Kỳ thủ nhí Hoàng Tấn Vinh nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

Lễ tuyên dương do Bộ Quốc phòng tổ chức ngày 26-12 tại trụ sở Bộ Quốc phòng (số 7 Nguyễn Tri Phương, TP. Hà Nội).
Tại buổi lễ, kỳ thủ nhí Hoàng Tấn Vinh (Trung tâm Thể dục Thể thao Quân đội/Cục Quân huấn - Nhà trường) vinh dự được Bộ Quốc phòng trao bằng khen vì đã đạt thành tích xuất sắc tại các giải đấu quốc tế, trong đó có 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng tại Giải vô địch cờ vua trẻ thế giới.
Lễ tuyên dương là sự ghi nhận, biểu dương kịp thời của Bộ Quốc phòng đối với những nỗ lực, đóng góp của các cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên Đoàn Thể thao Quân đội; đồng thời, tạo động lực để các vận động viên tiếp tục rèn luyện, thi đấu, cống hiến cho thể thao nước nhà.
Hoàng Tấn Vinh hiện là học sinh lớp 5.7, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai). Em từng giành huy chương vàng tại Giải cờ vua trẻ Đông Nam Á 2025 (Malaysia); huy chương bạc cờ chớp và huy chương đồng cờ nhanh lứa tuổi U10 tại Giải vô địch trẻ Cờ nhanh và Cờ chớp thế giới 2025 (Hy Lạp); huy chương vàng lứa tuổi U10 tại Giải ECHEss Open Cup 2025 (Hà Nội).
Gần đây nhất, tại Giải vô địch Cờ vua Trẻ châu Á 2025 (Thái Lan), em giành được 2 huy chương vàng đồng đội ở nội dung Cờ tiêu chuẩn và Cờ chớp; 1 huy chương bạc đồng đội Cờ nhanh và 1 huy chương đồng Cờ chớp hạng mục cá nhân.