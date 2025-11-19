Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thăm, chúc mừng Trường Cao đẳng Gia Lai

(GLO)- Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), sáng 19-11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã đến thăm và chúc mừng đội ngũ giáo viên Trường Cao đẳng Gia Lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận những kết quả nổi bật mà Trường Cao đẳng Gia Lai đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc đổi mới chương trình đào tạo, mở rộng quy mô tuyển sinh và đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp nhằm nâng cao kỹ năng nghề cho sinh viên.

quang-canh-buoi-le-pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-tu-cong-hoang-tham-chuc-mung-truong-cao-dang-gia-lai.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đến thăm và chúc mừng đội ngũ giáo viên Trường Cao đẳng Gia Lai. Ảnh: Bá Bính

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quan tâm đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động; đặc biệt quan tâm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, chú trọng ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

dong-chi-nguyen-tu-cong-hoang-da-gui-tang-mon-qua-den-cac-thay-co-giao.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (thứ 3 từ trái sang) tặng quà các thầy-cô giáo Trường Cao đẳng Gia Lai. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã tặng quà động viên nhà trường tiếp tục nỗ lực, giữ vững vai trò là cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng điểm của tỉnh.

