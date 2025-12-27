Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phường An Phú tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

MINH CHÍ
BÁ BÍNH
(GLO)- Sáng 26-12, UBND phường An Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn.

Tham dự buổi lễ có đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Bí thư, Tổ trưởng các tổ dân phố, làng, chi hội người cao tuổi và 71 cụ tròn 70 tuổi tiêu biểu trong tổng số 235 cụ người cao tuổi của địa phương được chúc thọ, mừng thọ trong đợt này.

ubnd-phuong-an-phu-trao-bang-chuc-tho-va-qua-mung-tho-cho-cac-cu.jpg
UBND phường An Phú trao bằng mừng thọ và quà cho các cụ. Ảnh: Minh Chí

Tại buổi lễ, UBND phường đã công bố danh sách và trao bằng mừng thọ, quà mừng thọ cho 71 cụ tròn 70 tuổi; đồng thời động viên các cụ tiếp tục sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu.

Đối với 164 cụ còn lại ở các độ tuổi 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi, UBND phường tiếp tục phối hợp với các tổ dân phố, làng tổ chức trao bằng, quà chúc thọ, mừng thọ tại khu dân cư hoặc tại gia đình, bảo đảm trang trọng, chu đáo.

Lễ chúc thọ, mừng thọ là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và toàn xã hội đối với người cao tuổi; qua đó góp phần phát huy truyền thống kính lão, trọng thọ của dân tộc.

