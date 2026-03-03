Dâng hương tưởng niệm 235 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Tham dự lễ dâng hương có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện một số sở, ngành; các cán bộ, y - bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng Quy Nhơn cùng đông đảo hội viên Hội Đông y tỉnh.
Tại lễ dâng hương, các đại biểu đã tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông - Danh nhân Văn hóa thế giới Lê Hữu Trác. Sinh thời, ông là một thầy thuốc đại tài, người đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu và phát triển y học cổ truyền Việt Nam.
Ông đã tạo dựng một nền tảng lý thuyết và thực hành y học đồ sộ. Trong đó, bộ sách “Hải Thượng Y tông tâm lĩnh” mang tính học thuật, giúp chuẩn hóa y học cổ truyền Việt Nam. Ngoài những cống hiến lớn lao trong y học, ông còn có đóng góp quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.
Sau lễ dâng hương, Hội Đông y tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiệm vụ công tác Hội trong năm 2026, gồm: Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031; tổ chức hội thảo chuyên môn, báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực y, dược cổ truyền tại phường Quy Nhơn; hội thảo công tác bảo tồn, phát triển dược liệu tại phường Pleiku…