BVĐK quốc tế Vinmec Central Park và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thi-Phó Tổng giám đốc thường trực Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai nhấn mạnh: Bệnh viện đi vào hoạt động được 18 tháng qua và đã tạo được uy tín, sự tin tưởng của Nhân dân trong tỉnh và các khu vực lân cận.

Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: Như Nguyện

Hiện mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khám chữa bệnh ngoại trú cho trên 600 trường hợp; điều nội trú cho 300 bệnh nhân; cấp cứu từ 45- 50 trường hợp; thực hiện phẫu thuật loại 3 trở lên từ 25-30 ca. Dưới sự hỗ trợ, hướng dẫn của Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Gia Bình-Chủ tịch Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, đơn vị đã tạo được thế mạnh trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu nói riêng, một số lĩnh vực khác nói chung và đã triển khai cấp cứu, điều trị cho nhiều ca bệnh khó.

“Với việc ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn trong lĩnh vực y tế lần này, chúng tôi mong muốn Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park sẽ hỗ trợ, chuyển giao kiến thức và kỹ thuật mới, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ về chuyên môn những ca bệnh khó… góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân tại tỉnh Gia Lai và các khu vực lân cận, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên”- ông Nguyễn Thi cho biết.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn. Ảnh: Như Nguyện

Tại lễ ký kết, tiến sĩ, bác sĩ Phùng Nam Lâm-Phó Tổng Giám đốc Chuyên môn Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Hệ thống Y tế Vinmec kiêm Giám đốc Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park-cam kết: Sự hợp tác giữa các bệnh viện là một xu thế tất yếu góp phần mang lại sự phát triển chung tiến tới chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng tốt hơn. Chúng tôi sẽ cam kết hỗ trợ theo các nội dung đã đề ra, hợp tác thành công và bền vững trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo hai đơn vị đã cùng ký kết thỏa thuận hợp tác. Trong đó, hai bên thống nhất triển khai các hoạt động hợp tác với mục tiêu mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ chuyên sâu, tối ưu quá trình quản lý và nâng cao thương hiệu trong lĩnh vực y tế; xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, giúp tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao trải nghiệm bệnh nhân và tạo ra giá trị bền vững cho các bên.

Đại diện Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai trao tặng món quà lưu niệm đến đại diện Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park chúc mừng ký kết thành công. Ảnh: Như Nguyện

Về phạm vi hợp tác bao gồm các hoạt động hỗ trợ chuyên môn đối với các ca bệnh khó, phức tạp; hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa; hoạt động đào tạo và nghiên cứu; phối hợp triển khai các dự án nghiên cứu chung để góp phần tối ưu phương pháp điều trị và phát triển kiến thức y khoa và nhiều hoạt động khác.