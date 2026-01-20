Sở hữu ghế massage liệu có kinh tế hơn đi Spa mỗi tuần?

(GLO)- Trong nhịp sống hiện đại, thay vì duy trì chi phí định kỳ tại các cơ sở Spa, đầu tư một chiếc ghế massage chuyên sâu tại gia đang trở thành xu hướng đầu tư dài hạn cho sức khỏe.

Để xác định đâu là giải pháp tài chính thông minh hơn, hãy cùng Fuji phân tích và đặt lên bàn cân so sánh trong bài viết sau đây.

Đi Spa định kỳ hay mua ghế massage thực sự tiết kiệm hơn?

Để tìm ra lời giải cho bài toán kinh tế này, chúng ta hãy cùng làm một phép tính dựa trên chi phí thị trường trung bình hiện nay:

● Chi phí đi Spa: Trung bình một buổi massage trị liệu có giá từ 300.000 đồng-500.000 đồng. Nếu duy trì đều đặn mỗi tuần một buổi, một cá nhân sẽ tiêu tốn từ 15 - 25 triệu đồng mỗi năm. Với một gia đình 4 người, con số này có thể lên tới gần 100 triệu đồng/năm.

● Chi phí đầu tư ghế massage Fuji: Một chiếc ghế massage cao cấp từ Fuji có mức giá dao động từ 7.5 - trên 100 triệu đồng tùy dòng máy. Với độ bền trung bình trên 10 năm, tính ra bạn chỉ cần chi trả khoảng 1 - 5 triệu đồng/năm để cả gia đình cùng sử dụng không giới hạn.

Chỉ sau khoảng 1 năm đầu tư, chiếc ghế massage đã giúp bạn "hòa vốn" so với việc đi Spa. Từ năm thứ hai trở đi, bạn và gia đình sẽ được tận hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu ngay tại nhà với chi phí gần như bằng 0. Đây chính là bước đi tài chính thông minh, giúp tiết kiệm hàng trăm triệu đồng về lâu dài.

Thay vì mất thời gian di chuyển và phụ thuộc vào lịch đặt chỗ tại Spa, ghế massage toàn thân mang đến sự chủ động tuyệt đối cho người dùng. Bạn có thể tận hưởng liệu trình chăm sóc sức khỏe bất cứ lúc nào, từ 15 phút thư giãn sáng sớm đến bài tập chuyên sâu vào đêm muộn ngay trong không gian riêng tư của gia đình. Không còn lo ngại tắc đường hay khói bụi, "chuyên gia massage" tại gia luôn sẵn sàng phục vụ 24/7, giúp bạn phục hồi năng lượng tức thì ngay khi cơ thể cần.

Khác với các gói dịch vụ tại Spa thường chỉ dành cho cá nhân, một chiếc ghế massage là giải pháp chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong nhà. Với hệ thống bài tập đa dạng được lập trình sẵn, sản phẩm đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của từng độ tuổi. Chỉ với một lần đầu tư duy nhất, bạn đã sở hữu một "bác sĩ gia đình" tận tâm, gắn kết tình cảm và bảo vệ sức khỏe cho cả ba thế hệ dưới một mái nhà.

Ghế massage Fuji với công nghệ Fuji Touch Premium: Mô phỏng chính xác kỹ thuật massage

Một trong những lý do khiến nhiều người vẫn duy trì thói quen đi Spa là bởi họ tin rằng chỉ có đôi tay của các kỹ thuật viên mới đủ điêu luyện để xoa dịu các bó cơ đau nhức. Tuy nhiên, với sự ra đời của ghế massage Fuji trang bị công nghệ Fuji Touch Premium, bài toán kinh tế và trải nghiệm đã tìm được lời giải đáp. Được đánh giá là một bước tiến vượt bậc, Fuji Touch Premium mang lại trải nghiệm mô phỏng bàn tay chuyên gia chân thực và vượt trội hơn hẳn các thế hệ trước.

Hệ thống này có khả năng di chuyển linh hoạt trong không gian 3 chiều, kết hợp cùng khả năng điều chỉnh thông minh về cường độ, nhịp điệu và độ ôm sát cơ thể. Mọi kỹ thuật chuyên sâu như xoa bóp, đấm, day, miết được thực hiện chính xác tại các huyệt đạo, mang lại hiệu quả trị liệu tương đương dịch vụ Spa cao cấp.

Không những thế, vượt xa các liệu pháp Spa thông thường, ghế massage Fuji còn được tích hợp hệ công nghệ trị liệu toàn diện. Đầu tiên phải kể đến là công nghệ Healtech sử dụng tia hồng ngoại xa thẩm thấu sâu, kết hợp cùng AI kiểm tra sức khỏe giúp đo lường chỉ số sinh học và đề xuất bài tập cá nhân hóa như một 'bác sĩ tại gia'. Song song đó, hệ thống massage chân Legtech 4-in-1 chuyên sâu kết hợp cùng chế độ Zero Gravity và kéo giãn kiểu Thái giúp giải phóng hoàn toàn áp lực cột sống - những kỹ thuật đòi hỏi độ chuẩn xác cực cao mà sức người khó lòng duy trì ổn định.

Trải nghiệm còn được tối ưu hóa với công nghệ Ion âm lọc không khí, điều khiển giọng nói và âm thanh Hi-Fi. Sở hữu tất cả tiện ích trong một thiết bị duy nhất chính là giải pháp đầu tư xứng đáng, mang lại sức khỏe bền vững cho mọi thành viên trong gia đình.

Để đảm bảo quyền lợi và sở hữu sản phẩm ghế massage Fuji chính hãng, người tiêu dùng có thể trải nghiệm trực tiếp tại hệ thống showroom toàn quốc, liên hệ Hotline 1800 1132 hoặc đặt hàng qua website chính thức: https://fujihealthcare.vn/.