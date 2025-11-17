Tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me

(GLO)- Chiều 17-11, tại xã Chư Prông, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Hội thảo Khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965-26/11/2025) trao tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me.

Tham dự lễ tặng quà có các đồng chí: Thượng tướng Trương Thiên Tô-Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo Khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các đơn vị: Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam, Quân khu 5, Quân đoàn 34, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai; cấp ủy, chính quyền các xã: Ia Pia, Ia Púch, Chư Prông.

Thượng tướng Trương Thiên Tô tặng quà cho các gia đình chính sách. Ảnh: P.D

Theo đó, đoàn công tác đã tặng quà các gia đình chính sách: thương binh Kpă Glênh (SN 1952, làng Ó, xã Chư Prông); ông Rah Lan Bloong (SN 1953, đối tượng bị địch bắt tù đày, làng La, xã Chư Prông); bệnh binh Siu Long (SN 1954, làng Goòng, xã Ia Púch); thương binh Siu Hyai (SN 1935, làng Hlang Ngol, xã Ia Pia); bà Rơ Lan HBiết (SN 1936, có công cách mạng, làng Ó, xã Ia Pia).

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của hội thảo cũng như việc thăm hỏi các gia đình chính sách và gặp gỡ những cựu chiến binh trực tiếp tham gia Chiến dịch Plei Me. Ông khẳng định: Chiến thắng Plei Me là tiền đề quan trọng tạo nên thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên và Chiến thắng 30-4-1975 lịch sử. Do đó, hội thảo mang giá trị chính trị sâu sắc, góp phần bồi đắp và giáo dục truyền thống cho các thế hệ.

Thượng tướng Trương Thiên Tô đề nghị: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, có công với cách mạng. Ông cũng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung sức đồng lòng, ủng hộ cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện các quyết sách, qua đó góp phần nâng cao đời sống và giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung tặng quà các gia đình chính sách. Ảnh: P.D

Đại diện các gia đình được tặng quà, ông Siu Long (làng Goòng, xã Ia Púch) bày tỏ sự cảm kích đối với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, tỉnh Gia Lai và các đơn vị, địa phương; đồng thời hứa tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng trong chiến đấu để động viên con cháu xây dựng quê hương.