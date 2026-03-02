Những thức uống hại thận cần hạn chế

(GLO)- Thận là cơ quan thầm lặng nhưng quyết định sự ổn định của cơ thể. Thói quen dùng một số loại đồ uống tưởng chừng vô hại như nước ngọt, rượu bia, trà đặc hay nước tăng lực lại có thể khiến thận phải “làm việc quá sức”, lâu dần gây suy giảm chức năng.

Rượu, bia

Bia khiến cơ thể mất nước, làm giảm lưu lượng máu đến thận. Ảnh: M.T

Rượu, bia khiến cơ thể mất nước, làm giảm lưu lượng máu đến thận. Nếu sử dụng nhiều, thận phải làm việc liên tục để lọc cồn và độc tố, dễ gây tăng huyết áp, tổn thương mạch máu thận và tăng nguy cơ suy thận mạn tính.

Nước tăng lực

Nước tăng lực thường chứa caffeine, đường, chất kích thích và các phụ gia tổng hợp. Sử dụng nhiều sẽ gây tăng nhịp tim, tăng huyết áp; làm thận phải xử lý nhiều chất kích thích cùng lúc; tăng nguy cơ mất nước và rối loạn điện giải. Điều này có thể dẫn đến tình trạng suy thận cấp.

Trà đặc

Trà có lợi khi uống vừa phải nhưng trà đặc lại chứa nhiều oxalat - chất dễ kết tinh thành sỏi thận nếu tích tụ. Uống trà quá đặc và uống thay nước lọc có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận, gây mất cân bằng nước trong cơ thể.

Trà sữa

Trà sữa - loại đồ uống “quốc dân” của giới trẻ - không hề thân thiện với thận nếu dùng thường xuyên. Ảnh: M.T

Trà sữa là thức uống "gây nghiện" nhưng lại chứa lượng đường, hương liệu và chất bảo quản khổng lồ.

Việc nạp quá nhiều đường và các phụ gia thực phẩm buộc thận phải làm việc liên tục để lọc thải.

Nước ngọt có ga, nhiều đường

Các loại nước ngọt, nước giải khát đóng chai thường chứa hàm lượng đường tinh luyện và phụ gia cao. Việc uống thường xuyên làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường - những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh thận mạn tính.

Ngoài ra, những đồ uống này còn gây tăng áp lực lọc cho thận do lượng đường và phốt pho cao, dễ dẫn đến sỏi thận nếu dùng lâu dài.

Nước uống đóng chai nhiều muối khoáng

Một số loại nước khoáng có hàm lượng natri cao, nếu dùng thường xuyên sẽ gây tăng huyết áp và tăng gánh nặng cho thận trong việc điều hòa điện giải.

Làm gì để bảo vệ thận mỗi ngày?

Uống đủ 1,5-2 lít nước/ngày; giảm đồ uống có đường, có cồn, chất kích thích; ăn nhạt, giảm muối; kiểm soát huyết áp, đường huyết và tập thể dục đều đặn và ngủ đủ giấc.