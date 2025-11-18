(GLO)- Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Plei Me (19/11/1965-19/11/2025), tối 17-11, tại Quảng trường Kpa Klơng (xã Chư Prông), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật “60 năm âm vang Plei Me-Bản hùng ca đại ngàn”.

Chương trình nghệ thuật diễn ra đầy hào hùng với các ca khúc: Hành quân đêm, Tiến bước dưới quân kỳ, Đường lên phía trước, Cao Nguyên thức, Bài ca Chư Prông anh hùng, Tay nắm tay Gia Lai-Bình Định...

Các tiết mục được những ca sĩ, nghệ sĩ đến từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San thể hiện đặc sắc, đầy cảm xúc và nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả.

Các tiết mục nghệ thuật được những ca sĩ, nghệ sĩ đến từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San thể hiện ấn tượng. Ảnh: Rơ Lan Viện

Chương trình nghệ thuật để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả. Ảnh: Rơ Lan Viện

Nội dung xuyên suốt chương trình nghệ thuật thể hiện niềm tin sắt son một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ kính yêu; nguyện hiến dâng tuổi thanh xuân của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước, quyết đánh đuổi giặc ngoại xâm để non sông có ngày hòa bình, thống nhất.