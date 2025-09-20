Phân vùng thu gom, nâng cao hiệu quả xử lý rác thải

(GLO)- Các địa phương phía Tây tỉnh Gia Lai đang đối mặt với nhiều khó khăn trong thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt do địa bàn rộng, dân cư phân tán, hạ tầng thiếu đồng bộ.

Giải pháp phân vùng thu gom, xây dựng nhà máy xử lý tập trung được xem là hướng đi căn cơ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, cải thiện môi trường và chất lượng sống của người dân.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Thị Thanh Hương làm việc với các xã thuộc phân vùng thu gom Chư Sê. Ảnh: V.L

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường), các địa phương phía Tây tỉnh có đặc thù địa bàn rộng, dân cư phân tán. Công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại một số xã còn manh mún, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và cảnh quan khu dân cư.

Đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, do dịch vụ thu gom rác chưa tiếp cận được và mật độ dân cư thấp, nên các hộ dân chủ yếu tự thu gom, chôn lấp hoặc đốt trong vườn nhà. Ngoài ra, nhiều địa phương chưa bố trí được quỹ đất và thiếu kinh phí đầu tư, nâng cấp bãi chứa, khu xử lý CTRSH tập trung hợp vệ sinh, gây ảnh hưởng đến đời sống và môi trường xung quanh.

Ông Trần Đình Trung-Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường-cho hay: “Hiện khu vực phía Tây tỉnh có 39 bãi chôn lấp CTRSH đang hoạt động, nhưng phần lớn quy mô nhỏ, lộ thiên, chưa được đầu tư xử lý đúng quy trình. Chi phí xử lý CTRSH còn rất thấp, khiến nhiều bãi rác nằm trong danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường”.

Trước thực trạng này, giữa tháng 8.2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức hội thảo tham vấn về giải pháp, công nghệ xử lý CTRSH khu vực phía Tây Gia Lai. Đồng thời, đơn vị làm việc với các xã, phường để xây dựng phương án phân vùng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, tìm giải pháp hiệu quả cho công tác này.

Qua khảo sát của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại phường An Khê, An Bình và xã Cửu An, tổng lượng rác thải sinh hoạt hiện được thu gom khoảng 37 tấn/ngày. Theo phương án phân vùng, nhà máy xử lý CTRSH sẽ đặt tại xã Cửu An, phục vụ xử lý rác thải cho 3 địa phương trên.

Ngoài ra, nhà máy xử lý CTRSH tại xã Cửu An sẽ mở rộng thu gom ra các xã: Đak Pơ, Ya Hội, Kông Chro, Ya Ma, Kbang, Kông Bơ La, Tơ Tung. Rác từ các xã này sẽ đưa về nhà máy tại xã Cửu An để xử lý. Dự kiến đến năm 2030, khối lượng rác thu gom tại 10 xã, phường thuộc phân vùng Cửu An đạt khoảng 80 tấn/ngày.

Bên cạnh đó, các xã Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Le cùng với xã Chư Sê, Ia Ko, Al Bá sẽ được phân chung vào vùng thu gom Chư Sê, với vị trí nhà máy xử lý CTRSH đặt tại xã Chư Sê.

Thu gom rác thải sinh hoạt tại xã Ia Grai. Ảnh: Lê Nam

Ông Trần Đình Trung cho biết thêm: “Cùng với việc phân vùng thu gom, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tìm hình thức đầu tư phù hợp với từng địa bàn, nhằm nâng cao hiệu quả xử lý rác thải cho các địa phương phía Tây tỉnh. Trước mắt, mục tiêu là thu hút nhà đầu tư triển khai xây dựng nhà máy xử lý CTRSH tại xã Gào với công suất dự kiến 300 tấn/ngày”.

Bà Hà Thị Thanh Hương-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường-khẳng định: Việc phân vùng sẽ giúp công tác thu gom, quản lý CTRSH khoa học hơn; bảo đảm rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định. Đồng thời, góp phần nâng cao tỷ lệ rác được thu gom, hạn chế tình trạng tồn đọng, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân.

Việc phân vùng thu gom cũng giúp bố trí phương tiện, nhân lực hợp lý, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí vận hành; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho phân loại rác tại nguồn, xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường nông thôn.