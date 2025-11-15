Gia Lai: Trên 700 học sinh được tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới

(GLO)- Sáng 15-11, trên 700 học sinh khối 8 và khối 9 Trường THCS Phạm Hồng Thái (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) được tuyên truyền về Dân số và phát triển, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới.

Trên 700 học sinh khối 8 và 9 Trường THCS Phạm Hồng Thái (phường Pleiku) tham gia hoạt động ngoại khóa sáng 15-11. Ảnh: Như Nguyện

Hoạt động ngoại khóa này do nhà trường phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh tổ chức. Tại buổi ngoại khóa, các em học sinh được báo cáo viên Chi cục Dân số phổ biến những kiến thức cơ bản về dân số và phát triển; giới, giới tính, bình đẳng giới; chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên: tuổi dậy thì; những biến đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì; mang thai ngoài ý muốn; các bệnh lây qua đường tình dục và biện pháp tránh thai…

Ngoài ra, báo cáo viên trực tiếp trả lời những vướng mắc của các em học sinh xung quanh vấn đề giới, giới tính, tuổi dậy thì, sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Phần sôi động nhất của buổi ngoại khóa là 50 học sinh đại diện cho các lớp tham gia cuộc thi “Rung chuông vàng”, trả lời các câu hỏi xoay xung quanh chủ đề Dân số và phát triển, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới.

Các học sinh tham gia cuộc thi “Rung chuông vàng” tại buổi ngoại khóa. Ảnh: Như Nguyện

Buổi ngoại khóa giúp các em học sinh có thêm kiến thức hữu ích và nhận thức đúng đắn về giới, giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản từ đó phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

Ngoài ra, kiến thức được trang bị góp phần giúp các em học sinh chủ động bảo vệ, chăm sóc bản thân và ý thức được trách nhiệm trong các mối quan hệ, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.