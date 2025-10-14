Gia Lai khẩn trương làm sạch dữ liệu đất đai, số hóa dữ liệu đất ở, nhà ở

(GLO)- Các xã, phường và ngành chức năng của tỉnh Gia Lai đang triển khai Chiến dịch “90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai, số hóa dữ liệu đất ở, nhà ở”, đảm bảo thông tin chính xác, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia, góp phần nâng cao tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tích cực triển khai

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai đang vận hành trên địa bàn tỉnh gồm phần mềm VNPT-iLIS, triển khai cho 58 xã, phường phía Đông và phần mềm VBDLIS, triển khai cho 77 xã, phường phía Tây tỉnh. Hiện đã cập nhật, số hóa thông tin các file scan/quét vào phần mềm VNPT-iLIS và VBDLIS hơn 1,8 triệu thửa đất đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Nhơn Tây giải quyết hồ sơ, thủ tục đất đai cho người dân. Ảnh: V.L

Ngoài ra, các sở, ngành liên quan cũng đánh giá hiện trạng dữ liệu trong CSDL đất đai để đề xuất giải pháp đồng bộ lên hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu đất đai dùng chung, đảm bảo tái sử dụng thông tin của 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị phối hợp với UBND xã, phường tiếp nhận thông tin cấp GCNQSDĐ để số hóa dữ liệu đất ở, nhà ở của chủ sử dụng đất, phục vụ kết nối, chia sẻ với CSDL quốc gia về dân cư.

Ông Đặng Hữu Bình, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, cho biết: “Chiến dịch 90 ngày làm sạch CSDL đất đai, số hóa dữ liệu đất ở, nhà ở” được triển khai từ ngày 29-8 đến 30-11-2025. Hiện UBND các xã, phường cùng các đơn vị, ngành chức năng đang tích cực triển khai các phần việc để đảm bảo tiến độ đề ra.

Trong đó, các đơn vị tập trung tạo mã định danh thửa đất, chuyển đổi CSDL đất đai theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; bổ sung mã định danh, cập nhật kết quả xác thực thông tin thửa đất. Đồng thời, hoàn thiện CSDL đất đai hiện có, chỉnh lý dữ liệu không gian (quy đổi từ tờ bản đồ trước sáp nhập sang tờ bản đồ sau sáp nhập), chỉnh lý dữ liệu thuộc tính và xây dựng các bảng tham chiếu về đơn vị hành chính, bản đồ địa chính, thửa đất.

Ngoài ra, tiến hành xác định khu vực chưa xây dựng CSDL, rà soát, phân loại dữ liệu, xác thực thông tin với CSDL quốc gia dân cư và xây dựng dữ liệu đất ở, nhà ở đối với nơi chưa có CSDL.

Ông Nguyễn Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Hội Sơn, cho hay: Địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác để triển khai chiến dịch. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin về các loại GCNQSDĐ cũ được cấp theo Luật Đất đai 1993 và cấp tập trung theo Nghị định số 64/1994/NĐ-CP. Sau đó, tiến hành scan/quét và lưu trữ thông tin thửa đất đã cấp GCN để bàn giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường theo đúng quy định.

Hướng tới quản lý đất đai minh bạch, hiện đại

Theo ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ nay đến ngày 30-11-2025, các sở, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường sẽ tiếp tục triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ các phần việc của Chiến dịch “90 ngày làm sạch CSDL đất đai, số hóa dữ liệu đất ở, nhà ở”.

Trong đó, tiếp tục cập nhật, rà soát, điều chỉnh, bổ sung thông tin của chủ sử dụng đất để đảm bảo CSDL đất đai luôn “đúng, đủ, sạch, sống”; xác thực dữ liệu thửa đất còn lại với CSDL quốc gia về dân cư đạt tỷ lệ trên 95%.

Bên cạnh đó, tiếp tục thu thập các loại GCNQSDĐ đất ở, nhà ở, thẻ căn cước/căn cước công dân của chủ sử dụng đất chưa được xây dựng trong CSDL. Tạo lập CSDL đối với thửa đất, nhà ở đã được cấp GCNQSDĐ nhưng chưa xây dựng CSDL đất đai. Thường xuyên đồng bộ CSDL đất đai địa phương với CSDL quốc gia về đất đai tại Trung ương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết hồ sơ, thủ tục về đất đai.

Ông Nguyễn Huỳnh Nguyên, Phó Chủ tịch UBND xã An Nhơn Tây, chia sẻ: Trong quá trình giải quyết hồ sơ, thủ tục về đất đai, xã gặp một số vướng mắc do CSDL đất đai chưa đủ và chưa liên thông, khiến việc tra cứu thông tin còn chậm. Do đó, địa phương rất mong CSDL đất đai sớm được đồng bộ để phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

“Chiến dịch được triển khai trên toàn tỉnh với khối lượng gần 1,9 triệu thửa đất đã cấp GCNQSDĐ. Quá trình thực hiện nhằm đảm bảo thông tin chủ sử dụng đất trong CSDL đồng bộ, thống nhất với giấy tờ và dữ liệu công dân trong CSDL quốc gia về dân cư. Từ đó, kết nối CSDL đất đai với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công về đất đai cho người dân và DN”, ông Thương nhấn mạnh.