Công ty Phế Liệu VN: Đơn vị thu mua phế liệu trọn gói giá cao

(GLO)- Trong guồng quay của sản xuất công nghiệp, việc xử lý hàng tồn kho, phế phẩm và máy móc thanh lý nhanh gọn là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giải phóng nguồn vốn và mặt bằng.

Với uy tín lâu năm và năng lực tài chính vững mạnh, Công ty TNHH Phế Liệu VN đã trở thành đối tác chiến lược của nhiều khu công nghiệp, cung cấp dịch vụ thu mua phế liệu tận nơi với mức giá cạnh tranh so với thị trường.

Là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực thu mua và xử lý tái chế, Công ty Phế Liệu VN không chỉ đơn thuần là một doanh nghiệp thương mại, mà còn đóng vai trò mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu tái sinh cho ngành công nghiệp nặng.

Danh mục thu mua phế liệu thanh lý trọn gói, đa dạng

Điểm khác biệt của Phế Liệu VN so với các cơ sở nhỏ lẻ là khả năng định giá chính xác và thu mua đa dạng hầu hết các chủng loại phế liệu công nghiệp.

Phế liệu Đồng

Chuyên thu mua phế liệu đồng các loại giá cao tận nơi:

● Đồng cáp (Loại 1): Dây cáp điện lớn, dây đồng đỏ nguyên chất không pha tạp, thường thấy trong các công trình điện lực, viễn thông.

● Đồng đỏ (Loại 2): Lõi dây điện dân dụng, đồng thanh, đồng cục.

● Đồng vàng/Đồng thau (Loại 3): Các chi tiết máy, vòi nước, ổ khóa, đồng vụn từ quá trình tiện, phay.

Phế liệu Sắt Thép

Đây là nguồn phế liệu chủ lực từ các công trình xây dựng và nhà máy cơ khí. Phế Liệu VN nhận thu mua:

● Sắt thép công trình: Sắt cây, sắt gân, xà gồ, tôn lợp cũ, giàn giáo tháo dỡ.

● Sắt máy móc: Các loại máy móc công nghiệp hư hỏng, khung máy, băng chuyền cũ, motor lỗi.

● Sắt vụn/Ba dớ: Phế phẩm từ quá trình gia công cơ khí, tiện, phay, bào tại các phân xưởng.

Phế liệu Nhôm

Công ty thu mua các loại nhôm đà, nhôm định hình (Xingfa), nhôm máy, nhôm cục và nhôm dẻo.

● Nhôm loại 1: Nhôm đặc nguyên chất, nhôm đà, nhôm thanh, nhôm hệ Xingfa tháo dỡ từ các công trình.

● Nhôm loại 2: Hợp kim nhôm, chi tiết máy móc, khuôn mẫu, nhôm dẻo, vành xe.

● Nhôm loại 3: Vụn nhôm, mạt nhôm (ba dớ) thải ra từ quá trình phay, tiện, gia công cơ khí

Phế liệu Inox

Đối với Inox, Phế Liệu VN phân loại kỹ lưỡng để đảm bảo giá tốt nhất cho khách hàng:

● Inox 304: Loại phổ biến trong bồn chứa thực phẩm, y tế, đồ gia dụng cao cấp.

● Inox 201/430: Các loại inox dân dụng, giá trị thấp hơn, thường có lẫn tạp chất hoặc nhiễm từ.

● Inox công nghiệp: Inox 316 chịu hóa chất, ba dớ inox từ quá trình sản xuất.

Phế liệu Hợp kim và Kim loại màu đặc biệt

Phế Liệu VN là một trong số ít đơn vị có năng lực thẩm định và thu mua các loại hợp kim kỹ thuật cao dùng trong ngành dầu khí, cơ khí chính xác:

● Hợp kim/Mũi khoan: Mũi khoan cũ, dao phay, khuôn hợp kim, Cacbua.

● Niken: Niken tấm, niken hạt, niken bi.

● Chì & Thiếc: Chì lưới, chì bình ắc quy, thiếc hàn, thiếc thanh, bạc phế liệu.

Thanh lý nhà xưởng và Máy móc công nghiệp

Bên cạnh thu mua vật tư rời, công ty cung cấp dịch vụ trọn gói: Thu mua xác nhà xưởng, kết cấu thép tiền chế, dây chuyền sản xuất cũ, máy phát điện, máy nén khí, xe nâng, xe cẩu thanh lý...

Năng lực vận hành chuyên nghiệp, cam kết "3 Tốt"

Để nhận được sự tin tưởng của các đối tác lớn tại các khu vực trọng điểm như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu..., Phế Liệu VN luôn tuân thủ quy trình làm việc chuẩn mực với cam kết "3 Tốt":

Mua giá tốt

Nhờ là đối tác trực tiếp của các nhà máy tái chế và các tập đoàn thép trong nước, Phế Liệu VN cắt giảm được các khâu trung gian, từ đó cam kết mức giá thu mua luôn cao hơn thị trường. Chính sách giá luôn công khai, minh bạch, tuyệt đối không ép giá.

Dịch vụ tốt

● Thu mua tận nơi 24/7: Sở hữu đội xe tải trọng lớn và xe cẩu chuyên dụng, công ty sẵn sàng thu gom tận nơi bất kể số lượng, hoạt động cả ngày Lễ và Chủ nhật.

● Thanh toán nhanh gọn: Cam kết thanh toán 100% giá trị hợp đồng (tiền mặt hoặc chuyển khoản) ngay sau khi phế liệu được cân đo và bốc xếp lên xe, đảm bảo dòng tiền cho doanh nghiệp.

● Dọn dẹp miễn phí: Hỗ trợ vệ sinh kho bãi sạch sẽ sau khi thu gom, trả lại mặt bằng thông thoáng.

Pháp lý “tốt”

Đối với các doanh nghiệp, sự minh bạch về giấy tờ là ưu tiên hàng đầu. Phế Liệu VN hoạt động với đầy đủ tư cách pháp nhân, sẵn sàng ký kết hợp đồng dài hạn, cung cấp hồ sơ năng lực, chứng từ môi trường và xuất hóa đơn VAT đầy đủ theo quy định của pháp luật.