Gia Lai triển khai các quyết định chuyển giao trạm Y tế về UBND xã, phường quản lý

(GLO)- Ngày 5-1-2026, tại phường Pleiku, Sở Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của UBND tỉnh về chuyển giao trạm Y tế xã, phường thuộc trung tâm Y tế trực thuộc Sở về UBND xã, phường quản lý.

Ông Lê Quang Hùng-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các Sở: Tài chính, Nội vụ và Bảo hiểm xã hội tỉnh; các trung tâm Y tế địa bàn phía Tây tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND xã, phường, Phòng Văn hoá-Xã hội, Trưởng các trạm Y tế…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng đã phổ biến các quyết định của UBND tỉnh và của Sở Y tế về chuyển giao trạm Y tế xã, phường thuộc trung tâm Y tế về UBND xã, phường quản lý. Theo đó, ngày 30-12-2025, UBND tỉnh đã có quyết định số 3308/QĐ-UBND về việc chuyển trạm Y tế xã, phường thuộc trung tâm Y tế trực thuộc Sở Y tế về UBND xã, phường quản lý. UBND tỉnh quyết định chuyển nguyên trạng 135 trạm Y tế xã, phường (với 373 điểm trạm) thuộc 28 trung tâm Y tế trực thuộc Sở Y tế về UBND các xã, phường quản lý. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2026

Tại quyết định số 3308/QĐ-UBND, về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao các sở: Y tế, Tài chính, Nội vụ; UBND các xã, phường; trung tâm Y tế, trạm Y tế căn cứ vào chức năng được giao triển khai các nhiệm vụ liên quan đảm bảo theo đúng quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận về các nội dung liên quan đến việc quản lý, vận hành trạm Y tế sau chuyển giao từ trung tâm Y tế về UBND xã, phường; thảo luận về cơ chế phối hợp giữa Sở Y tế, trung tâm Y tế và UBND xã, phường trong quản lý trạm Y tế và hoạt động y tế cơ sở. Các vấn đề vướng mắc, phát sinh sau khi chuyển giao được các đại biểu đưa ra cũng được các sở, ngành liên quan giải đáp trực tiếp, cụ thể tại hội nghị.

Hội nghị dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận về các nội dung liên quan đến việc quản lý, vận hành trạm Y tế sau chuyển giao từ trung tâm Y tế về UBND xã, phường. Ảnh: Như Nguyện

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng nhấn mạnh: Việc chuyển giao các trạm Y tế xã, phường về trực thuộc UBND cấp xã quản lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến y tế cơ sở, tăng cường sự tiếp cận của người dân đối với các dịch vụ y tế có chất lượng theo định hướng của Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09-9-2025 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, chuyển trọng tâm từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh", củng cố y tế cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế…

Việc chuyển giao các trạm Y tế xã, phường về trực thuộc UBND cấp xã quản lý cũng nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với y tế xã, phường của cấp ủy, chính quyền địa phương và hướng tới thực hiện thống nhất mô hình chuyển trạm Y tế xã, phường thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã theo chủ trương của Đảng và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ông Lê Quang Hùng-Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

Sau khi chuyển giao, ngành Y tế tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật nhằm đảm bảo các hoạt động khám, chữa bệnh tại các trạm Y tế hoạt động ổn định, thông suốt.

Được biết, vào chiều 5-1 và trong ngày 6-1-2026, Sở Y tế sẽ tổ chức 3 hội nghị cùng nội dung trên tại các phường An Khê, Bồng Sơn và phường Quy Nhơn Nam.