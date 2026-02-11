Một số loại trà thảo dược giúp tỉnh táo, giảm mệt mỏi cho những ngày bận rộn cận Tết

(GLO)- Trà thảo dược là lựa chọn đơn giản, dễ thực hiện, giúp tỉnh táo, giảm mệt mỏi và hỗ trợ sức khỏe cho những ngày bận rộn cận Tết.

Những ngày cận Tết, nhiều người phải làm việc liên tục, dọn dẹp nhà cửa, mua sắm, chuẩn bị cỗ bàn khiến cơ thể dễ mệt mỏi, uể oải, đầu óc kém tỉnh táo.

Sử dụng các loại trà thảo dược đúng cách có thể giúp giải mệt, tăng sự tỉnh táo và hỗ trợ sức khỏe an toàn.

Trà hoa hồng

Mùi hương ngọt ngào và nhẹ nhàng của hoa hồng có khả năng tạo cảm giác thư giãn.

Trà hoa hồng có mùi hương ngọt ngào và nhẹ nhàng. Ảnh: Internet

Nghiên cứu cho thấy trà hoa hồng có thể tác động lên hệ thần kinh, giúp tăng giấc ngủ sâu, giảm lo âu và căng thẳng. Các chất flavonoid trong trà hoa hồng giúp ức chế sự sản xuất của hormone căng thẳng cortisol, đồng thời giúp giảm viêm và đau.

Trà atiso

Trà atiso chứa cynarine, một hoạt chất hỗ trợ giải độc gan và làm mát gan. Uống trà atiso có thể giúp bạn cảm thấy dễ chịu, tinh thần thoải mái và giúp cải thiện giấc ngủ. Hoạt chất rutin trong trà atiso cũng giúp ổn định tinh thần và giảm mệt mỏi.

Trà tía tô

Hương thơm của lá tía tô có khả năng làm dịu tâm trạng và giảm cảm giác lo lắng. Uống trà tía tô có thể giúp bạn thư giãn và cảm thấy tỉnh táo hơn trong vòng 1-3 giờ sau khi uống.

Đặc biệt, loại trà này giúp giảm cảm giác mệt mỏi mà không làm ảnh hưởng đến tinh thần.

Trà gừng khô

Gừng khô (can khương) có vị cay, tính ấm, quy kinh phế-tỳ-vị, tác dụng ôn trung tán hàn, kích thích tuần hoàn. Trà gừng khô giúp giảm mệt mỏi, làm ấm cơ thể, phòng cảm lạnh khi dọn dẹp nhà cửa, nhất là trong thời tiết lạnh.

Tuy nhiên, lưu ý đối với người có triệu chứng nóng trong, sốt cao không nên dùng nhiều.

Trà táo đỏ giúp giảm mệt, chống suy nhược, thích hợp cho người làm việc nhiều, ăn uống thất thường. Ảnh: Internet

Trà táo đỏ

Táo đỏ có vị ngọt, tính ấm, tác dụng bổ khí huyết, kiện tỳ. Loại trà này giảm mệt, chống suy nhược, thích hợp cho người làm việc nhiều, ăn uống thất thường.

Lưu ý cho người ăn uống kém, hay đầy bụng, khó tiêu, đi ngoài không nên dùng nhiều, vì dùng nhiều sẽ gây nê trệ, hại tỳ vị.