Nhà Thiếu nhi phường Pleiku tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân thầy cô giáo

(GLO)- Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Nhà Thiếu nhi phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ em. Hơn 300 em nhỏ tham gia làm thiệp, viết lời chúc và bày tỏ lòng biết ơn đối với các thầy cô giáo thông qua nhiều hoạt động sáng tạo, sinh động.

“Tấm thiệp yêu thương - gửi tặng thầy cô”

Ngày 16-11, workshop “Tấm thiệp yêu thương-gửi tặng thầy cô” được tổ chức với sự tham gia đông đảo của các em thiếu nhi. Trong không gian đầy màu sắc, các em nhỏ tự tay làm thiệp handmade bằng giấy màu, sticker và nhiều vật liệu trang trí. Mỗi tấm thiệp đều mang dấu ấn riêng, thể hiện cảm xúc và câu chuyện của từng em.



Các em nhỏ tự tay làm thiệp handmade với nhiều chất liệu sáng tạo tại workshop “Tấm thiệp yêu thương-gửi tặng thầy cô”. Ảnh: Ngân Hoàng

Không khí buổi workshop rộn ràng nhưng vẫn đầy tập trung. Các em tỉ mỉ cắt dán, phối màu, viết những lời chúc giản dị mà giàu tình cảm như: “Con chúc cô luôn tươi như hoa cúc”, “Cảm ơn thầy đã dạy con không chỉ chữ, mà cả cách làm người”, “Cô là mặt trời của lớp, dù trời mưa hay nắng”. Dù nét chữ còn run hay đường cắt chưa thật đều, những tấm thiệp vẫn toát lên sự hồn nhiên và lòng biết ơn trong trẻo của trẻ.

Em Nguyễn Dương Tú Quỳnh (9 tuổi, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, phường Diên Hồng) bày tỏ: “Con vẽ cô giáo và con, rồi trang trí và ghi lời chúc. Làm thiệp khiến con rất vui và con nghĩ thầy cô sẽ bất ngờ khi nhận được món quà này”.

Những lời chúc hồn nhiên, trong trẻo được các em ghi vào từng tấm thiệp gửi tặng thầy cô giáo. Ảnh: ĐVCC

Với các bậc phụ huynh, hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa giải trí mà còn giúp trẻ học cách thể hiện cảm xúc. Chị Dương Thị Hồng Nga (mẹ của Tú Quỳnh) chia sẻ: “Hoạt động làm thiệp giúp các con hiểu hơn ý nghĩa ngày 20-11. Khi đọc lời chúc con viết, tôi cảm nhận rõ tình cảm mà con dành cho thầy cô. Đó là những điều trẻ nhỏ không phải lúc nào cũng nói được bằng lời”.

Anh Nguyễn Đình Bảo-Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi phường Pleiku-cho biết workshop này là một trong những hoạt động thu hút nhất: “Các em được tự tay sáng tạo và gửi lời tri ân thầy cô theo cách gần gũi, tự nhiên. Mỗi tấm thiệp đều mang cảm xúc đẹp và rất chân thật”.

Không gian “Thông điệp Từ Trái Tim” và sân chơi trí tuệ cho thiếu nhi

Cùng với workshop làm thiệp, xuyên suốt tháng 11, Nhà Thiếu nhi phường Pleiku duy trì không gian check-in “Thông điệp Từ Trái Tim-Điều con muốn nói” tại khu vực triển lãm “Tự hào một dải non sông”. Tại đây, các em viết lời chúc lên những tấm giấy nhỏ và dán lên bảng tri ân, tạo nên “bức tường cảm xúc” rực rỡ sắc màu. Chỉ sau vài ngày, hàng trăm lời nhắn hồn nhiên, chân thật đã phủ kín khu vực này.

"Bức tường cảm xúc” tại không gian check-in “Thông điệp Từ Trái Tim-Điều con muốn nói” với hàng trăm lời chúc mừng thầy cô giáo. Ảnh: Minh Chí

Anh Nguyễn Đình Bảo cho biết thêm: “Không gian check-in giúp các em dễ dàng bày tỏ cảm xúc, đồng thời lan tỏa tinh thần biết ơn đối với thầy cô trong cộng đồng thiếu nhi”.

Bên cạnh hoạt động sáng tạo, Giải Cờ vua Nhà Thiếu nhi phường Pleiku cũng thu hút nhiều kỳ thủ nhí tham gia tranh tài. Các em thể hiện sự tập trung, khả năng quan sát và tư duy chiến thuật qua từng ván đấu. Không khí thi đấu diễn ra sôi nổi, lành mạnh. Nhiều em có phong độ ổn định, cho thấy tiềm năng phát triển ở bộ môn cờ vua và hứa hẹn đóng góp cho phong trào thể thao trí tuệ tại địa phương.

Các kỳ thủ nhí tranh tài tại Giải Cờ vua Nhà Thiếu nhi phường Pleiku. Ảnh: Minh Chí

Gắn kết-nuôi dưỡng nhân cách trẻ

Chuỗi hoạt động hướng đến Ngày Nhà giáo Việt Nam không chỉ mang lại sân chơi bổ ích mà còn góp phần giáo dục trẻ biết thể hiện tình cảm, trân trọng công sức của thầy cô và rèn luyện kỹ năng mềm. Những trải nghiệm nhỏ nhưng ý nghĩa này giúp trẻ phát triển toàn diện hơn trong môi trường học tập thân thiện, giàu tính nhân văn.

Anh Nguyễn Đình Bảo nhấn mạnh: “Thông qua từng tấm thiệp, từng lời chúc hay từng ván cờ, chúng tôi mong muốn các em được rèn luyện kỹ năng, phát triển cảm xúc và hình thành nhân cách tốt”.

Đại diện Nhà Thiếu nhi phường Pleiku trao quà cho các kỳ thủ nhí đạt thành tích tốt trong buổi giao lưu Cờ vua. Ảnh: Ngân Hoàng

Trong thời gian tới, Nhà Thiếu nhi phường Pleiku sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập và rèn luyện của trẻ em trên địa bàn. Dự kiến cuối tháng 11, đơn vị tổ chức hoạt động về kỹ năng phòng chống bạo lực học đường; tháng 12 sẽ khai giảng bộ môn kickboxing để trang bị kỹ năng tự vệ cơ bản cho trẻ, đồng thời chuẩn bị các hoạt động chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Tết Nguyên đán 2026.