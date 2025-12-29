Phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín và chức sắc tôn giáo ở Tây Nguyên

(GLO)- Sáng 29-12, tại Binh đoàn 15 (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) đã tổ chức gặp mặt già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn Tây Nguyên.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt. Ảnh: P.D

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN; Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN.

Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Hồ Văn Niên - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Dương Văn Trang - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum (cũ); Y Vinh Tơr - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; đại diện các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn Tây Nguyên và 100 già làng, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn Tây Nguyên.

Chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay

Tại buổi gặp mặt, các già làng, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín và chức sắc tôn giáo bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay cũng như đề xuất các nội dung và biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, công tác dân tộc - tôn giáo, cũng như thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay tại buổi gặp mặt. Ảnh: P.D

Già làng Y Thơng Kđoh (buôn Trí, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ, năm 2014, ông được bà con tín nhiệm bầu làm già làng. Già làng không có lương nhưng trách nhiệm rất lớn: giữ cho buôn yên ổn, dân đoàn kết, không để kẻ xấu lợi dụng dân tộc, tôn giáo để chia rẽ bà con.

"Những năm qua, buôn làng thay đổi nhiều, nhờ có Đảng, Nhà nước, đặc biệt là nhờ bộ đội luôn gần dân, giúp dân, bảo vệ bình yên trước những lời xuyên tạc” - ông Kđoh nói.

Buôn Trí có đường biên giới với tỉnh Mondulkiri (Campuchia); già Kđoh thường xuyên cùng lãnh đạo địa phương và bộ đội Biên phòng kiểm tra khu vực cột mốc, tuần tra biên giới, ngăn chặn tình trạng vượt biên, xâm nhập trái phép.

Cùng với đó, già tuyên truyền, vận động bà con giữ gìn bản sắc, phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo, hiến đất làm đường và tích cực tham gia hòa giải các vụ mâu thuẫn trong cộng đồng.

“Những việc tôi làm là trách nhiệm của một già làng thương dân, tin Đảng, tin bộ đội. Tôi chỉ mong buôn làng luôn yên ổn, bà con đoàn kết, các dân tộc, tôn giáo sống hòa thuận, Tây Nguyên vững như núi, bền như rừng” - già Kđoh chia sẻ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: P.D

Tiếp nối tinh thần này, các chức sắc tôn giáo cũng thể hiện vai trò đồng hành cùng cộng đồng. Thượng tọa Thích Quảng Hiền - Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng - nhấn mạnh: “Trong đời sống hằng ngày, chúng tôi luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của tăng ni và đồng bào Phật tử; từ đó gửi gắm các kiến nghị liên quan đến chính sách của Đảng, Nhà nước về đời sống nhân dân và tín ngưỡng, tôn giáo.

Chúng tôi tuyên truyền cho tăng ni, phật tử và nhân dân thực hiện tốt tinh thần “từ bi”, phương châm sống “tốt đời - đẹp đạo”; đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia, lợi ích dân tộc, gây mất ổn định xã hội”.

Không chỉ già làng và chức sắc tôn giáo, các trưởng thôn cũng thể hiện vai trò quan trọng trong việc gắn kết cộng đồng với chính quyền địa phương. Ông Siu Đức - Trưởng làng Blu (xã Ia Tôr) chia sẻ, bà con trong làng luôn tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và bộ đội; không nghe lời kẻ xấu, không vượt biên, biểu tình hay truyền đạo trái phép.

Các đơn vị quân đội, đặc biệt là Binh đoàn 15, thường xuyên hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, làm nhà, cung cấp vốn, cây trồng, vật nuôi và giúp khắc phục thiên tai. “Bà con mong muốn các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là đường giao thông, điện, nước sinh hoạt, giao đất và hỗ trợ xây nhà ở cho bà con ổn định cuộc sống, xây dựng quê hương” - ông Đức đề xuất.

