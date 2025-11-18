Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật “60 năm âm vang Plei Me-Bản hùng ca đại ngàn”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐOÀN BÌNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Plei Me (19/11/1965-19/11/2025), tối 17-11, tại Quảng trường Kpa Klơng (xã Chư Prông), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật “60 năm âm vang Plei Me-Bản hùng ca đại ngàn”.

Chương trình nghệ thuật diễn ra đầy hào hùng với các ca khúc: Hành quân đêm, Tiến bước dưới quân kỳ, Đường lên phía trước, Cao Nguyên thức, Bài ca Chư Prông anh hùng, Tay nắm tay Gia Lai-Bình Định...

Các tiết mục được những ca sĩ, nghệ sĩ đến từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San thể hiện đặc sắc, đầy cảm xúc và nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả.

z7234759423237-73eec7a14d662aedc286d881888cf0a3.jpg
Các tiết mục nghệ thuật được những ca sĩ, nghệ sĩ đến từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San thể hiện ấn tượng. Ảnh: Rơ Lan Viện
z7234759437359-ec64bd31969cd2214077f78a022311fc.jpg
Chương trình nghệ thuật để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả. Ảnh: Rơ Lan Viện

Nội dung xuyên suốt chương trình nghệ thuật thể hiện niềm tin sắt son một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ kính yêu; nguyện hiến dâng tuổi thanh xuân của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước, quyết đánh đuổi giặc ngoại xâm để non sông có ngày hòa bình, thống nhất.

z7234759430799-cf51486a2a41eff553b6256d48632c52.jpg
Đông đảo người dân trong khu vực đến xem chương trình nghệ thuật. Ảnh Rơ Lan Viện
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Các đại biểu dự Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Các đại biểu dự Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

(GLO)- Chiều 17-11, Đoàn đại biểu dự Hội thảo Khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Có thể bạn quan tâm

Dưới những tàng thông

Dưới những tàng thông

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Cùng với lớp lớp sương mù bảng lảng sớm mai, từng con dốc lượn quanh phố nhỏ, những tàng thông xanh thẳm từ lâu đã là nét đẹp riêng có của cao nguyên Gia Lai, đậm sâu trong trái tim biết bao người. Để rồi, mỗi lần đi xa hay trở về, tiếng lòng ấy lại được cất lên cùng bời bời ký ức.

Nhà thơ Đào Đức Tuấn (thứ 2 từ phải sang) khẳng định người nghệ sĩ cần hun đúc tinh thần lao động sáng tạo phù hợp với thời kỳ mới. Ảnh: Lam Nguyên

“Trái ngọt” từ một trại sáng tác

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Sau 1 tuần tổ chức đi thực tế và dành thời gian cho trại viên tự do sáng tạo, Trại sáng tác Văn học nghệ thuật (VHNT) năm 2025 tại cao nguyên Gia Lai bế mạc ngày 3-11. Từ đây, nhiều cảm xúc đẹp đẽ được chắt lọc và gửi trao qua từng tác phẩm.

Báo và PTTH Gia Lai đạt giải khuyến khích giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ ba

Báo và PTTH Gia Lai đạt giải khuyến khích giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ ba

Văn hóa

(GLO)- Tối 6-11, tại Nhà hát Hồ Gươm (TP. Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức lễ trao giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ ba.

Đỗ Thị Thanh Vân và hành trình thổi hồn mới vào gốm Vân Sơn

E-magazine Đỗ Thị Thanh Vân và hành trình thổi hồn mới vào gốm Vân Sơn

Emagazine

(GLO)-Giữa hơi ấm của đất và lửa, chị Đỗ Thị Thanh Vân-Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Gốm Vân Sơn (phường Quy Nhơn Đông), đang thổi sức sống mới vào nghề gốm truyền thống. Với chị, làm gốm không chỉ là khởi nghiệp, mà còn là cách gìn giữ bản sắc quê hương bằng tinh thần “xanh” và sáng tạo.

Ông Dương Bá Dũng (bìa trái) cùng Ban Nhân dân thôn 3, xã Chư Prông họp bàn đưa ra việc bình xét các danh hiệu văn hóa của thôn năm 2025. Ảnh: Đinh Yến

Bình xét danh hiệu văn hóa: Thực chất, khách quan

Văn hóa

(GLO)- Thời điểm này, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp đang khẩn trương tiến hành đánh giá, bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2025, trên tinh thần đảm bảo tính công khai, minh bạch và đặc biệt là hướng đến sự thực chất, khách quan.

Âm thanh đàn T’rưng gắn bó với tuổi thơ của em H’Thương. Ảnh: Ngọc Duy

Khi tiếng đàn nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Hiện có một số nơi tại phố núi Gia Lai dạy đàn tranh, đàn t’rưng, piano, guitar… thu hút nhiều học sinh các cấp. Mỗi buổi học không chỉ giúp các em rèn luyện tính kiên trì, khơi dậy năng khiếu, mà còn vun đắp tình yêu âm nhạc, sự trong trẻo của tâm hồn.

Danh nhân Lê Quý Đôn được UNESCO vinh danh

Danh nhân Lê Quý Đôn được UNESCO vinh danh

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Ngày 31-10, tại thành phố Samarkand (Cộng hòa Uzbekistan), Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua Nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

null