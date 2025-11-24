Tăng đề kháng cho cơ thể từ thức ngâm chanh-gừng-đường phèn

(GLO)- Giao mùa khiến nhiệt độ và độ ẩm thay đổi đột ngột, làm niêm mạc đường hô hấp dễ bị kích ứng, dẫn tới ho, sổ mũi, đau rát họng. Một trong những bài thuốc dân gian đơn giản, giúp tăng đề kháng và hỗ trợ các bệnh đường hô hấp là uống nước ngâm chanh, gừng, đường phèn kết hợp.

Trong y học cổ truyền, chanh giúp thanh phế; gừng giúp giữ ấm phổi, tán hàn thông kinh lạc và kích thích tiết mồ hôi hỗ trợ đào thải độc tố ra ngoài; đường phèn điều hòa vị và hỗ trợ trích ly tinh chất. Khi được ngâm đủ thời gian, hỗn hợp này có thể giúp làm ấm vùng họng, hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, làm dịu cảm giác đau rát cổ…

Chanh, gừng, đường phèn khi ngâm kết hợp sẽ là bài thuốc dân gian hỗ trợ điều trị hiệu quả các bệnh đường hô hấp. Ảnh: Internet

Còn theo y học hiện đại, gừng chứa gingerol và shogaol với đặc tính chống viêm, kháng khuẩn và làm loãng đờm, giúp đường thở thông thoáng và giảm cảm giác kích ứng; chanh giàu vitamin C và axit hữu cơ, giảm bám dính dịch tiết và hỗ trợ làm sạch nhẹ nhàng niêm mạc họng.

Cùng với đó, đường phèn làm ẩm vùng họng và hỗ trợ giảm cảm giác khô rát, đặc biệt hữu ích trong giai đoạn thời tiết hanh khô hoặc khi đường hô hấp bị kích ứng. Sự kết hợp 3 loại dược liệu này giúp cơ thể tăng cường đề kháng tự nhiên.

Công thức ngâm chanh gừng đường phèn đơn giản, dễ thực hiện tại nhà mà ai cũng có thể làm đó là: chuẩn bị nguyên liệu gồm 1 kg chanh tươi, đem rửa sạch, ngâm muối 30 phút, để ráo, cắt ngang; 1 kg gừng già đập dập; 1 kg đường phèn hoặc đường thốt nốt; 1,5 lít rượu 38-40 độ và bình thủy tinh màu nâu sẫm.

Sau đó, xếp chanh, gừng và đường phèn vào bình theo lớp; đổ rượu ngập mặt nguyên liệu. Để bình nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp và ngâm tối thiểu 6-12 tháng để các tinh chất được giải phóng đầy đủ rồi hãy sử dụng.

Việc sử dụng rượu 38-40 độ để ngâm sẽ giúp hòa tan tinh dầu flavonoid và các hợp chất có lợi trong chanh, gừng; đồng thời, ức chế vi khuẩn, nấm mốc, giúp hỗn hợp giữ được lâu mà không hư hỏng.