Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai trao tiền hỗ trợ bệnh nhân khó khăn

(GLO)- Chiều 26-8, bác sĩ CKII Bùi Viết Hoàng-Phó Giám đốc Y khoa Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã đến thăm và trao 5 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân Hồ Thoại Mỹ đang được điều trị tại đây.

Bệnh nhân Hồ Thoại Mỹ (34 tuổi, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) bị tai nạn giao thông dẫn đến đa chấn thương, hiện được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc gần một tuần qua.

z6947490140348-33c5afa0111cd8af36ea2377a5d0b619.jpg
Đại diện Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai trao tiền hỗ trợ cho người nhà bệnh nhân. Ảnh: ĐVCC

Hoàn cảnh bệnh nhân Mỹ rất khó khăn, 2 con còn nhỏ, gia đình không có nhà ở, phải thuê trọ. Chồng chị cũng bị tai nạn nghiêm trọng cách đây hơn 6 tháng, vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Với sự hỗ trợ trên, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai mong muốn gia đình vững tin cùng người bệnh vượt qua giai đoạn khó khăn.

Thêm 200 triệu đồng ủng hộ xây dựng khu vực phòng chờ tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai

Thêm 200 triệu đồng ủng hộ xây dựng khu vực phòng chờ tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Chiều 14-8, đại diện Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cho biết: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Kỳ Đồng (TP. Hồ Chí Minh) đã hỗ trợ 200 triệu đồng để xây Khu vực phòng chờ cho người nhà bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc-Thận nhân tạo.

Tìm nam thanh niên liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên đường Lê Duẩn, phường An Phú

Tìm nam thanh niên liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên đường Lê Duẩn, phường An Phú

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 5 (Quân khu 5) đang thụ lý vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” có liên quan đến quân nhân Lã Thế Anh (SN 1974; cấp bậc: Thượng tá; chức vụ: Chính ủy; đơn vị: Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai).

Cùng xoa dịu nỗi đau da cam

Cùng xoa dịu nỗi đau da cam

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ðã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi chất độc da cam/dioxin rải xuống mảnh đất Việt Nam, nhưng nỗi đau vẫn hiện hữu. Tại Gia Lai, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đang đồng hành, sẻ chia và tiếp thêm nghị lực cho những người mang trên mình di chứng chiến tranh.

