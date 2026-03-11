Cần sự chung tay của cộng đồng

(GLO)- Hiện nay, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn máu, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Để tháo gỡ khó khăn này, các cơ sở y tế rất mong nhận được sự chung tay của cộng đồng.

Theo ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh, trong dịp Tết Bính Ngọ vừa qua, tình trạng thiếu máu diễn ra khá nghiêm trọng tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Việc này là do nhiều đợt hiến máu gần đây đều không đạt chỉ tiêu đề ra, khiến nguồn máu dự trữ tại các bệnh viện tiếp tục thiếu hụt.

Bệnh viện Nhi tỉnh đang thiếu hụt nguồn máu điều trị cho người bệnh. Ảnh: Như Nguyện

Cụ thể, tại Lễ hội Xuân hồng đợt 2 tổ chức tại phường Thống Nhất, chỉ tiêu đặt ra là 300 đơn vị máu nhưng BVĐK Gia Lai (phường Pleiku) chỉ tiếp nhận được 74 đơn vị máu. Tương tự, trong đợt hiến máu tổ chức ngày 28.2 tại xã Phù Cát, chỉ tiêu đặt ra là 480 đơn vị máu nhưng BVĐK trung tâm tỉnh (phường Quy Nhơn) chỉ thu được 114 đơn vị máu… Việc này khiến nhiều cơ sở y tế gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị.

Theo bác sĩ Trần Quốc Nhu - Khoa Nội nặng, Bệnh viện Nhi tỉnh (phường Pleiku), do nguồn máu thiếu trầm trọng nên bệnh viện phải ưu tiên cho các trường hợp cấp cứu, còn nhiều bệnh nhân khác có nhu cầu phải chờ đợi để được truyền máu. “Hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúng tôi mong người dân nếu đủ điều kiện, đảm bảo sức khỏe hãy tham gia HMTN giúp người bệnh. Mỗi giọt máu cho đi sẽ giúp một cuộc đời ở lại” - bác sĩ Nhu kêu gọi.

Hiện Bệnh viện Nhi tỉnh có khoảng 10 bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia) đang chờ truyền máu. Chị Lê Thị Hồng (thôn 3, xã Mang Yang) có con mắc thalassemia, mỗi tháng đều phải đến Bệnh viện Nhi tỉnh để truyền máu. “Đợt này, do nguồn máu khan hiếm nên gia đình được bác sĩ thông báo phải chờ. Chồng tôi bị bệnh nên không thể hiến máu, còn tôi sức yếu nên cũng không đủ điều kiện hiến máu. Giờ chỉ biết trông mong vào nguồn máu từ những người hiến tình nguyện” - chị Hồng lo lắng nói.

Trước thực trạng trên, nhiều người dân và nhân viên y tế đã tích cực tham gia hiến máu ngay từ những ngày đầu xuân mới. Tại Bệnh viện Nhi tỉnh, nhiều trường hợp bệnh nhân cần máu khẩn cấp nhưng chưa thể vận động được người hiến thì các y, bác sĩ tiên phong làm việc ý nghĩa này.

Các y, bác sĩ Hệ thống Y tế GEM tham gia hiến máu tình nguyện tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai ngày 1-3. Ảnh: Như Nguyện

“Bệnh viện có lực lượng y, bác sĩ trẻ sẵn sàng hiến máu cứu người bệnh. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế cần khẩn cấp. Để đảm bảo nguồn máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh thì rất cần sự tình nguyện, chung tay của cả cộng đồng” - bác sĩ Từ Thị Mai Linh - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh - nhấn mạnh.

Theo đại tá Phạm Quỳnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 211 (phường Thống Nhất), trong và sau Tết Nguyên đán, nguồn máu dự trữ của bệnh viện dần cạn kiệt do nhiều đợt HMTN không đạt chỉ tiêu. “Hiện bệnh viện đang tăng cường phối hợp với các tổ chức, đơn vị để tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân tham gia HMTN. Qua đó, có thể bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân” - Đại tá Phạm Quỳnh cho hay.

Còn điều dưỡng viên Trần Thị Thanh Dung (Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai, phường Diên Hồng) chia sẻ: “Là nhân viên y tế nên tôi hiểu hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau hơn 10 lần HMTN, tôi luôn sẵn sàng tiếp tục tham gia hiến máu để cứu người”.

Trong bối cảnh nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị ngày càng tăng, việc duy trì nguồn máu dự trữ ổn định phụ thuộc rất lớn vào sự chung tay của cộng đồng. Ông Hà Văn Cát cho biết: Để đảm bảo nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp như: Vận động người thân bệnh nhân tham gia hiến máu đổi bù; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia HMTN; đồng thời tổ chức thêm các đợt hiến máu định kỳ và hiến máu đột xuất để bổ sung nguồn máu cho các bệnh viện.

Theo kế hoạch, trong tháng 3-2026, Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức 14 đợt hiến máu tập trung, dự kiến huy động khoảng 2.500 đơn vị máu để cung cấp cho BVĐK Gia Lai và BVĐK trung tâm tỉnh.