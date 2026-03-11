Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm trang trại chăn nuôi công nghệ cao và kiểm tra quy hoạch khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo

(GLO)- Sáng 11-3, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và làm việc với Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao DHN Gia Lai (xã Ia Le) và Công ty TNHH Chăn nuôi Phú Lộc Phát (xã Ia Sao).

Cùng đi có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và Dương Mah Tiệp; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao DHN Gia Lai (xã Ia Le). Ảnh: Hà Duy

Trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai do Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus (Hà Lan) làm chủ đầu tư, có diện tích gần 53 ha, quy mô đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.

Trang trại được xây dựng theo tiêu chuẩn công nghệ của châu Âu tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc bảo vệ môi trường thông qua tín chỉ carbon và hướng tới mục tiêu Net zero.

Dự án được đưa vào vận hành giai đoạn 1 từ tháng 1-2025, hiện đã hoàn thành giai đoạn 2 và tiến hành khai thác sớm hơn 10 tháng so với kế hoạch. Dự án cung cấp cho địa phương và khu vực Miền Trung - Tây Nguyên khoảng 24.000 con giống chất lượng cao mỗi năm.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 7 từ phải sang) tặng quà cho Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao DHN Gia Lai (xã Ia Le). Ảnh: Hà Duy

Còn trang trại chăn nuôi Phú Lộc Phát do Công ty TNHH Chăn nuôi Phú Lộc Phát làm chủ đầu tư có quy mô 11,8 ha; công suất 2.400 con heo nái sinh sản; mỗi tháng cung cấp cho thị trường gần 5.000 con heo con cai sữa. Dự án áp dụng mô hình chăn nuôi công nghệ cao với hệ thống xử lý tái sử dụng nước thải, camera hồng ngoại, chip cảm biến…

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với Công ty TNHH Chăn nuôi Phú Lộc Phát (xã Ia Sao). Ảnh: Hà Duy

Song song với mục tiêu phát triển kinh tế, các chủ đầu tư luôn đề cao trách nhiệm xã hội, xem cộng đồng địa phương là đối tác chiến lược trong sự phát triển bền vững.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo sơ bộ về dự án, những kiến nghị, đề xuất từ các chủ đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã biểu dương những kết quả mà các nhà đầu tư đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các chủ đầu tư chú ý đến việc trồng cây xanh xung quanh nhà máy; chuyển đổi số, kết nối cơ sở dữ liệu với các sở, ngành.

Đơn vị nên kết hợp với địa phương để triển khai vấn đề xử lý rác thải để đôi bên cùng có lợi; đồng thời, cần liên kết với các trang trại chăn nuôi khác trên địa bàn tỉnh để hình thành hệ sinh thái chung, cùng nhau chia sẻ và phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bìa phải) kiểm tra, khảo sát tại hồ Bến Tuyết. Ảnh: Hà Duy

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành phải nắm ngay số liệu, mã ngành, hàng hóa về chăn nuôi; giao Sở Xây dựng rà soát lại quy hoạch để xem xét đề nghị của nhà đầu tư về khả năng mở rộng quy mô dự án.

Các sở, ngành và địa phương cần nắm rõ những khó khăn của nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ; quy hoạch, định hướng cho nhà đầu tư trong việc trồng các loại cây phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng.

Các địa phương có dự án trên địa bàn cần xem xét lại quy hoạch nước tưới, vùng trồng, diện tích đất… để phát triển nguyên liệu nhằm bảo đảm nguồn nguyên liệu đầu vào cho trang trại.

Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương nên xem xét thành lập hiệp hội chăn nuôi để nắm bắt kịp thời và giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư; đồng thời kết nối, mở rộng thị trường, xuất khẩu sản phẩm sang các nước trong khu vực như Lào, Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 3 từ trái sang) khảo sát tại điểm dừng chân đầu đèo An Khê. Ảnh: Hà Duy

Chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã đi kiểm tra, khảo sát một số địa điểm nằm trong quy hoạch quần thể di tích Tây Sơn Thượng Đạo, gồm Miếu Xà, hồ Bến Tuyết và điểm dừng chân khu vực đầu đèo An Khê.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành cùng địa phương nhanh chóng triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Quần thể di tích Tây Sơn Thượng Đạo; đồng thời, nghiên cứu thêm một số dự án, hạng mục để thúc đẩy phát triển du lịch địa phương, tạo sinh kế cho người dân.