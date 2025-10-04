Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phẫu thuật các ca bệnh khó

(GLO)- Ngày 4-10, đoàn chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) đã đến hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai và hỗ trợ phẫu thuật cho 6 ca bệnh nặng đang điều trị tại đây.

Đoàn chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy gồm có: Tiến sĩ, bác sĩ Trần Bình Dương-Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình; Thạc sĩ, bác sĩ Phan Trung Tín-bác sĩ điều trị tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình; Tiến sĩ, bác sĩ Trần Phùng Dũng Tiến-Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa; Thạc sĩ, bác sĩ Tiêu Loan Quang Lâm-bác sĩ điều trị tại Khoa Ngoại Tiêu hóa; Tiến sĩ, bác sĩ Đoàn Tiến Mỹ- Trưởng khoa Ngoại Gan Mật Tụy.

Đoàn chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy chụp ảnh lưu niệm lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Trong chương trình lần này, các chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ trực tiếp tham gia thăm khám, hội chẩn và chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu cho đội ngũ bác sĩ tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai; đồng thời hỗ trợ thực hiện 6 ca phẫu thuật phức tạp, trong đó, 4 ca tái tạo dây chằng chéo trước, khâu sụn chêm; 1 ca phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải mở rộng và 1 ca phẫu thuật cắt khối u tá tụy. Các ca phẫu thuật được đánh giá diễn ra an toàn và thành công.

Tiến sĩ, bác sĩ Đoàn Tiến Mỹ thông tin: Về lĩnh vực chấn thương chỉnh hình thì Bệnh viện Chợ rẫy đã có nhiều đợt hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho các y-bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai; về lĩnh vực ngoại tiêu hóa thì đây là đợt thứ hai; còn lĩnh vực ngoại gan mật Tụy thì đây là lần đầu tiên với ca phẫu thuật cắt khối u tá tụy-một trong những kỹ thuật khó nhất trong bệnh lý ổ bụng.

Tiến sĩ, bác sĩ Đoàn Tiến Mỹ (giữa) kiểm tra bệnh án lần cuối trước khi phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Như Nguyện

“Ngoài chuyển giao chuyên môn, các chuyên gia sẽ hỗ trợ phẫu thuật cho bệnh nhân. Theo đó, thay vì phải vào TP. Hồ Chí Minh, bệnh nhân được phẫu thuật và điều trị ngay tại tuyến tỉnh, giúp giảm thời gian đi lại, chi phí mà chất lượng điều trị giống nhau. Trong thời gian đến, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ chuyên môn theo thỏa thuận đã ký kết với Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai”-Tiến sĩ Đoàn Tiến Mỹ chia sẻ.

Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ chuyên môn với các bệnh viện tuyến trên, trong đó có Bệnh viện Chợ Rẫy. Sự hợp tác này không chỉ giúp nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y-bác sĩ tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai mà còn mang lại lợi ích trực tiếp cho người bệnh.

Ông Phạm Văn Học-Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai-chia sẻ: Trong gần 2 năm qua, qua thoả thuận ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn, nhiều đoàn chuyên gia của các bệnh viện tuyến trên đã đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai để hỗ trợ, chuyển giao, đào tạo và giúp đội ngũ y-bác sĩ có thêm kiến thức, kinh nghiệm để chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng tốt hơn.

Trong ngày 4-10, đoàn chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy cùng với ê kíp y-bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã phẫu thuật cho 6 ca bệnh khó, phức tạp. Ảnh: Như Nguyện

Bên cạnh đó, bệnh nhân được tiếp cận các kỹ thuật hiện đại ngay tại địa phương, giảm bớt gánh nặng, chi phí điều trị, giảm tình trạng chuyển tuyến và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.