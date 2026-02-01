Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí

(GLO)- Chiều 1-2, lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tổ chức Chương trình Gặp mặt cuối năm - Kết nối và đồng hành. Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế, cùng lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Tại chương trình, ông Phạm Văn Học - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã thông tin một số kết quả hoạt động của đơn vị sau 2 năm đi vào hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế phát biểu tại chương trình. Ảnh: Như Nguyện

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đi vào hoạt động ngày 13-2-2024. Bệnh viện có 329 giường, hiện có 636 nhân viên (trong đó có 130 bác sĩ) công tác tại 7 phòng chức năng và 15 khoa lâm sàng, cận lâm sàng; số lượng danh mục kỹ thuật được phê duyệt tại đơn vị là 6.254.

Trong năm 2025, đơn vị đã khám ngoại trú và cấp cứu cho 222.518 lượt bệnh nhân (đạt 96,7% kế hoạch); điều trị nội trú cho 21.556 lượt bệnh nhân (đạt 96,7% kế hoạch); thực hiện 6.423 ca phẫu thuật (đạt 125% kế hoạch); công suất sử dụng giường bệnh đạt 87%…

Đặc biệt, Bệnh viện đã tiếp nhận khám - chữa bệnh cho nhiều bệnh nhân đến từ Lào, Campuchia. Qua 2 năm đi vào hoạt động, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã trở thành địa chỉ khám - chữa bệnh tin cậy và được tín nhiệm, đánh giá tốt từ người dân.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Như Nguyện

Tổng Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai nhấn mạnh: Thành công của đơn vị không chỉ là sự nỗ lực, cố gắng của cả tập thể, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền địa phương mà còn có sự đồng hành của các cơ quan báo chí. Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, thông tin kịp thời các kết quả đạt được trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đánh giá cao những đóng góp của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Qua 2 năm hoạt động, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã khẳng định bước tiến vững chắc và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác khám - chữa bệnh, nhận được sự tín nhiệm của người dân trong và ngoài tỉnh.

Ông Huỳnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Như Nguyện

Thay mặt các cơ quan báo chí, ông Huỳnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã tổ chức buổi gặp mặt thân tình và trang trọng. Thời gian qua, các cơ quan báo chí đã quan tâm, đồng hành cùng Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Ngược lại, đơn vị cũng quan tâm tạo điều kiện trong chăm sóc sức khỏe cho lực lượng phóng viên báo chí trên địa bàn. Phó Tổng biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai chúc đơn vị đạt được nhiều thành tích tốt trong năm mới.