Gần 300 viên chức dân số Gia Lai tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

(GLO)- Từ ngày 29 đến 31-10, tại phường Pleiku, Chi cục Dân số tỉnh Gia Lai tập huấn nâng cao năng lực về kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho gần 300 viên chức dân số, cán bộ, nhân viên y tế cơ sở địa bàn phía Tây tỉnh.

Lớp tập huấn nằm trong Kế hoạch thực hiện “Nội dung 2: Nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” của Dự án 7 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Gia Lai 6 tháng cuối năm 2025

﻿Bà Trần Thị Lệ Kiều-Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Như Nguyện

Tham gia tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết như: Một số kiến thức, kỹ năng tư vấn, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; vai trò của người chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; các kỹ năng truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; huy động cộng đồng tham gia vào công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, bà Trần Thị Lệ Kiều-Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh thông tin: Hiện nay, vấn đề già hóa dân số đã và đang diễn ra nhanh chóng trên toàn quốc. Tỉnh Gia Lai cũng không nằm ngoài xu hướng này. Điều đó đặt ra những thách thức không nhỏ cho hệ thống y tế, đặc biệt là ở tuyến cơ sở và trong công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Gần 300 viên chức dân số Gia Lai được tập huấn về nâng cao năng lực, kỹ năng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Ảnh: Như Nguyện

“Lớp tập huấn sẽ giúp đội ngũ làm công tác tư vấn về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi có kiến thức và kỹ năng phù hợp, qua đó góp phần triển khai hiệu quả công tác dân số, nâng cao chất lượng dân số và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh”-Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh cho biết.