Kỳ thủ nhí Hoàng Tấn Vinh nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

(GLO)- Kỳ thủ nhí Hoàng Tấn Vinh đến từ Gia Lai vừa vinh dự được Bộ Quốc phòng trao bằng khen tại Lễ tuyên dương, khen thưởng cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên Đoàn Thể thao Quân đội đạt thành tích cao tại SEA Games 33 và các giải thể thao quốc tế.

Lễ tuyên dương do Bộ Quốc phòng tổ chức ngày 26-12 tại trụ sở Bộ Quốc phòng (số 7 Nguyễn Tri Phương, TP. Hà Nội).

Kỳ thủ nhí Hoàng Tấn Vinh chụp hình lưu niệm cùng Bộ Quốc phòng. Ảnh: NVCC

Tại buổi lễ, kỳ thủ nhí Hoàng Tấn Vinh (Trung tâm Thể dục Thể thao Quân đội/Cục Quân huấn - Nhà trường) vinh dự được Bộ Quốc phòng trao bằng khen vì đã đạt thành tích xuất sắc tại các giải đấu quốc tế, trong đó có 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng tại Giải vô địch cờ vua trẻ thế giới.

Kỳ thủ nhí Hoàng Tấn Vinh (giữa) vinh dự được Bộ Quốc phòng trao bằng khen. Ảnh: NVCC

Lễ tuyên dương là sự ghi nhận, biểu dương kịp thời của Bộ Quốc phòng đối với những nỗ lực, đóng góp của các cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên Đoàn Thể thao Quân đội; đồng thời, tạo động lực để các vận động viên tiếp tục rèn luyện, thi đấu, cống hiến cho thể thao nước nhà.