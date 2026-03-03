Dâng hương tưởng niệm 235 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

(GLO)- Ngày 3-3, tại phường Quy Nhơn Bắc, Hội Đông y tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 235 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông - Danh nhân Văn hóa thế giới Lê Hữu Trác (1724-1791).

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Ảnh: M.N

Tham dự lễ dâng hương có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện một số sở, ngành; các cán bộ, y - bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng Quy Nhơn cùng đông đảo hội viên Hội Đông y tỉnh.

Lễ dâng hương tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được tổ chức tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn. Ảnh: M.N

Tại lễ dâng hương, các đại biểu đã tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông - Danh nhân Văn hóa thế giới Lê Hữu Trác. Sinh thời, ông là một thầy thuốc đại tài, người đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu và phát triển y học cổ truyền Việt Nam.

Ông đã tạo dựng một nền tảng lý thuyết và thực hành y học đồ sộ. Trong đó, bộ sách “Hải Thượng Y tông tâm lĩnh” mang tính học thuật, giúp chuẩn hóa y học cổ truyền Việt Nam. Ngoài những cống hiến lớn lao trong y học, ông còn có đóng góp quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Các đại biểu cùng nhau tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Ảnh: M.N

Sau lễ dâng hương, Hội Đông y tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiệm vụ công tác Hội trong năm 2026, gồm: Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031; tổ chức hội thảo chuyên môn, báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực y, dược cổ truyền tại phường Quy Nhơn; hội thảo công tác bảo tồn, phát triển dược liệu tại phường Pleiku…