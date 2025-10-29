Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Gần 300 viên chức dân số Gia Lai tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Từ ngày 29 đến 31-10, tại phường Pleiku, Chi cục Dân số tỉnh Gia Lai tập huấn nâng cao năng lực về kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho gần 300 viên chức dân số, cán bộ, nhân viên y tế cơ sở địa bàn phía Tây tỉnh.

Lớp tập huấn nằm trong Kế hoạch thực hiện “Nội dung 2: Nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” của Dự án 7 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Gia Lai 6 tháng cuối năm 2025

z7166572754231-beeac191fa03065c154424df86dde37e.jpg
﻿Bà Trần Thị Lệ Kiều-Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Như Nguyện

Tham gia tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết như: Một số kiến thức, kỹ năng tư vấn, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; vai trò của người chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; các kỹ năng truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; huy động cộng đồng tham gia vào công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, bà Trần Thị Lệ Kiều-Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh thông tin: Hiện nay, vấn đề già hóa dân số đã và đang diễn ra nhanh chóng trên toàn quốc. Tỉnh Gia Lai cũng không nằm ngoài xu hướng này. Điều đó đặt ra những thách thức không nhỏ cho hệ thống y tế, đặc biệt là ở tuyến cơ sở và trong công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

z7166572821712-5fb48d448b0d417edc40334effd69b6f.jpg
Gần 300 viên chức dân số Gia Lai được tập huấn về nâng cao năng lực, kỹ năng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Ảnh: Như Nguyện

“Lớp tập huấn sẽ giúp đội ngũ làm công tác tư vấn về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi có kiến thức và kỹ năng phù hợp, qua đó góp phần triển khai hiệu quả công tác dân số, nâng cao chất lượng dân số và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh”-Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh cho biết.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

Sức khỏe

(GLO)- Qua triển khai Dự án 7 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), người dân ở địa bàn phía Tây tỉnh đã và đang tiếp cận các dịch vụ y tế và được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bộ Y tế kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y, dược cổ truyền tại Gia Lai

Bộ Y tế kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y, dược cổ truyền tại Gia Lai

Sức khỏe

(GLO)- Sáng 24-10, đoàn công tác của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong khám-chữa bệnh y học cổ truyền tại Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ bởi nhiều ích lợi. Ảnh: Internet

Lợi ích tuyệt vời của dứa cho sức khỏe phụ nữ

Dinh dưỡng

(GLO)- Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ. Với hàm lượng vitamin C, mangan và các enzyme tự nhiên dồi dào, dứa giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da và cải thiện tâm trạng.

Với phương pháp đi bộ kiểu Nhật, nhiều người đã cải thiện sức khỏe tim mạch, xương khớp và tinh thần một cách rõ rệt. Ảnh minh họa: M.T/AI

Tăng tuổi thọ nhờ áp dụng phương pháp đi bộ kiểu Nhật

Sức khỏe

(GLO)- Các chuyên gia cho rằng, đi bộ không chỉ là hoạt động thể chất đơn giản mà còn là “liệu pháp vàng” giúp kéo dài tuổi thọ. Với phương pháp đi bộ kiểu Nhật-chú trọng nhịp thở, tư thế và sự đều đặn mỗi ngày, nhiều người đã cải thiện sức khỏe tim mạch, xương khớp và tinh thần một cách rõ rệt.

Trên 300 người cao tuổi Gia Lai được khám sàng lọc các bệnh lý về mắt

Trên 300 người cao tuổi Gia Lai được khám sàng lọc các bệnh lý về mắt

Sức khỏe

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Thị giác thế giới (9-10) và thực hiện mục tiêu quốc gia về phòng- chống mù lòa, nâng cao chất lượng cuộc sống người cao tuổi (NCT), ngày 9-10, tại Trạm Y tế phường An Khê, Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai tổ chức truyền thông, khám sàng lọc các bệnh lý về mắt thường gặp ở NCT.

Trứng luộc là một trong những món ăn đêm không gây tăng cân. Ảnh: M.T

Những món ăn đêm không gây tăng cân bạn nên biết

Dinh dưỡng

(GLO)- Cơn đói vào đêm muộn là điều khó tránh, song ăn khuya không phải lúc nào cũng khiến bạn tăng cân. Chỉ cần chọn đúng thực phẩm, bạn vẫn có thể ngủ ngon mà không lo ảnh hưởng vóc dáng. Dưới đây là những món ăn đêm không gây tăng cân bạn có thể sử dụng.

null