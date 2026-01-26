Những loại cây cảnh quen thuộc nhưng chứa độc tố

(GLO)- Nhiều loại cây cảnh được trồng phổ biến trong nhà và nơi công cộng nhờ vẻ ngoài bắt mắt. Tuy nhiên, ít người biết rằng một số loài trong số đó lại chứa độc tố, có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt với trẻ nhỏ và vật nuôi.

Cây kim tiền

Cây kim tiền tượng trưng cho may mắn và tài lộc, thường được trồng trong nhà hoặc trang trí văn phòng. Tuy nhiên, lá và thân cây lại chứa canxi oxalat gây kích ứng da, sưng tấy niêm mạc, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy nếu nuốt phải.

Lá và thân cây kim tiền có chứa độc tố canxi oxalat. Ảnh: Internet

Đặc biệt, trẻ em đùa nghịch nếu ăn phải lá của cây kim tiền hoặc sơ ý làm nhựa cây dính lên da có thể gây ngứa, nóng rát miệng, sưng viêm và ngạt thở.

Cây hoa sứ

Với thân hình mọng nước và màu hoa rực rỡ, thanh tao, sứ thường được trồng trong vườn hoặc đặt trong chậu tạo thế bonsai. Khi thân hoặc cành sứ bị tổn thương sẽ tiết ra lớp nhựa màu trắng sữa chứa các hợp chất độc hại có thể gây kích ứng da nghiêm trọng, viêm da hoặc bỏng rát nếu chạm trực tiếp.

Nếu nhựa cây hoa sứ dính vào mắt có thể gây tổn thương thị lực tạm thời và nếu nuốt phải có thể gây rối loạn tiêu hóa và ảnh hưởng đến nhịp tim. Do đó bạn nên cẩn trọng khi tiếp xúc, nhất là phải đeo găng tay khi cắt tỉa loại cây này.

Cây trầu bà

Cây trầu bà. Ảnh: Internet

Trầu bà là loại cây leo phổ biến, dễ trồng và có khả năng thanh lọc không khí. Trong lá và dây của loại cây này cũng chứa chất độc canxi oxalat tương tự như cây kim tiền. Nếu vô tình ăn phải, các bé cũng có thể bị tiêu chảy, buồn nôn, bỏng rát niêm mạc miệng. Nặng hơn là bị hôn mê, sốc phản vệ, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Cây vạn niên thanh

Loại cây cảnh có độc tố này vốn được ưa chuộng bởi vẻ đẹp sang trọng và khả năng thanh lọc không khí. Tuy nhiên, trong tất cả bộ phận của vạn niên thanh đều chứa độc tố andromedotoxin và arbutin glucoside, gây kích ứng da, sưng tấy niêm mạc, buồn nôn, nôn mửa, thậm chí tê liệt lưỡi và khó thở nếu nuốt phải.

Nó cũng có thể gây bỏng rát nếu tiếp xúc với da, đặc biệt là làn da non nớt của trẻ nhỏ.

Cây trúc đào

Cây trúc đào có tên khoa học là Nerium oleander, họ Apocynaceae. Đây là loại cây bụi có hoa rất đẹp với màu hồng, trắng hoặc đỏ đặc trưng, thường được trồng ở công viên hoặc hàng rào ven đường nhờ khả năng chịu hạn tốt.

Từ thân, lá, hoa cho đến nhựa cây trúc đào đều chứa độc tố gây hại cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Thế nhưng ít ai biết rằng, trúc đào là một trong những loài cây độc nhất thế giới. Từ thân, lá, hoa cho đến nhựa cây đều chứa oleandrin và digitoxin. Nếu vô tình ăn phải, các độc tố này có thể gây buồn nôn, tiêu chảy, rối loạn nhịp tim, thậm chí là tử vong trong trường hợp nghiêm trọng.

Vì thế, các bạn không nên trồng cây trúc đào ở cạnh nguồn nước như giếng ăn, bể chứa vì lá và hoa của cây khi khô rụng xuống cũng có thể khiến nước bị nhiễm độc. Thậm chí, việc hít phải khói từ cây trúc đào đang bị đốt cũng có thể gây ra các vấn đề về hô hấp.

Cây vạn tuế

Một số tài liệu khoa học cho thấy hợp chất alkaloids trong thân cây vạn tuế có nguy cơ gây ung thư. Trong vỏ và hạt cây cũng chứa độc tố cycasin. Chất này khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành một chất gây ung thư và độc hại cho gan.

Thậm chí, ngộ độc cycasin còn thể gây ra các triệu chứng như nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng, vàng da, suy gan và trong trường hợp nặng có thể dẫn đến tử vong.

Cây hoa trạng nguyên

Trạng nguyên là loại cây nổi bật với những phiến lá đỏ rực cùng chùm hoa vàng nho nhỏ ở giữa, là biểu tượng của sự ấm áp, may mắn, thành đạt và rạng danh. Vì thế thường được dùng làm quà tặng và trồng trang trí trong nhà.

Nhựa cây hoa trạng nguyên chứa chất saponin, có thể gây kích ứng cho da và mắt. Ảnh: Internet

Tuy vậy, đây cũng là loại cây cảnh có độc tố. Theo đó, nhựa cây chứa chất saponin, có thể gây kích ứng cho da và mắt. Khi tiếp xúc, nhựa cây có thể gây ra các triệu chứng như ngứa rát, sưng đỏ, chảy nước mắt, thậm chí mù tạm thời nếu dính vào mắt.

Bên cạnh đó, lá cây cũng chứa chất diterpene alkaloid có độc tính nhẹ, gây ra các triệu chứng buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, thậm chí co giật ở trẻ em và vật nuôi nếu nuốt phải.