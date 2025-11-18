Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh thăm, chúc mừng Trường THCS Phạm Hồng Thái

MINH PHƯƠNG
(GLO)- Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), chiều 18-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh đã đến thăm, tặng quà chúc mừng đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường THCS Phạm Hồng Thái (phường Pleiku).

Tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh ân cần thăm hỏi tình hình dạy và học, biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của các thầy-cô giáo trong công tác chăm lo, giáo dục học sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh tặng quà chúc mừng giáo viên Trường THCS Phạm Hồng Thái nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Ảnh: Minh Phương

Đồng thời, ghi nhận nỗ lực của nhà trường trong việc duy trì nền nếp, đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng môi trường học tập thân thiện, chất lượng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đề nghị tập thể Trường THCS Phạm Hồng Thái tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Giáo dục; tăng cường đoàn kết, nâng cao trình độ chuyên môn, đẩy mạnh chuyển đổi số và tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đã tặng hoa và quà động viên đội ngũ thầy-cô giáo; chúc các nhà giáo luôn mạnh khỏe, giữ trọn tâm huyết và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai.

