Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Những thức uống hại thận cần hạn chế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo Znews, VOV)

(GLO)- Thận là cơ quan thầm lặng nhưng quyết định sự ổn định của cơ thể. Thói quen dùng một số loại đồ uống tưởng chừng vô hại như nước ngọt, rượu bia, trà đặc hay nước tăng lực lại có thể khiến thận phải “làm việc quá sức”, lâu dần gây suy giảm chức năng.

Rượu, bia

nhung-thuc-uong-hai-than-can-han-che-7823.jpg
Bia khiến cơ thể mất nước, làm giảm lưu lượng máu đến thận. Ảnh: M.T

Rượu, bia khiến cơ thể mất nước, làm giảm lưu lượng máu đến thận. Nếu sử dụng nhiều, thận phải làm việc liên tục để lọc cồn và độc tố, dễ gây tăng huyết áp, tổn thương mạch máu thận và tăng nguy cơ suy thận mạn tính.

Nước tăng lực

Nước tăng lực thường chứa caffeine, đường, chất kích thích và các phụ gia tổng hợp. Sử dụng nhiều sẽ gây tăng nhịp tim, tăng huyết áp; làm thận phải xử lý nhiều chất kích thích cùng lúc; tăng nguy cơ mất nước và rối loạn điện giải. Điều này có thể dẫn đến tình trạng suy thận cấp.

Trà đặc

Trà có lợi khi uống vừa phải nhưng trà đặc lại chứa nhiều oxalat - chất dễ kết tinh thành sỏi thận nếu tích tụ. Uống trà quá đặc và uống thay nước lọc có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận, gây mất cân bằng nước trong cơ thể.

Trà sữa

nhung-thuc-uong-hai-than-can-han-che2.jpg
Trà sữa - loại đồ uống “quốc dân” của giới trẻ - không hề thân thiện với thận nếu dùng thường xuyên. Ảnh: M.T

Trà sữa là thức uống "gây nghiện" nhưng lại chứa lượng đường, hương liệu và chất bảo quản khổng lồ.

Việc nạp quá nhiều đường và các phụ gia thực phẩm buộc thận phải làm việc liên tục để lọc thải.

Nước ngọt có ga, nhiều đường

Các loại nước ngọt, nước giải khát đóng chai thường chứa hàm lượng đường tinh luyện và phụ gia cao. Việc uống thường xuyên làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường - những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh thận mạn tính.

Ngoài ra, những đồ uống này còn gây tăng áp lực lọc cho thận do lượng đường và phốt pho cao, dễ dẫn đến sỏi thận nếu dùng lâu dài.

Nước uống đóng chai nhiều muối khoáng

Một số loại nước khoáng có hàm lượng natri cao, nếu dùng thường xuyên sẽ gây tăng huyết áp và tăng gánh nặng cho thận trong việc điều hòa điện giải.

Làm gì để bảo vệ thận mỗi ngày?

Uống đủ 1,5-2 lít nước/ngày; giảm đồ uống có đường, có cồn, chất kích thích; ăn nhạt, giảm muối; kiểm soát huyết áp, đường huyết và tập thể dục đều đặn và ngủ đủ giấc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Những loại trái cây gây “nóng trong”, dễ nổi mụn

Những loại trái cây gây “nóng trong”, dễ nổi mụn

(GLO)- Trái cây mang lại nhiều vitamin và khoáng chất, song không phải loại nào cũng phù hợp nếu dùng quá nhiều. Một số loại trái cây có tính nóng hoặc chứa lượng đường cao có thể khiến cơ thể tích nhiệt, dễ nổi mụn và gây khó chịu.

Có thể bạn quan tâm

Măng khô không dành cho ai?

Măng khô không dành cho ai?

Tin tức

(GLO)- Măng khô là món ăn quen thuộc trong mâm cơm ngày Tết của người Việt. Dù bổ dưỡng, song với một số người, việc ăn măng khô có thể gây hại cho sức khỏe.

Những loại nước tránh uống khi bụng đói

Những loại nước tránh uống khi bụng đói

Tin tức

(GLO)- Uống nước vào buổi sáng hoặc khi bụng đói mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải loại nước nào cũng phù hợp, bởi một số thức uống có thể gây kích ứng dạ dày và ảnh hưởng đến sức khỏe nếu dùng lúc đói.

Những thói quen nhỏ hàng ngày giúp kéo dài tuổi thọ

Những thói quen nhỏ giúp kéo dài tuổi thọ

Tin tức

(GLO)- Không cần thay đổi quá lớn hay áp dụng chế độ khắc nghiệt, nhiều thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày lại chính là “chìa khóa” giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tích cực và sống thọ hơn.

Nhiều lợi ích cho sức khỏe từ quả khế

Nhiều lợi ích cho sức khỏe từ quả khế

Tin tức

(GLO)- Quả khế không chỉ góp phần tạo vị chua thanh cho món ăn, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu dùng hợp lý. Những giá trị dinh dưỡng của loại quả này đang ngày càng được nhiều người quan tâm.

Những loại cây cảnh quen thuộc nhưng cần tránh trồng vì chứa độc tố

Những loại cây cảnh quen thuộc nhưng chứa độc tố

Tin tức

(GLO)- Nhiều loại cây cảnh được trồng phổ biến trong nhà và nơi công cộng nhờ vẻ ngoài bắt mắt. Tuy nhiên, ít người biết rằng một số loài trong số đó lại chứa độc tố, có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt với trẻ nhỏ và vật nuôi.

Mang ánh sáng đến với bệnh nhân nghèo

Mang ánh sáng đến với bệnh nhân nghèo

Sức khỏe

(GLO)- Từ các chương trình phẫu thuật mắt miễn phí do Bệnh viện Mắt tỉnh phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo và các nhà hảo tâm, nhiều trẻ em, người nghèo đã tìm lại ánh sáng và thêm cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

null