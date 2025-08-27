Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai trao tiền hỗ trợ bệnh nhân khó khăn

(GLO)- Chiều 26-8, bác sĩ CKII Bùi Viết Hoàng-Phó Giám đốc Y khoa Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã đến thăm và trao 5 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân Hồ Thoại Mỹ đang được điều trị tại đây.

Bệnh nhân Hồ Thoại Mỹ (34 tuổi, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) bị tai nạn giao thông dẫn đến đa chấn thương, hiện được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc gần một tuần qua.

Đại diện Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai trao tiền hỗ trợ cho người nhà bệnh nhân. Ảnh: ĐVCC

Hoàn cảnh bệnh nhân Mỹ rất khó khăn, 2 con còn nhỏ, gia đình không có nhà ở, phải thuê trọ. Chồng chị cũng bị tai nạn nghiêm trọng cách đây hơn 6 tháng, vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Với sự hỗ trợ trên, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai mong muốn gia đình vững tin cùng người bệnh vượt qua giai đoạn khó khăn.