bày tại triển lãm năm nay vừa tròn… 90 tuổi. Đó là họa sĩ Nguyễn Thị Tâm-nguyên Chủ nhiệm CLB Họa sĩ nữ TP Hồ Chí Minh, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nữ họa sĩ Quốc tế (INWAA - Việt Nam). 70 năm cầm cọ, bà có trên 30 triển lãm cá nhân trong và ngoài nước.

Tác phẩm Thì thầm với chị Hằng của họa sĩ Nguyễn Thị Tâm.

Triển lãm lần này treo 2 bức vừa được nghệ sĩ gạo cội hoàn thành trong năm 2025. Tác phẩm Đến mùa hoa nở lập tức chiếm trọn cảm tình của người xem khi phác họa vẻ rực rỡ của cỏ cây quanh nhà thờ cổ Hà Bầu-một kiến trúc tôn giáo cổ xưa nằm gần chân núi lửa Chư Đang Ya (Gia Lai).

Trong khi đó, bằng nét vẽ sống động và lối dùng màu trang nhã, bức Thì thầm với chị Hằng đã làm bật lên vẻ đẹp trinh bạch của sen và trăng trong lời thì thầm giữa đêm mơ hoặc.

Đáng tiếc, họa sĩ Nguyễn Thị Tâm không thể có mặt tại triển lãm vì lý do sức khỏe. Trò chuyện đầy hứng khởi qua điện thoại, bà nhấn mạnh hội họa là lẽ sống duy nhất: “Tôi chỉ biết phục vụ hội họa cho đúng nghĩa của một kiếp người. Bởi vì hội họa nói lên tiếng lòng của mình một cách rất lặng lẽ, nói lên tâm trạng của từng con người đối với quê hương”.

Tự ví mình là người “có một gánh màu mà muốn đi khắp thế gian đặng rải màu ra khắp mọi nơi, cho thỏa lòng đam mê nghệ thuật”, họa sĩ Nguyễn Thị Tâm cho hay bà yêu quê hương từ phong cảnh, màu sắc đến hoa trái… Những gì thân thương nhất, đẹp đẽ nhất, bà đều gửi vào tranh.

Họa sĩ Bùi Mai Hiên giao lưu với các em học sinh đến tham quan triển lãm. Ảnh: Phương Duyên

Họa sĩ Bùi Mai Hiên (Hà Nội), một tên tuổi của mỹ thuật Việt Nam đương đại đã khiến các đại biểu đến dự khai mạc triển lãm phải vỗ tay tán thưởng khi chia sẻ về đam mê hội họa bằng tình yêu khó lý giải.

Bà khẳng định: “Nghệ thuật là người tình chung thủy nhất. Khi đau khổ, ta vẽ. Khi hạnh phúc, ta vẽ. Đến khi ta 90 tuổi, người tình ấy vẫn ở bên mình. Đây là đúc kết của riêng tôi: Nghệ thuật đem mọi khổ đau ra khỏi cuộc đời.

Tôi muốn gửi gắm đến các họa sĩ trẻ rằng, chúng ta hãy giữ mãi ngọn lửa say đắm nghệ thuật, hãy vượt qua khó khăn và vượt lên chính mình để đem đến cho công chúng những tác phẩm xuất sắc”.

Không giấu cảm xúc hồi hộp khi lần đầu tiên được đứng cùng các nữ họa sĩ trong một sân chơi ý nghĩa, họa sĩ trẻ Nguyễn Nguyên Bút (Gia Lai) bày tỏ: “Được động viên, tiếp sức từ những cuộc triển lãm như thế này, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đây là cơ hội hiếm có, giúp chúng tôi được học hỏi và trưởng thành”.

Nghệ thuật chạm đến trái tim

Triển lãm chỉ tuyền các họa sĩ nữ, lại đúng dịp 20-10 nên nét nữ tính tràn ngập không gian, căng đầy trong mỗi tác phẩm. Thật thú vị khi được nhìn ngắm nét xuân thì trong những bức: Những cánh chim hải âu (Cao Thị Được), Vườn tâm (Nguyễn Anh Đào), Nàng H’Thy (Lê Thị Kim Thúy), Giấc xuân (Nguyễn Thu Vân), Điều giản dị (Lê Nguyễn Thảo My), Lặng (Mai Thị Kim Uyên)…

Ngay cả những tác phẩm được các nữ họa sĩ vẽ để “đón đầu” năm Bính Ngọ 2026 thì con giáp của năm cũng luôn song hành cùng vẻ duyên dáng của người phụ nữ. Đó là các bức Năm ngựa (Cao Thị Được), Đêm hè (Đặng Thị Dương)…

Và tất nhiên, như chủ đề triển lãm, vùng cao nguyên đất đỏ đã đi vào tranh một cách không thể ngọt ngào hơn với Bên dòng suối Kon Nak (Hồ Thị Xuân Thu), Chư Đang Ya trong gió lạnh (Phạm Thị Thu Hà), Cao nguyên mùa hoa 1, 2 (Hoàng Duyên), Lãng quên (Lê Thị Thanh), Thì thầm cao nguyên (Nguyễn Nguyên Bút), Tình mẫu tử (Hồ Thị Mỹ Hạnh)…

Tĩnh vật, bản sắc Việt hay triết lý thiền định cũng được các nữ họa sĩ 3 miền chuyển tải sống động với Gieo mầm (Nguyễn Thị Lan Hương), Hoa chuối rừng (Nguyễn Thị Hòa), Rối nước (Trần Thị Cải), Lửa tam muội (Trang Thanh Hiền)…

Tác phẩm Bên dòng suối Kon Nak của họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu.

Đến dự triển lãm, nhà văn Thu Loan-nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai-chia sẻ niềm trân trọng và khâm phục “bởi nữ giới khi sáng tạo nghệ thuật phải vất vả nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn do thiên chức làm mẹ, làm vợ hầu như đã chiếm trọn thời gian”.

Bà trò chuyện: “Hành trình của các nữ họa sĩ vẫn còn dài. Trên con đường không hề dễ dàng ấy, tôi tin rằng sẽ còn nhiều tác phẩm nghệ thuật nữa tiếp tục được ra đời, tiếp tục chạm đến trái tim của muôn người”.

Từ Quy Nhơn, nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa-Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Gia Lai cũng đã đến chung vui cùng các nữ họa sĩ.

“Nỗ lực kết nối họa sĩ 3 miền về đây tạo thành sức bật, thắp lên cho các họa sĩ nữ tình yêu hội họa và khát vọng vươn xa. Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm đã cho thấy sự đầu tư công phu, sự kiên trì và tình yêu nghệ thuật to lớn của các nữ họa sĩ trong cả nước. Đây cũng là nguồn cảm hứng, thậm chí là… lời nhắc nhở đối với các họa sĩ nam trong khu vực về nỗ lực lao động sáng tạo”-ông Nghĩa nhận định.