Hội tụ niềm tin, "giữ lửa" đoàn kết

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định, buổi gặp mặt có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm toàn diện, nhất quán của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với công tác dân tộc - tôn giáo, cũng như với đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín - những nhân tố đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” ngay từ cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc khẳng định các già làng, trưởng thôn, người có uy tín chính là những “cột mốc sống” trong lòng dân. Ảnh: P.D

Đề cập đến những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực trong thời gian qua, đặc biệt là quá trình sáp nhập tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh sự đóng góp bền bỉ, thầm lặng nhưng hết sức quan trọng của đội ngũ già làng, trưởng thôn, trưởng bản, chức sắc, người có uy tín.

Thực tiễn sinh động cho thấy, họ chính là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, là “điểm tựa tinh thần” của đồng bào các dân tộc, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân.

Họ tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, ngăn chặn nguy cơ chia rẽ khối đại đoàn kết; đồng thời, tham gia hòa giải, giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh tại cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

“Có thể khẳng định, các già làng, trưởng thôn, người có uy tín chính là những “cột mốc sống” trong lòng dân, là nhân tố quan trọng góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nêu rõ, Gia Lai nhận thức sâu sắc rằng, chăm lo, phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, trưởng bản, chức sắc, người có uy tín không chỉ là trách nhiệm chính trị của toàn hệ thống chính trị, mà còn là giải pháp căn cơ, lâu dài để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở.

Vì vậy, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ già làng, trưởng thôn, trưởng bản, chức sắc, người có uy tín phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm. Cùng với đó, kịp thời tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các già làng, trưởng thôn, trưởng bản, chức sắc, người có uy tín tiếp tục phát huy trí tuệ, uy tín và trách nhiệm, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trò chuyện, thăm hỏi các già làng, trưởng thôn, người có uy tín chính. Ảnh: P.D

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, buổi gặp mặt là dịp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ghi nhận và thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp bền bỉ, quan trọng của già làng, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín và chức sắc tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng nhấn mạnh, buổi gặp mặt cũng là cơ hội quý báu để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương và các đơn vị lắng nghe trực tiếp những ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu mà các đại biểu đúc rút từ thực tiễn.

“Chúng tôi rất phấn khởi khi thấy các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu, thể hiện rõ vai trò hạt nhân gắn kết buôn làng, thôn, xóm, giáo họ; đồng thời, vận động nhân dân, đoàn thể thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh” - Đại tướng Nghĩa khẳng định.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lưu ý, cấp ủy, chính quyền địa phương cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ già làng, trưởng thôn, trưởng bản, chức sắc và người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Đồng thời, quan tâm phổ biến kiến thức, bồi dưỡng năng lực, thực hiện chế độ, chính sách và tạo điều kiện để họ phát huy vai trò nòng cốt trong đời sống xã hội, có tiếng nói và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, cấp ủy và chính quyền địa phương cần đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; kiên quyết đấu tranh, làm thất bại âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch.

Đối với đội ngũ già làng, trưởng thôn, trưởng bản, chức sắc và người có uy tín trong cộng đồng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn họ tiếp tục giữ vững vai trò “thủ lĩnh tinh thần”, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động tại buôn, làng, giáo họ; tiếp tục phát huy uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xóa bỏ tập tục lạc hậu, đồng thời giữ gìn những tập tục, văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, địa phương chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: P.D

Đại tướng nhấn mạnh, đội ngũ già làng, trưởng thôn và chức sắc tôn giáo cần tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng gắn với an ninh nhân dân vững chắc, góp phần hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

“Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị QĐNDVN luôn tin tưởng và mong muốn các đại biểu tiếp tục là nơi hội tụ niềm tin, giữ lửa đoàn kết, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc thiểu số, các tín đồ, giáo dân; tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ các đơn vị quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân” - Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (thứ 10 từ trái sang) tặng quà cho các già làng, trưởng thôn, người có uy tín. Ảnh: P.D

Già làng Rơ Lan Vọng (làng Ngo Le, xã Ia Krêl, tỉnh Gia Lai) đại diện các già làng, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu trao tặng món quà ý nghĩa đến Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh: P.D

Dịp này, Tổng Cục Chính trị QĐNDVN và các đơn vị: Quân khu 5, Quân khu 7, Quân đoàn 34, Binh đoàn 15 đã trao tặng các phần quà ý nghĩa cho 100 già làng, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn Tây Nguyên.