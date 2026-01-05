Hơn 350 loại thuốc tại Mỹ dự kiến tăng giá trong năm 2026

(GLO)- Bất chấp những nỗ lực gây sức ép của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm kéo giảm giá thuốc, các hãng dược phẩm lớn tại Mỹ vẫn lên kế hoạch tăng giá hàng loạt trong năm 2026.

Theo dữ liệu mới công bố, ít nhất 350 thương hiệu thuốc kê đơn được dự báo sẽ điều chỉnh tăng giá với mức tăng trung bình khoảng 4%, trong bối cảnh người dân Mỹ đang phải trả chi phí thuốc cao nhất thế giới.

Đây là vấn đề từng nhiều lần được Tổng thống Trump nhấn mạnh, với cam kết đưa giá thuốc tại Mỹ về mức “tương đương các nước giàu có”.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy những nỗ lực chính sách đến nay mới chỉ tạo ra tác động hạn chế.

Ảnh: Reuters

Dữ liệu do Công ty nghiên cứu y tế 3 Axis Advisors cung cấp cho thấy, số lượng thuốc dự kiến tăng giá trong năm nay cao hơn so với năm ngoái (250 loại thuốc).

Mức tăng giá trung bình năm nay vào khoảng 4%, tương đương với năm 2025. Mức tăng này chưa tính đến các khoản hoàn tiền cho người quản lý lợi ích hiệu thuốc hoặc các hình thức giảm giá khác.

Chính quyền Mỹ đã đạt được các thỏa thuận đàm phán giá với 14 hãng dược phẩm đối với một số loại thuốc thuộc chương trình Medicaid, phục vụ người thu nhập thấp và người phải trả tiền mặt.

Các tập đoàn lớn như: Pfizer, Sanofi, Boehringer Ingelheim, Novartis và GSK đều tham gia các thỏa thuận này. Dù vậy, nhiều hãng trong số đó vẫn thông báo tăng giá một số sản phẩm ngay từ đầu năm 2026.

Bất chấp việc chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang gây sức ép giảm giá thuốc, các hãng dược phẩm dự kiến tăng giá đối với ít nhất 350 thương hiệu thuốc tây tại thị trường Mỹ, bao gồm các loại vaccine ngừa COVID-19 và virus hợp bào hô hấp (RSV), bệnh giời leo, cùng thuốc điều trị ung thư Ibrance.

Pfizer là hãng dược phẩm công bố nhiều đợt tăng giá nhất, với khoảng 80 loại thuốc, bao gồm thuốc ung thư Ibrance, thuốc trị đau nửa đầu Nurtec, thuốc Paxlovid điều trị COVID-19, cùng một số thuốc dùng trong bệnh viện như morphine và hydromorphone.

Phần lớn các đợt tăng giá của Pfizer dưới 10%, ngoại trừ việc tăng 15% đối với vaccine Comirnaty ngừa COVID-19. Một số thuốc dùng trong bệnh viện có giá tương đối thấp, thậm chí ghi nhận mức tăng hơn 4 lần.

Pfizer cho biết họ điều chỉnh giá trung bình của các loại thuốc và vaccine đổi mới cho năm 2026 thấp hơn mức lạm phát chung.

Thông cáo của Pfizer chỉ rõ: “Mức tăng khiêm tốn này là cần thiết để hỗ trợ khoản đầu tư nhằm tiếp tục nghiên cứu, phát triển thuốc mới, đồng thời bù đắp phí gia tăng trong toàn bộ hoạt động kinh doanh”.

Trước đây, các đợt tăng giá thuốc mạnh tại Mỹ từng phổ biến hơn nhiều. Tuy nhiên, các hãng dược giảm tốc độ tăng giá trước các chỉ trích của giới lập pháp và do chính sách mới của chính phủ, như xử phạt các công ty nếu giá thuốc trong chương trình Medicare tăng nhanh hơn lạm phát.

Ngoài ra, các hãng dược phẩm cũng dự kiến giảm giá khoảng 9 loại thuốc. Trong số này có Jardiance - thuốc điều trị tiểu đường của Boehringer Ingelheim - với mức giảm hơn 40%, cùng 3 liệu pháp liên quan.

Jardiance nằm trong danh mục 10 loại thuốc mà Chính phủ Mỹ đàm phán giá thấp hơn cho chương trình Medicare dành cho người từ 65 tuổi trở lên trong năm 2026. Theo thỏa thuận này, Boehringer và Lilly giảm giá Jardiance tới hơn 60%.

Theo các chuyên gia, tháng 1 hằng năm là thời điểm cao điểm để các hãng dược phẩm tại Mỹ công bố điều chỉnh giá, do đó thị trường có thể còn chứng kiến thêm nhiều đợt tăng - giảm giá trong thời gian tới.

So với quá khứ, tốc độ tăng giá thuốc hiện nay đã chậm lại, phần nào phản ánh sức ép từ giới lập pháp và các chính sách mới, trong đó có quy định xử phạt những hãng để giá thuốc trong chương trình Medicare tăng nhanh hơn lạm phát.

Dù có những tín hiệu giảm giá cục bộ, bức tranh chung cho thấy người tiêu dùng Mỹ vẫn phải đối mặt với áp lực chi phí thuốc cao trong năm tới, đặt ra thách thức lớn cho các cam kết cải cách giá thuốc của chính quyền liên bang.