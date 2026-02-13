Khánh Vân (Mắt Biếc), Rảnh Thị, My Tạo… cùng Bia Saigon mời mọi người đón triệu lì xì, tỏa Tết lớn

Từ online đến offline, trào lưu này đang gắn kết mạnh mẽ cộng đồng người dùng cùng nhau “Tỏa Tết lớn” bằng những hành động thiết thực.

Khi KOLs cũng háo hức… săn lì xì

Không còn nghi ngờ gì nữa, một trong những trào lưu "hot" nhất mùa Tết năm nay đã chính thức gọi tên hoạt động đón lì xì cùng Bia Saigon. Nếu dạo một vòng TikTok hay Facebook những ngày này, người xem dễ dàng bắt gặp video chuẩn bị Tết rộn ràng từ Bắc chí Nam. Điểm chung trong các video đang khuấy đảo mạng xã hội chính là bí quyết "tỏa Tết lớn" thú vị.

My Tạo, Rảnh Thị và Khánh Vân cùng tham gia trào lưu đón triệu lì xì từ Bia Saigon.

Tại miền Tây sông nước, cô nàng Rảnh Thị đã khiến người xem thích thú với video chuẩn bị mâm cỗ Tết đậm chất hào sảng. Trong chuyến đi chợ sắm sửa Tết, Rảnh Thị tình cờ phát hiện chương trình khuyến mãi “Đón Triệu Lì Xì, Tỏa Tết Lớn” trên thùng Bia Saigon Lager, cô nàng quyết định "chốt đơn" ngay để mang về làm quà. Hình ảnh Rảnh Thị khui thùng bia, hào hứng chia sẻ niềm vui với họ hàng và chuẩn bị mâm cơm đãi khách đã khắc họa rõ nét văn hóa hiếu khách của người miền Tây.

Trong khi đó, thay vì chỉ chuẩn bị Tết đơn thuần, My Tạo đã “bày kế” cho cả nhà “săn lì xì” từ Bia Saigon tạo nên không khí sôi động trong gia đình. Bên cạnh mua các thùng Bia Saigon Lager, My Tạo còn hào hứng giới thiệu hoạt động tương tác “Tạo Lời Mời, Tỏa Tết Lớn” trên Zalo để có thêm cơ hội trúng thưởng. Chính sự đồng lòng và tinh thần "chơi lớn” đã tạo nên không khí vui vẻ, tích cực cho mọi người trong nhà.

Tự nhận mình có tham vọng trở thành "người lì xì to nhất Tết này", Khánh Vân khoe "vũ khí bí mật" là chồng thùng Bia Saigon cao ngất. Cô nàng lém lỉnh giới thiệu game Zalo như một cách nhận lì xì kiểu mới, vừa vui vừa có cơ hội trúng quà khủng.

Bên cạnh những hoạt động tương tác thú vị, các KOLs cũng đặc biệt ấn tượng với bao bì độc đáo của Bia Saigon Lager trong mùa Tết năm nay. Với mỗi lon bia đại diện cho một lời mời thân tình trong ngày Tết như “Ngồi Một Chút”, “Hát Một Bài”, “Đối Một Câu”, Bia Saigon đã trở thành lời mở đầu cho những cuộc hội ngộ, là cái cớ để anh em, bạn bè ngồi lại bên nhau sau một năm bôn ba.

“Tỏa Tết lớn” theo cách riêng

Sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống (lì xì, tặng quà) và hiện đại (game tương tác) đã giúp Bia Saigon xóa nhòa khoảng cách thế hệ và địa lý. Từ phong cách trẻ trung của Khánh Vân, hình ảnh mộc mạc đầy thân tình của My Tạo và Rảnh Thị, thương hiệu đều tạo ra cách kết nối phù hợp để cùng nhau “tỏa Tết lớn”.

Thông qua các video của dàn KOLs, có thể thấy rõ hai luồng "nhiệt" từ chương trình năm nay. Một là sự háo hức thực tế với chương trình "Đón triệu lì xì, tỏa Tết lớn", cào thẻ trúng thưởng tiền mặt trong thùng bia. Hai là sự bùng nổ tương tác trên nền tảng số với game Zalo "Tạo lời mời, tỏa Tết lớn".

Hoạt động “Tạo Lời Mời, Tỏa Tết Lớn” của Bia Saigon đã có mặt trên Zalo.

Bạn Ngọc (22 tuổi, Khánh Hòa) đã bị cuốn hút bởi trào lưu tương tác trên Zalo. "Mấy nay nhóm bạn mình rủ nhau tạo lời mời trên Zalo miết. Vừa có hình áo dài để bắt trend, vừa có cơ hội trúng iPhone 17 Pro. Cảm giác Tết trở nên gần gũi hơn hẳn dù đứa nào cũng đang bận rộn chạy deadline cuối năm", Lan hào hứng kể.

Hành động trao nhau thùng bia, cùng nhau chia sẻ những lời mời trên Zalo đã trở thành chất xúc tác cho những cuộc hội ngộ, là sợi dây vô hình kéo mọi người xích lại gần nhau hơn. Dù là miền ngược hay miền xuôi, thành thị hay nông thôn, sự hiện diện của Bia Saigon trong những ngày cận Tết này đều mang theo thông điệp về sự gắn kết và hy vọng “tỏa Tết lớn”.

Sở hữu ngay những thùng Bia Saigon Lager với bao bì giới hạn, tham gia vào trào lưu "săn lì xì" cả online lẫn offline để đón nhận những bất ngờ thú vị.