Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu khẩn trương rà soát, xác minh dữ liệu đất đai

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 5411/UBND-NNMT về việc khẩn trương tổ chức rà soát, xác minh dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức rà soát, xác minh và cập nhật toàn bộ các trường hợp sai lệch, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo quy định.

Ủy ban nhân dân các xã, phường khẩn trương triển khai công tác rà soát, xác minh từng trường hợp sai lệch theo danh sách được giao; kết quả xác minh phải xác định rõ nguyên nhân (sai thông tin, biến động nhân khẩu, thay đổi thông tin chủ sử dụng, chủ sở hữu đã chết...) và cập nhật đầy đủ vào hệ thống theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường; hoàn thành trước ngày 30-10.

can-bo-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-xa-an-nhon-tay-giai-quyet-ho-so-thu-tuc-dat-dai-cho-nguoi-dan.jpg
Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Nhơn Tây giải quyết hồ sơ, thủ tục đất đai cho người dân. Ảnh: V.L

Đồng thời, chủ động tổng hợp, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện theo quy định. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thực hiện Chiến dịch “Làm giàu, làm sạch Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai” tại địa phương.

Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để chậm trễ việc triển khai thực hiện nội dung nêu trên và xem đây là nhiệm vụ không hoàn thành của năm.

Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn hướng dẫn Công an cấp xã xác minh thông tin dân cư và hỗ trợ các địa phương trong quá trình đối soát, làm sạch dữ liệu; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5-11.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh yêu cầu các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực thực hiện việc tách, chuẩn hóa dữ liệu đất đai sai lệch, chuyển giao cho UBND các xã, phường để tiếp tục rà soát, xác minh thu thập chính xác thông tin chủ sở hữu, nguyên nhân sai lệch dữ liệu; đồng thời, khẩn trương rà soát, hoàn thành việc chuyển giao dữ liệu cho UBND cấp xã.

Cùng với đó, chủ trì hướng dẫn quy trình tiếp nhận, xử lý, cập nhật kết quả rà soát từ địa phương lên hệ thống quản lý đất đai đảm bảo thống nhất; phối hợp với Công an tỉnh rà soát, đảm bảo dữ liệu được đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

