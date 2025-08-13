Danh mục
Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi 5 sản phẩm mỹ phẩm thương hiệu nổi tiếng do vi phạm

G.B (Theo tuoitre.vn, thanhnien.vn, nld.com.vn)

(GLO)- 5 sản phẩm tinh chất làm mờ, khống chế nám, phục hồi da thương hiệu nổi tiếng Isamen vừa bị yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc do vi phạm.

2thu-hoi.jpg
Một trong số những sản phẩm thương hiệu Isamen bị yêu cầu thu hồi. Ảnh nguồn NLĐO

Ngày 12-8, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 5 sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu thương hiệu nổi tiếng Isamen do Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được quảng cáo với chức năng làm mờ nám, phục hồi da, mặt nạ phục hồi, trắng sáng… có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Cụ thể, 5 sản phẩm bị đình chỉ lưu hành, thu hồi, gồm: Slightly Dark Beauty Essence (số tiếp nhận phiếu công bố: 118458/20/CBMP-QLD); Eijun Beauty Essence (số tiếp nhận phiếu công bố: 118461/20/CBMP-QLD); Element Repair Essence (số tiếp nhận phiếu công bố: 118463/20/CBMP-QLD); Licorice Extract Solution (số tiếp nhận phiếu công bố: 118469/20/CBMP-QLD); Và Beauty Skin Repair Mask (số tiếp nhận phiếu công bố: 118470/20/CBMP-QLD).

Các sản phẩm trên của Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC (địa chỉ kinh doanh tại quận Long Biên, TP. Hà Nội) đều được cấp phiếu công bố ngày 11-2-2020.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC phải thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 5 sản phẩm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi tiêu hủy 5 sản phẩm không đáp ứng quy định.

2my-pham.jpg
Cục Quản lý dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 5 mỹ phẩm lưu hành có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố. ẢNH: DAV.GOV.VN/Nguồn TNO

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TP. Hà Nội giám sát Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC trong việc thực hiện thu hồi 5 sản phẩm không đáp ứng quy định nêu trên; báo cáo kết quả giám sát về Cục trước ngày 10-9-2025.

Đồng thời, đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành thông báo các đơn vị liên quan ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 5 sản phẩm nêu trên trên địa bàn và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Cục Quản lý Dược thông báo tạm ngừng tiếp nhận và xem xét hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Tập đoàn Dược Mỹ phẩm BSSC trong thời gian 6 tháng, kể từ ngày 11-8.

