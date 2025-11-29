Báo Gia Lai điện tử

2.500 học sinh tham gia ngoại khóa giáo dục về lòng biết ơn

MINH CHÍ
(GLO)- Sáng 29-11, Trường THCS Trần Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động ngoại khóa với chủ đề "Giá trị của lòng biết ơn" thu hút gần 2.500 học sinh tham gia.

Tại chương trình, bằng giọng kể truyền cảm và cách dẫn dắt gần gũi, Tiến sĩ Nguyễn Thành Nhân-Cố vấn cao cấp Hệ thống giáo dục Tài năng trẻ Châu Á Thái Bình Dương đã chia sẻ với học sinh nhiều câu chuyện giản dị nhưng giàu ý nghĩa.

hoat-dong-ngoai-khoa-ve-long-biet-on.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Thành Nhân-Cố vấn cao cấp Hệ thống giáo dục Tài năng trẻ Châu Á Thái Bình Dương chia sẻ với học sinh nhiều câu chuyện về "Giá trị của lòng biết ơn". Ảnh: Minh Chí

Đó là câu chuyện về hành trình mỗi người được sinh ra, lớn lên; đến những hy sinh thầm lặng của cha mẹ, thầy cô; cùng sự cống hiến cao cả của các thế hệ cha ông trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Tất cả đã giúp học sinh cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của lòng biết ơn; trở thành động lực để các em hướng đến lối sống đẹp và trưởng thành hơn mỗi ngày.

Những chia sẻ chân thành còn tạo xúc cảm mạnh mẽ, góp phần nuôi dưỡng trong học sinh tinh thần trân trọng, yêu thương và biết sẻ chia.

