Giữ dáng và tăng đề kháng mỗi ngày với nước gừng, tỏi và chanh

(GLO)- Không chỉ là những gia vị quen thuộc trong gian bếp, tỏi, gừng và chanh khi kết hợp lại còn trở thành “thần dược” tự nhiên giúp tăng cường đề kháng, thanh lọc cơ thể và hỗ trợ tiêu hóa. Duy trì thói quen uống loại nước này là bí quyết đơn giản để chăm sóc sức khỏe từ bên trong.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tỏi có đặc tính kháng khuẩn, gừng chống viêm mạnh mẽ, còn chanh cung cấp lượng vitamin C dồi dào. Khi kết hợp cả 3 nguyên liệu này sẽ tạo nên một hàng rào miễn dịch vững chắc, cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân, làm đẹp da và thậm chí giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Duy trì thói quen uống nước gừng, tỏi và chanh kết hợp là bí quyết đơn giản để chăm sóc

﻿sức khỏe từ bên trong. Ảnh minh họa: Internet

Giữ cơ thể đủ nước là rất quan trọng cho sức khỏe tổng thể. Uống nước với tỏi, gừng và chanh có thể khuyến khích bạn tiêu thụ nhiều chất lỏng hơn trong suốt cả ngày, làm cho việc giữ ẩm trở nên thú vị hơn nhờ hương vị tươi mới.

Để hỗ trợ giảm cân và giải độc, bạn nên uống hỗn hợp này vào buổi sáng khi bụng đói, giúp kích thích quá trình trao đổi chất và hỗ trợ giảm cảm giác thèm ăn.

Để tạo nên hỗn hợp nước tỏi, gừng và chanh thơm ngon, bạn chỉ cần băm nhỏ khoảng 2-3 tép tỏi tươi, 1 mẩu gừng tươi đã gọt vỏ và thái lát, 1 quả chanh vắt lấy nước.

Sau khi đun sôi 4 cốc nước lọc, bạn thêm tỏi băm và gừng thái lát vào nồi nước đang sôi, rồi giảm lửa và để sôi nhẹ khoảng 10-15 phút.

Để nguội một chút, bạn tiếp tục thêm nước cốt chanh vừa vắt vào, tiếp đó, lọc hỗn hợp và có thể uống nóng hoặc lạnh tùy thích. Bạn cũng có thể thêm mật ong để tăng độ ngọt nếu muốn, song hãy sử dụng với lượng vừa phải để đảm bảo hiệu quả của hỗn hợp tỏi, gừng và chanh.

Dù nước gừng, tỏi và chanh có nhiều lợi ích, song những người đang dùng thuốc chống đông máu cũng như có dạ dày nhạy cảm nên cân nhắc. Ảnh minh họa: M.T

Dù thức uống này có nhiều lợi ích, song không phải ai cũng phù hợp. Những người đang dùng thuốc chống đông máu nên tham khảo ý kiến bác sĩ vì tỏi và gừng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả thuốc.

Ngoài ra, tính axit của chanh có thể gây khó chịu cho những người có dạ dày nhạy cảm hoặc bị chứng trào ngược. Vì vậy, tùy vào cơ thể của mình, bạn nên cân nhắc sử dụng với lượng vừa thích hợp.