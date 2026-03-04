Hệ thống Y tế Hùng Vương ký kết hợp tác với Tập đoàn Y tế Seishokai

(GLO)- Ngày 3-3, tại Nhật Bản, đại diện lãnh đạo Hệ thống Y tế Hùng Vương đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Seishokai - một đơn vị uy tín, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế tại Nhật Bản.

Buổi lễ có sự chứng kiến của ông Ngô Trịnh Hà - Tổng Lãnh sự Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Osaka.

Về phía Tập đoàn Y tế Seishokai, tham dự lễ ký kết có Chủ tịch Matsumoto Akihide, ban lãnh đạo Tập đoàn, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thận nhân tạo - lọc máu, cùng đội ngũ điều phối hợp tác quốc tế.

Tham dự lễ ký kết có ông Phạm Văn Học - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Hùng Vương cùng lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết thỏa thuận. Ảnh: ĐVCC

Tại lễ ký kết, ông Phạm Văn Học - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Hùng Vương - nhấn mạnh: Lễ ký kết là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển, không chỉ là “ký một thỏa thuận”, mà là mở một cánh cửa hợp tác thực chất để nâng cao chất lượng điều trị, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực theo tinh thần kỷ luật, chuẩn mực của y tế Nhật Bản.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên thống nhất triển khai hợp tác toàn diện về thận nhân tạo và lọc máu, tập trung vào các trụ cột: đào tạo - bồi dưỡng nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, hợp tác nghiên cứu khoa học.

Thỏa thuận cũng xác định phạm vi triển khai tại các cơ sở của Hệ thống Y tế Hùng Vương gồm: Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, đồng thời kết nối chuyên môn với hệ thống cơ sở của Seishokai tại Nhật Bản. Đây là nền tảng để các hoạt động đào tạo, cập nhật kỹ thuật, chuẩn hóa quy trình được tổ chức bài bản, tạo ra giá trị bền vững cho người bệnh và đội ngũ y tế.

Đoàn công tác của Hệ thống Y tế Hùng Vương tham quan, khảo sát trực tiếp các bệnh viện thuộc Tập đoàn Seishokai. Ảnh: ĐVCC

Nhân dịp này, đoàn công tác của Hệ thống Y tế Hùng Vương đã dành thời gian tham quan, khảo sát trực tiếp các bệnh viện và cơ sở y tế trực thuộc Tập đoàn Seishokai.